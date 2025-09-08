ETV Bharat / state

पीथमपुर की ऑयल कंपनी में निकली रहस्यमयी गैस, अस्पताल पहुंचने से पहले 3 मजदूरों की मौत

पीथमपुर की ऑयल कंपनी में गैस रिसाव से 3 मजदूरों की मौत ( Getty Image )

Published : September 8, 2025 at 1:02 AM IST | Updated : September 8, 2025 at 1:08 AM IST

इंदौर: धार के पीथमपुर में रहस्यमयी गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई. यह मजदूर एक ऑयल कंपनी में काम कर रहे थे. रविवार रात सामने आई इस घटना कि अब पुलिस और प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि एक मजदूर को बचाने में दो और मजदूर गैस लीकेज की चपेट में आ गए. इन मजदूरों को एंबुलेंस की जगह लोडिंग वाहन से इंदौर अस्पताल लाया जा रहा था. सागर श्री ऑयल कंपनी में 3 मजदूरों की मौत पीथमपुर के बगडून थाना क्षेत्र में मौजूद सागर श्री ऑयल कंपनी में 3 मजदूरों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यहां रविवार रात करीब साढे 8 बजे ऑयल कंपनी के तीन कर्मचारी सुनील(35 साल), दीपक(30 साल) और जगदीश निवासी इंडोरामा पीथमपुर में काम कर रहे थे. कंपनी के ऑयल प्लांट से अचानक निकली गैस से सुनील बेहोश हो गया. इसके बाद दीपक और जगदीश ने सुनील को वहां से निकलने का प्रयास किया लेकिन वह भी गैस रिसाव की चपेट में आ गए. इसके बाद स्थानीय लोग उन्हें लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें बेहोशी की हालत में इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया.

