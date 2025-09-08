पीथमपुर की ऑयल कंपनी में निकली रहस्यमयी गैस, अस्पताल पहुंचने से पहले 3 मजदूरों की मौत
मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर स्थित एक ऑयल कंपनी में जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत.
इंदौर: धार के पीथमपुर में रहस्यमयी गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई. यह मजदूर एक ऑयल कंपनी में काम कर रहे थे. रविवार रात सामने आई इस घटना कि अब पुलिस और प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि एक मजदूर को बचाने में दो और मजदूर गैस लीकेज की चपेट में आ गए. इन मजदूरों को एंबुलेंस की जगह लोडिंग वाहन से इंदौर अस्पताल लाया जा रहा था.
सागर श्री ऑयल कंपनी में 3 मजदूरों की मौत
पीथमपुर के बगडून थाना क्षेत्र में मौजूद सागर श्री ऑयल कंपनी में 3 मजदूरों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यहां रविवार रात करीब साढे 8 बजे ऑयल कंपनी के तीन कर्मचारी सुनील(35 साल), दीपक(30 साल) और जगदीश निवासी इंडोरामा पीथमपुर में काम कर रहे थे. कंपनी के ऑयल प्लांट से अचानक निकली गैस से सुनील बेहोश हो गया. इसके बाद दीपक और जगदीश ने सुनील को वहां से निकलने का प्रयास किया लेकिन वह भी गैस रिसाव की चपेट में आ गए. इसके बाद स्थानीय लोग उन्हें लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे, जहां से उन्हें बेहोशी की हालत में इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया गया.
एंबुलेंस के बजाए लोडिंग वाहन से पहुंचे इंदौर
देर रात इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचे इन मजदूरों की जब जांच की गई तो डॉक्टरो ने तीनों मजदूरों को चेकअप के बाद मृत घोषित कर दिया. इस मामले में कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 शव और 2 जिंदा लोगों को एंबुलेंस की बजाय लोडिंग गाड़ी में इंदौर के एमवाय अस्पताल लाया गया. अस्पताल लाते समय 2 लोग जिंदा थे लेकिन लोडिंग गाड़ी में लाने के कारण उनकी अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई. इस दौरान इनके साथ अस्पताल, पुलिस और प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था.
केमिकल टैंक की सफाई कर रहे मजदूर
इस मामले में कंपनी मैनेजर लोकेश गुप्ता ने बताया कि "मजदूर प्लांट में काम कर रहे थे. इस दौरान अचानक प्लांट से गैस लीकेज हुई. जिसमें एक मजदूर बेहोश हो गया. इसके बाद उसके 2 साथी उसे उठाने पहुंचे और वह भी गैस रिसाव की चपेट में आ गए. मामले की सूचना पीथमपुर पुलिस को दी गई है."
इस मामले में यह बात सामने आई है कि तीनों मजदूर फैक्ट्री में एक केमिकल टैंक की सफाई कर रहे थे, तभी जहरीली गैस की चपेट में आ गए. धार एसपी मनोज सिंह ने मामले में पुलिस की टीम को भेजकर जांच के आदेश दिए हैं.