3 मंजिला मकान गिरने का CCTV फुटेज आया सामने, पुराने घरों की जांच की मांग

इंदौर में रात को अचानक गिरा 3 मंजिला मकान, घटना में 2 की मौत और 12 घायल, इलाके में निरीक्षण कर कार्रवाई की मांग.

BUILDING COLLAPSE CCTV FOOTAGE
3 मंजिला मकान गिरने का CCTV फुटेज आया सामने (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 7:50 PM IST

इंदौर: सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के कोष्टी मोहल्ले में 3 मंजिला मकान रात को अचानक धराशायी हो गया. मकान में लोग रह रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है कि मकान बहुत पुराना था. बारिश में मकान के निचले हिस्से में पानी भर जाता था. जिससे संभवत: ये घटना हुई है. इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. सभी घायलों का इलाज हॉस्पिटल में जारी है.

इलाके में निरीक्षण कर कार्रवाई की मांग

इस घटनाक्रम को लेकर क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है कि "जो बिल्डिंग धराशाई हुई है, उस बिल्डिंग के तलघर में पानी भर जाता था. यही इसका प्रमुख कारण रहा होगा, जिससे अचानक मकान धराशायी हो गया. फिलहाल प्रशासन को समय रहते क्षेत्र की कई और इस तरह की बिल्डिंग का निरीक्षण करवा कर उन पर कार्रवाई करना चाहिए नहीं तो इस तरह के घटनाक्रम कई और जगह पर भी सामने आ सकते हैं."

इंदौर में रात को अचानक गिरी 3 मंजिला मकान (ETV Bharat)

मलबा दबने से 2 की मौत, 12 घायल

मकान के गिरने से घर में मौजूद लोग मलबे में दब गए. घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन, नगर पालिका की टीम और रेस्क्यू टीम पहुंची. जिसके बाद आस-पड़ोस की मदद से देर रात तक लोगों को रेस्क्यू कर मलबे से बाहर निकाला गया. इस घटना में 40 वर्षीय फरीदुद्दीन और 20 साल की अलीफा की मौत हो गई. वहीं, करीब 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें रेस्क्यू कर इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

INDORE BUILDING COLLAPSE 2 DIED
मकान गिरने से 2 की मौत और 12 घायल (ETV Bharat)

घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने

कोष्टी मोहल्ले में 3 मंजिला बिल्डिंग के गिरने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. कुछ ही सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से बिल्डिंग गिर रही है. इस दौरान पास में मौजूद कुछ लोग अपनी जान बचाने दुकान के अंदर भाग रहे हैं.

पुरानी बिल्डिंग की जांच की मांग

क्षेत्रीय रहवासी ने कहा कि "जो बिल्डिंग गिरी है, उसके तल घर में कई चूहे भी रहते थे. संभवत: उन चूहों के कारण बिल्डिंग खोखली हो गई और धराशायी हो गई. रानीपुर और दौलतगंज क्षेत्र में कई ऐसी बिल्डिंग है, जो वर्षों पुरानी है. समय रहते इंदौर नगर निगम के द्वारा उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो इस तरह के घटनाक्रम कई बार सामने आ सकते हैं."

