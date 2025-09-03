ETV Bharat / state

इंदौर में पिता पुत्र का अनोखा मंदिर, 200 साल से आमने-सामने बैठे शिव जी और गणपति बप्पा - INDORE FATHER SON TEMPLE

इंदौर के पिता पुत्र के मंदिर में आमने-सामने विराजे हैं महादेव और गणेश, नगरवासियों की आस्था का केंद्र है मंदिर, मन्नत होती है पूरी.

पिता पुत्र का अनोखा मंदिर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 7:31 PM IST

इंदौर: देश में भगवान गणेश के मंदिरों और उनकी आस्था के कई रोचक प्रसंग हैं. लेकिन इंदौर के पिता पुत्र मंदिर की बात ही अलग है. शायद, देश भर में इंदौर शहर इकलौता होगा, जहां भगवान गणेश और शिव जी के मंदिर आमने-सामने मौजूद होंगे. दोनों मंदिरों में विराजमान मूर्तियों को देखकर भक्तों को ऐसा प्रतीत होता है कि पिता-पुत्र एक-दूसरे को देख रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं. यहां की कई मान्यता भक्तों में प्रचलित हैं, लेकिन खास है कि मंदिर में जो भी चढ़ावा आएगा उसे पुजारी भक्तों में बांटेगा. पुजारी चढ़ावे को अपने घर नहीं ले जा सकते हैं.

200 साल पुराना है पिता-पुत्र मंदिर

इंदौर में छोटे गणेश के नाम से मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर अपने आप में कई खूबियों को समेटे हुए हैं. 200 साल पुराने इस मंदिर को विट्ठल महादेव किबे (तात्या जोग) द्वारा बनवाया गया था. ये इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर द्वितीय के करीबी थे. दरअसल, विट्ठल महादेव किबे का परिवार इंदौर में गणेश जी के नाम पर व्यवसाय करता था, इस परिवार की व्यावसायिक फर्म का नाम गणेश दास कृष्ण जी था, जो देश भर में व्यापार करती थी. भगवान गणेश किबे परिवार के इष्ट देवता भी हैं.

200 साल से आमने-सामने बैठे शिव जी और गणपति बप्पा (ETV Bharat)

विट्ठल महादेव ने कराई थी मंदसौर संधि

साल 1818 में होलकर रियासत और अंग्रेजों के बीच हुई मंदसौर संधि में विट्ठल महादेव किबे के बड़ा अहम रोल निभाया था. जानकारों का कहना है कि संधि में दोनों पक्षों के मध्यस्थता विट्ठल महादेव ने की थी. इसलिए महराजा मल्हार राव होलकर द्वितीय ने उनको मल्हारगंज क्षेत्र की भूमि भेंट स्वरूप प्रदान की थी. उसी समय तात्या जोग ने इस स्थान पर एक भव्य बावड़ी का निर्माण भी कराया था, जो आज भी तात्या की बावड़ी नाम से पहचानी जाती है. इसी बावड़ी के पास यह पिता-पुत्र मंदिर स्थापित कराया गया था. इसकी खासियत यह है कि शिव जी और गणेश जी की मूर्तियां आमने-सामने हैं.

भगवान गणेश और शिव जी (ETV Bharat)

पिता पुत्र के प्रेम का प्रतीक है मंदिर

स्थानीय भक्तों का कहना है कि "प्राचीन समय से ही पिता पुत्र के मंदिर में मूर्तियां भी इस तरह स्थापित की गई की दोनों मूर्तियां आमने-सामने होकर एक दूसरे को देख सकें. भक्त ऐसा मानते हैं कि कई बार मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है कि पिता और पुत्र आपस में बात कर रहे हो. ऐसा दृश्य और ऐसे मंदिर शायद ही कहीं हों, जो सालों से न केवल पिता पुत्र के प्रेम बल्कि आस्था के प्रतीक हों."

भक्तों को बंटती है दान की सामग्री

गणेश जी का मंदिर पूर्व मुखी है, इसके अलावा मंदिर में भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अपने खास आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है. मंदिर से जुड़े भक्ति शेखर गिरी बताते हैं कि "इस मंदिर में जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, वह यहीं बांटना होता है. पुजारी भी यहां प्राप्त होने वाले दान दक्षिणा के हकदार नहीं होते हैं. यह मंदिर की मान्यता है." वह बताते हैं कि "मंदिर के कई भक्त ऐसे भी हैं, जो कई-कई सालों से एक निर्धारित समय पर दर्शन के लिए यहां आते हैं. इस मंदिर को लेकर यह भी कहा जाता है कि यहां सच्चे भाव से प्रार्थना करने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है."

