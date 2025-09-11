ETV Bharat / state

इंदौर के स्कूल में खेलते वक्त गिरी 11 साल की बच्ची, हार्ट अटैक से मौत

इंदौर के स्कूल में खेलते वक्त गिरी 11 साल की बच्ची ( Getty Image )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : September 11, 2025 at 3:37 PM IST 3 Min Read