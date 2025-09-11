इंदौर के स्कूल में खेलते वक्त गिरी 11 साल की बच्ची, हार्ट अटैक से मौत
इंदौर में संदिग्ध परिस्थियों में बच्ची की मौत, हार्ट अटैक की जताई जा रही संभावना.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 3:37 PM IST
इंदौर: देश में लगातार कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं सामने आ रही हैं. बड़े और बुजुर्गों से लेकर अब बच्चे भी हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं. इंदौर में ऐसी ही एक घटना के चलते 11 साल की मासूम बच्ची की मौत हो गया. यह बच्ची स्कूल में खेल रही थी, तभी अचेत होकर गिर गई, लेकिन जब तक परिजन उसे अस्पताल ले जा पाते, उसकी मौत हो चुका थी.
11 साल की बच्ची को हार्ट अटैक
इंदौर में हार्ट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. चोइथराम अस्पताल में बुधवार को ऐसी ही एक घटना में बेटमा के माचल ग्राम निवासी नक्षिका पटेल की मौत हो गई. चोइथराम अस्पताल के सीएमओ डॉ आर मेहता ने बताया " बुधवार यानि 10 सितंबर को 11 साल की नक्षिका पटेल बेटमा के इरा अकादमी स्कूल में खेल रही थी. तभी अचानक अचेत होकर गिर गई. करीब 2:15 बजे उसके पिता दिलीप पटेल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे. जहां डॉ अभिनव गुप्ता ने जांच के बाद पाया कि बच्ची की पहले ही मौत हो चुकी है.
वहीं अस्पताल की ओर से राजेंद्र नगर पुलिस को मामले की सूचना दी गई. बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल बच्ची के पिता और परिजन अपनी हंसती-खेलती बच्ची के इस तरह चले जाने से सदमे में हैं.
अटैक के हो सकते हैं कई कारण
डॉक्टर के मुताबिक छोटे बच्चों में हार्ट अटैक आना बड़े लोगों की तुलना में दुर्लभ माना जाता है, लेकिन आजकल हृदय की गतिविधियों मायोकार्डिटिस के अलावा हृदय में चोट के कारण भी ऐसा संभव है, वहीं कार्डियक अरेस्ट के मामले भी बच्चों में लगातार बढ़ रहे हैं.
हार्ट अटैक के कई केस आए सामने
गौरतलब है इंदौर में अब बड़ी उम्र के लोगों के अलावा छोटे बच्चों को भी हार्ट अटैक होने के मामले सामने आ रहे हैं, जिसे लेकर डॉक्टर भी हैरान हैं. इससे पहले 22 जुलाई को इंदौर में एक 12 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थियों में मौत हो गई थी. बच्ची अंजलि 22 जुलाई को अच्छी-भली थी, शाम को अचानक घबराहट होने पर उसकी मां अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया था.
- पहले घबराहट फिर सीने में दर्द, 12 साल की अंजलि की संदिग्ध मौत
- हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान युवक को आया हार्ट अटैक, 40 मिनट तक CPR देकर बचाई जान
वहीं 24 जुलाई को उज्जैन में एक 30 साल का युवक चेकअप कराने अस्पताल पहुंचा था. जहां कुर्सी पर बैठे-बैठे अचानक युवक गिरने लगा, पास में ौजूद डॉक्टरों ने उसे संभाला. उसे तुरंत सीपीआर और इलेक्ट्रिक शॉक दिया. जिसके बाद युवक की जान बच पाई थी.