देर रात उफनती लहरों के बीच सैंकड़ों छात्रों का हुआ रेस्क्यू, पौंग बांध से छोड़े गए पानी से यूनिवर्सिटी बना टापू! - KANGRA STUDENTS RESCUE OPERATION

कांगड़ा जिले के इंदौरा में देर रात उफनती लहरों के बीच एक निजी यूनिवर्सिटी के सैंकड़ों छात्रों को रेस्क्यू किया गया.

कांगड़ा में सैंकड़ों छात्रों का हुआ रेस्क्यू
कांगड़ा में सैंकड़ों छात्रों का हुआ रेस्क्यू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 3:33 PM IST

कांगड़ा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश से पौंग डैम लबालब है. ऐसे में बीबीएमबी द्वारा पौंग बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है. जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ के हालात है. वहीं, देर रात डैम से छोड़े गए पानी से इंदौरा क्षेत्र टापू में तब्दील हो गया. जिसकी वजह से एक निजी यूनिवर्सिटी में सैकड़ों छात्र-छात्रा और स्टाफ अंदर फंस गए. जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने देर रात उफनती लहरों के बीच सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षित रेस्क्यू कर किया.

इंदौरा एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने कहा, "बीबीएमबी द्वारा लगातार पौंग बांध से पानी छोड़ा जा रहा है. जिससे निचले इलाकों जलभराव की समस्या हो गई है. बीती रात इंदौरा स्थित एक अर्नी यूनिवर्सिटी में पौंग बांध का पानी चला गया. इस बात की सूचना जब उन्हें मिली तो वह तुरंत मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया. एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. इस रेस्क्यू अभियान में 161 छात्राएं, 3 फीमेल स्टाफ और 250 से ज्यादा छात्रों को रेस्क्यू किया गया. सभी छात्र-छात्राओं को राधा स्वामी सत्संग ब्यास में शिफ्ट किया गया है".

कांगड़ा में सैंकड़ों छात्रों का हुआ रेस्क्यू (ETV Bharat)

गौरतलब है कि पौंग बांध के निचले क्षेत्रों में अब बाढ़ जैसे हालात पैदा होने लगे हैं. जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी के कारण अब निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. वहीं, बीते दिन इंदौरा की एक निजी यूनिवर्सिटी में बांध का पानी घुस गया. लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने समय रहते सभी छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया.

देर रात उफनती लहरों के बीच सैंकड़ों छात्रों का हुआ रेस्क्यू
देर रात उफनती लहरों के बीच सैंकड़ों छात्रों का हुआ रेस्क्यू (ETV Bharat)

वहीं, रेस्क्यू किए गए छात्रों का कहना था कि उन्हें यूनिवर्सिटी की ओर से रात को कहा गया कि सभी छात्र अपने सामान को बांध ले. क्योंकि पानी के तेज बहाव आने के कारण उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ना होगा. कुछ देर बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और एक-एक करके सभी को यूनिवर्सिटी से निकालने का कार्य शुरू हुआ. एनडीआरएफ के जवानों ने समय रहते सभी छात्रों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया".

