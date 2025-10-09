अलीगढ़ में तैयार हो रहा पश्चिमी यूपी का पहला इंडोर गेम्स स्टेडियम; 50 करोड़ की लागत से निर्माण, मिलेंगी इंटरनेशनल सुविधाएं
नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि इंडोर गेम्स स्टेडियम अलीगढ़ के युवाओं के लिए खेलों की नई दिशा तय करेगा.
October 9, 2025
अलीगढ़: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में जल्द इंडोर गेम्स स्टेडियम तैयार हो जाएगा. यह पश्चिमी यूपी का पहला इंडोर स्टेडियम होगा. लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से 6000 वर्गमीटर क्षेत्र में तैयार हो रहे स्टेडियम निर्माण का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है. स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में इंडोर गेम्स स्टेडियम निर्माण और मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के बीच चर्चा हुई.
अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 39वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को मंडलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुई. बैठक में जिलाधिकारी संजीव रंजन, सीईओ और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा सहित बोर्ड सदस्य शामिल हुए. इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि स्टेडियम के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कंपनियों को दी जाएगी. ताकि इसकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सके.
पश्चिमी यूपी का पहला इंडोर गेम्स स्टेडियम: कमिश्नर और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की चेयरपर्सन संगीता सिंह ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ पहला ऐसा जनपद होगा, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंडोर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य अलीगढ़ में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है.
साथ ही नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उपलब्ध कराना है. अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का यह इंडोर गेम्स स्टेडियम न केवल शहर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए गर्व का केंद्र बनेगा. यह पहल प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी मिशन को नई दिशा देगी और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी.
राष्ट्रीय कंपनियों से मांगे गए प्रस्ताव: अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (ASCL) ने नौरंगीलाल इंटर कॉलेज परिसर में निर्मित इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संचालन और प्रबंधन के लिए योग्य एजेंसियों से ई-निविदाएं आमंत्रित की हैं. यह निविदा Quality cum Cost Based Selection (QCBS) प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की गई है. निविदा दस्तावेज 8 अक्टूबर 2025 से etender.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं.
निविदा की प्री-बिड मीटिंग 17 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे अलीगढ़ स्मार्ट सिटी कार्यालय में होगी. बोली जमा करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2025 शाम 4 बजे और तकनीकी बोली खुलने की तिथि 28 अक्टूबर शाम 5 बजे निर्धारित की गई है.
एजेंसी की यह होगी जिम्मेदारी: अधिकारियों ने बताया कि चयनित एजेंसी को 20 वर्ष के लिए संचालन का अधिकार मिलेगा. इसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा. एजेंसी को न केवल खेल गतिविधियों के संचालन का जिम्मा मिलेगा, बल्कि सुरक्षा, प्रचार-प्रसार, सफाई, उपकरण रखरखाव, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आदि की जिम्मेदारी भी उसी की होगी. इसके साथ ही परिसर में 24x7 सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश-निकास नियंत्रण, अग्निशमन प्रबंधन, और नियमित ऑडिट रिपोर्टिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी. किसी उपकरण की मरम्मत या बदलने का खर्च एजेंसी को वहन करना होगा.
एक ही छत के नीचे सब कुछ: नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि इंडोर गेम्स स्टेडियम अलीगढ़ के युवाओं के लिए खेलों की नई दिशा तय करेगा. यहां पर बास्केटबॉल, बैडमिंटन, स्वीमिंग, योगा और जिम जैसी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी. स्टेडियम का उद्देश्य केवल खेलों को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता और फिटनेस कल्चर को भी मजबूत बनाना है. उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कि यह स्टेडियम अंतरराष्ट्रीय मानकों की सुविधाओं से लैस हो और इसके संचालन में किसी भी प्रकार की कमी न आने पाए.
