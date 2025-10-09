ETV Bharat / state

अलीगढ़ में तैयार हो रहा पश्चिमी यूपी का पहला इंडोर गेम्स स्टेडियम; 50 करोड़ की लागत से निर्माण, मिलेंगी इंटरनेशनल सुविधाएं

अलीगढ़: स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में जल्द इंडोर गेम्स स्टेडियम तैयार हो जाएगा. यह पश्चिमी यूपी का पहला इंडोर स्टेडियम होगा. लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से 6000 वर्गमीटर क्षेत्र में तैयार हो रहे स्टेडियम निर्माण का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है. स्मार्ट सिटी की बोर्ड बैठक में इंडोर गेम्स स्टेडियम निर्माण और मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों के बीच चर्चा हुई.

अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 39वीं बोर्ड बैठक गुरुवार को मंडलायुक्त संगीता सिंह की अध्यक्षता में कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आयोजित हुई. बैठक में जिलाधिकारी संजीव रंजन, सीईओ और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा सहित बोर्ड सदस्य शामिल हुए. इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि स्टेडियम के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित कंपनियों को दी जाएगी. ताकि इसकी गुणवत्ता को लंबे समय तक बरकरार रखा जा सके.

पश्चिमी यूपी का पहला इंडोर गेम्स स्टेडियम: कमिश्नर और अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड की चेयरपर्सन संगीता सिंह ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ पहला ऐसा जनपद होगा, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की इंडोर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी. यह केवल एक भवन नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य अलीगढ़ में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, युवाओं में फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना है.

साथ ही नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उपलब्ध कराना है. अलीगढ़ स्मार्ट सिटी का यह इंडोर गेम्स स्टेडियम न केवल शहर बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए गर्व का केंद्र बनेगा. यह पहल प्रधानमंत्री के स्मार्ट सिटी मिशन को नई दिशा देगी और युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करेगी.

राष्ट्रीय कंपनियों से मांगे गए प्रस्ताव: अलीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (ASCL) ने नौरंगीलाल इंटर कॉलेज परिसर में निर्मित इस इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संचालन और प्रबंधन के लिए योग्य एजेंसियों से ई-निविदाएं आमंत्रित की हैं. यह निविदा Quality cum Cost Based Selection (QCBS) प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की गई है. निविदा दस्तावेज 8 अक्टूबर 2025 से etender.up.nic.in पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए हैं.