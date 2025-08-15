मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी की वादियों में आजादी के रंग ऐसे घुले कि हर दिल तिरंगे के रंग में रंग गया. 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मसूरी के ऐतिहासिक बैंड स्टैंड पर आयोजित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने देश भक्ति संगीत समारोह धुन छेड़ी. जिस पर पूरा माहौल देशभक्ति से लबरेज हो गया.

जैसे ही आईटीबीपी के बैंड की स्वर लहरियां हवा में गूंजीं, वैसे ही दर्शकों की तालियों और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा. 'सारे जहां से अच्छा', 'वंदे मातरम', 'ऐ वतन तेरे लिए' और 'बेड़ू पाको बारो मासा' जैसी धुनों पर दर्शक झूम उठे. स्थानीय लोग हों या देश-विदेश से आए पर्यटक हर कोई इस अद्भुत अनुभव से अभिभूत था.

भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी के डायरेक्टर आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय और डिप्टी कमांडेंट अजय प्रकाश बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. आईटीबीपी अकादमी मसूरी ब्रास बैंड प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए, जिन्होंने आईटीबीपी के बैंड की प्रस्तुति को अपनी मोबाइल में कैद किया.

आईटीबीपी जवानों ने देशभक्ति की बजाई धुन (फोटो- ETV Bharat)

विदेशी पर्यटक भी हुए मुरीद: कुछ ने भारत की संस्कृति और सेना के प्रति अपनी भावनाएं भी व्यक्त की. एक पर्यटक ने कहा कि 'मसूरी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जज्बा और देशप्रेम देख कर अभिभूत हो गया हूं. आईटीबीपी के जवानों ने मेरा दिल सचमुच जीत लिया.'

"आईटीबीपी केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि आपदा के समय देशवासियों की सेवा में भी सदैव तत्पर है. चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों या आकस्मिक घटनाएं. हमारी पहली प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और सहायता है."- आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय, निदेशक, आईटीबीपी मसूरी

धराली आपदा में आईटीबीपी के जवानों ने बचाई कई जानें: आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय ने कहा कि हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के दौरान तत्परता दिखाते हुए आईटीबीपी के जवानों ने तेजी से राहत एवं बचाव कार्य कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई.

आईटीबीपी अकादमी मसूरी के डायरेक्टर आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय समेत अन्य लोग (फोटो- ETV Bharat)

सिर्फ कानों को नहीं, दिलों को भी गया धुन: पूर्व पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि ऐतिहासिक बैंड स्टैंड पर आईटीबीपी के जवानों की ओर से प्रस्तुत देशभक्ति की धुनों ने सिर्फ कानों को नहीं, दिलों को भी छू लिया. यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा.

"ऐतिहासिक बैंड स्टैंड, जो कभी अंग्रेजों के जमाने में मनोरंजन का केंद्र था, अब देशभक्ति की धड़कन बन गया है. यह आयोजन न सिर्फ मसूरी की सांस्कृतिक पहचान को बल देता है, बल्कि देश के प्रति गौरव और कर्तव्यबोध को भी जागृत करता है."- ओपी उनियाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष मसूरी

