ETV Bharat / state

मसूरी में आईटीबीपी जवानों ने बजाई देशभक्ति की धुन, 'ऐ वतन तेरे लिए' और 'बेड़ू पाको' पर झूमे लोग - INDEPENDENCE DAY 2025

मसूरी का ऐतिहासिक बैंड स्टैंड बना देशभक्ति का केंद्र, आईटीबीपी के जवानों की धुनों ने दर्शकों का मन मोह लिया

Mussoorie ITBP Brass Band Performance
आईटीबीपी अकादमी मसूरी में ब्रास बैंड प्रदर्शन (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 15, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी की वादियों में आजादी के रंग ऐसे घुले कि हर दिल तिरंगे के रंग में रंग गया. 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मसूरी के ऐतिहासिक बैंड स्टैंड पर आयोजित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने देश भक्ति संगीत समारोह धुन छेड़ी. जिस पर पूरा माहौल देशभक्ति से लबरेज हो गया.

जैसे ही आईटीबीपी के बैंड की स्वर लहरियां हवा में गूंजीं, वैसे ही दर्शकों की तालियों और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा. 'सारे जहां से अच्छा', 'वंदे मातरम', 'ऐ वतन तेरे लिए' और 'बेड़ू पाको बारो मासा' जैसी धुनों पर दर्शक झूम उठे. स्थानीय लोग हों या देश-विदेश से आए पर्यटक हर कोई इस अद्भुत अनुभव से अभिभूत था.

भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी के डायरेक्टर आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय और डिप्टी कमांडेंट अजय प्रकाश बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. आईटीबीपी अकादमी मसूरी ब्रास बैंड प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए, जिन्होंने आईटीबीपी के बैंड की प्रस्तुति को अपनी मोबाइल में कैद किया.

Mussoorie ITBP Brass Band Performance
आईटीबीपी जवानों ने देशभक्ति की बजाई धुन (फोटो- ETV Bharat)

विदेशी पर्यटक भी हुए मुरीद: कुछ ने भारत की संस्कृति और सेना के प्रति अपनी भावनाएं भी व्यक्त की. एक पर्यटक ने कहा कि 'मसूरी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जज्बा और देशप्रेम देख कर अभिभूत हो गया हूं. आईटीबीपी के जवानों ने मेरा दिल सचमुच जीत लिया.'

"आईटीबीपी केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि आपदा के समय देशवासियों की सेवा में भी सदैव तत्पर है. चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों या आकस्मिक घटनाएं. हमारी पहली प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और सहायता है."- आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय, निदेशक, आईटीबीपी मसूरी

धराली आपदा में आईटीबीपी के जवानों ने बचाई कई जानें: आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय ने कहा कि हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के दौरान तत्परता दिखाते हुए आईटीबीपी के जवानों ने तेजी से राहत एवं बचाव कार्य कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई.

Mussoorie ITBP Brass Band Performance
आईटीबीपी अकादमी मसूरी के डायरेक्टर आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय समेत अन्य लोग (फोटो- ETV Bharat)

सिर्फ कानों को नहीं, दिलों को भी गया धुन: पूर्व पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि ऐतिहासिक बैंड स्टैंड पर आईटीबीपी के जवानों की ओर से प्रस्तुत देशभक्ति की धुनों ने सिर्फ कानों को नहीं, दिलों को भी छू लिया. यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा.

"ऐतिहासिक बैंड स्टैंड, जो कभी अंग्रेजों के जमाने में मनोरंजन का केंद्र था, अब देशभक्ति की धड़कन बन गया है. यह आयोजन न सिर्फ मसूरी की सांस्कृतिक पहचान को बल देता है, बल्कि देश के प्रति गौरव और कर्तव्यबोध को भी जागृत करता है."- ओपी उनियाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष मसूरी

ये भी पढ़ें-

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी की वादियों में आजादी के रंग ऐसे घुले कि हर दिल तिरंगे के रंग में रंग गया. 79 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मसूरी के ऐतिहासिक बैंड स्टैंड पर आयोजित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने देश भक्ति संगीत समारोह धुन छेड़ी. जिस पर पूरा माहौल देशभक्ति से लबरेज हो गया.

जैसे ही आईटीबीपी के बैंड की स्वर लहरियां हवा में गूंजीं, वैसे ही दर्शकों की तालियों और जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा. 'सारे जहां से अच्छा', 'वंदे मातरम', 'ऐ वतन तेरे लिए' और 'बेड़ू पाको बारो मासा' जैसी धुनों पर दर्शक झूम उठे. स्थानीय लोग हों या देश-विदेश से आए पर्यटक हर कोई इस अद्भुत अनुभव से अभिभूत था.

भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी मसूरी के डायरेक्टर आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय और डिप्टी कमांडेंट अजय प्रकाश बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे. आईटीबीपी अकादमी मसूरी ब्रास बैंड प्रदर्शन में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल हुए, जिन्होंने आईटीबीपी के बैंड की प्रस्तुति को अपनी मोबाइल में कैद किया.

Mussoorie ITBP Brass Band Performance
आईटीबीपी जवानों ने देशभक्ति की बजाई धुन (फोटो- ETV Bharat)

विदेशी पर्यटक भी हुए मुरीद: कुछ ने भारत की संस्कृति और सेना के प्रति अपनी भावनाएं भी व्यक्त की. एक पर्यटक ने कहा कि 'मसूरी में आयोजित स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति का जज्बा और देशप्रेम देख कर अभिभूत हो गया हूं. आईटीबीपी के जवानों ने मेरा दिल सचमुच जीत लिया.'

"आईटीबीपी केवल सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि आपदा के समय देशवासियों की सेवा में भी सदैव तत्पर है. चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों या आकस्मिक घटनाएं. हमारी पहली प्राथमिकता नागरिकों की सुरक्षा और सहायता है."- आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय, निदेशक, आईटीबीपी मसूरी

धराली आपदा में आईटीबीपी के जवानों ने बचाई कई जानें: आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय ने कहा कि हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के दौरान तत्परता दिखाते हुए आईटीबीपी के जवानों ने तेजी से राहत एवं बचाव कार्य कर सैकड़ों लोगों की जान बचाई.

Mussoorie ITBP Brass Band Performance
आईटीबीपी अकादमी मसूरी के डायरेक्टर आईजी गिरीश चंद्र उपाध्याय समेत अन्य लोग (फोटो- ETV Bharat)

सिर्फ कानों को नहीं, दिलों को भी गया धुन: पूर्व पालिकाध्यक्ष ओपी उनियाल ने कहा कि ऐतिहासिक बैंड स्टैंड पर आईटीबीपी के जवानों की ओर से प्रस्तुत देशभक्ति की धुनों ने सिर्फ कानों को नहीं, दिलों को भी छू लिया. यह अनुभव जीवन भर याद रहेगा.

"ऐतिहासिक बैंड स्टैंड, जो कभी अंग्रेजों के जमाने में मनोरंजन का केंद्र था, अब देशभक्ति की धड़कन बन गया है. यह आयोजन न सिर्फ मसूरी की सांस्कृतिक पहचान को बल देता है, बल्कि देश के प्रति गौरव और कर्तव्यबोध को भी जागृत करता है."- ओपी उनियाल, पूर्व पालिकाध्यक्ष मसूरी

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

MUSSOORIE ITBP BRASS BAND PERFORMITBP BAND PERFOM DEHRADUNमसूरी आईटीबीपी बैंड प्रदर्शनमसूरी आईटीबीपी जवान देशभक्ति धुनINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

धराली आपदा में कल्प केदार ने ली समाधि, केदारनाथ से भी पहले पांडवों ने बनाया था ये मंदिर, जानें महत्व

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.