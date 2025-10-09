ETV Bharat / state

धनबाद एफसीआई रेलवे यार्ड में अंधाधुंध गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी गोली

धनबाद के एफसीआई रेलवे यार्ड में फायरिंग की गई. जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी है.

firing at Dhanbad FCI railway yard
धनबाद का एफसीआई रेलवे यार्ड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 9, 2025 at 4:09 PM IST

Updated : October 9, 2025 at 4:35 PM IST

धनबाद: जिले के धनसार थाना क्षेत्र के बरमसिया स्थित एफसीआई रेलवे यार्ड लोडिंग पॉइंट पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई. इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी है. गोलीबारी से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

घायल व्यक्ति की पहचान ट्रक ड्राइवर श्रवण यादव के रूप में हुई है. ट्रक एसोसिएशन और अन्य लोगों ने तीन लोगों को मौके पर पकड़ा है. पकड़े जाने पर भीड़ ने उनकी पिटाई कर दी. बाद में पुलिस उन्हें भीड़ से छुड़ाकर अपने साथ ले गई. हालांकि, पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि की है.

मजदूर और थाना प्रभारी का बयान (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों के अनुसार, एफसीआई गोदाम ठेकेदार संजय सिंह और कुणाल सिंह पर गोलीबारी कराने का आरोप है. अपराधी एक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए थे. ट्रक चालक और कर्मचारियों ने काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया है. पुलिस ने घटनास्थल से एक पिस्तौल बरामद की और स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया.

दरअसल, एफसीआई के ट्रक चालक आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार किराया वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर थे. इस दौरान एक स्कॉर्पियो सवार लोग मौके पर पहुंचे और हड़ताल कर रहे लोगों को धमकाने लगे, फिर फायरिंग कर दी. इस गोलीबारी की घटना में ड्राइवर श्रवण यादव को गोली लगी है और उसका इलाज एसएनएमएमसीएच में चल रहा है.

मौके पर मौजूद इंद्रदेव यादव ने बताया कि 20 से 25 लोग हर्वे हथियारों के साथ पहुंचे और लोगों को धमकाने लगे. एफसीआई के ट्रक चालक किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे. तीन लोगों को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है. ठेकेदार संजय सिंह और कुणाल सिंह पर गोलीबारी का आरोप है.

माल लाद रहे डब्लू यादव ने बताया कि ट्रक चालक किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे. 20 से 25 लोग स्कॉर्पियो से आए और चालकों को धमकाने लगे. इस दौरान सात से आठ राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक चालक श्रवण यादव को गोली लग गई.

मौके पर मौजूद थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बताया कि गोलीबारी की घटना हुई है. गोली चलाने वाले को पकड़ लिया गया है. उसे इलाज के लिए भेजा गया है. एक व्यक्ति को गोली लगी है और उसे भी इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक पिस्तौल, दो मैगजीन और गोलियां भी बरामद की गई हैं. जिस स्कॉर्पियो में वे आए थे, उसे भी जब्त कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

