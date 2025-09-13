ETV Bharat / state

जानें कब है इंदिरा एकादशी और क्यों है खास, पितरों की आत्मा की शांति के लिए करें खास उपाय, होगा लाभ

कुरुक्षेत्र: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है, 1 साल में 24 एकादशी होती है. तो वहीं एक महीने में दो एकादशी आती है. इस समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीना चल रहा है और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है और एकादशी का व्रत करने से भी कई गुना फल की प्राप्ति होती है.

इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष के बीच में आ रही है, इसलिए इसको विशेष तौर पर पितरों को समर्पित माना जाता है. इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी पूजा पाठ, पिंडदान इत्यादि करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. तो आईए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है.

कब है इंदिरा एकादशी: पंडित पवन शर्मा तीर्थ पुरोहित कुरुक्षेत्र ने बताया कि "हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 12:21 पर होगी. जबकि इसका समापन रात को 11:39 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है. इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा. इसका पालन अगले दिन होता है. इसलिए इसके पारण का समय 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा".

इंदिरा एकादशी व्रत महत्व: पंडित ने बताया कि "आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. इस दिन विधिवत रूप से एकादशी का व्रत रखा जाता है. यह भगवान विष्णु को समर्पित होती है. इसलिए उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है. एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. मोक्ष की प्राप्ति होती है".

विधिवत रूप से करें पितरों का श्राद्ध: पंडित ने बताया कि "एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की बाधा दूर होती है. यह विशेष तौर पर श्राद्ध पक्ष में आती है. इसलिए इस एकादशी के दिन श्राद्ध भी मनाया जाता है. जिसका भी इस दिन श्राद्ध होता है, परिजन उसका श्राद्ध विधिवत रूप से करें. इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना करने का विधान होता है. ऐसा माना जाता है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान अनुष्ठान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है. पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है".