जानें कब है इंदिरा एकादशी और क्यों है खास, पितरों की आत्मा की शांति के लिए करें खास उपाय, होगा लाभ
श्राद्ध पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष महत्व होता है. जानें कैसे और क्या मिलेगा लाभ.
Published : September 13, 2025 at 1:13 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 1:23 PM IST
कुरुक्षेत्र: सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है, 1 साल में 24 एकादशी होती है. तो वहीं एक महीने में दो एकादशी आती है. इस समय हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन महीना चल रहा है और आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है और एकादशी का व्रत करने से भी कई गुना फल की प्राप्ति होती है.
इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष के बीच में आ रही है, इसलिए इसको विशेष तौर पर पितरों को समर्पित माना जाता है. इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी पूजा पाठ, पिंडदान इत्यादि करने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. तो आईए जानते हैं कि इंदिरा एकादशी कब है और इसका क्या महत्व है.
कब है इंदिरा एकादशी: पंडित पवन शर्मा तीर्थ पुरोहित कुरुक्षेत्र ने बताया कि "हिंदू पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी की शुरुआत 17 सितंबर को सुबह 12:21 पर होगी. जबकि इसका समापन रात को 11:39 पर होगा. सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहार को उदया तिथि के साथ मनाया जाता है. इसलिए इंदिरा एकादशी का व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा. इसका पालन अगले दिन होता है. इसलिए इसके पारण का समय 18 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा".
इंदिरा एकादशी व्रत महत्व: पंडित ने बताया कि "आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है. इस दिन विधिवत रूप से एकादशी का व्रत रखा जाता है. यह भगवान विष्णु को समर्पित होती है. इसलिए उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है. एकादशी का व्रत करने से कई प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है. मोक्ष की प्राप्ति होती है".
विधिवत रूप से करें पितरों का श्राद्ध: पंडित ने बताया कि "एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की बाधा दूर होती है. यह विशेष तौर पर श्राद्ध पक्ष में आती है. इसलिए इस एकादशी के दिन श्राद्ध भी मनाया जाता है. जिसका भी इस दिन श्राद्ध होता है, परिजन उसका श्राद्ध विधिवत रूप से करें. इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष तौर पर पूजा अर्चना करने का विधान होता है. ऐसा माना जाता है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण पिंडदान अनुष्ठान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है. पितरों का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है".
पितरों की सर्वलोक प्राप्ति के लिए करें व्रत: पंडित ने बताया कि "माना जाता है की एकादशी का व्रत करने से इंसान के पितरों को यमलोक जैसी यातनाएं नहीं सहनी पड़ती. उसको स्वर्ग लोग और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है. पितृ दोष दूर होता है. ऐसा माना जाता है कि इस एकादशी के व्रत करने से इंसान को मृत्यु के बाद भी फल मिलता है. इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने उपरांत दान करने का विशेष महत्व होता है. अपनी क्षमता अनुसार गरीब और जरूरतमंदों में दान करें".
व्रत का विधि विधान: पंडित ने बताया कि "एकादशी का व्रत के दिन दो शुभ योग बना रहे हैं. जिसके चलते यह एकादशी काफी अच्छी मानी जा रही है. इस दिन सुबह से लेकर रात के 10:55 तक शिव योग और परिघ योग बन रहे हैं. जिसके चलते यह एकादशी काफी शुभ है. इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें. फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं और उनको पीला रंग के फल फूल वस्त्र मिठाई अर्पित करें".
पूजा विधान: पंडित ने बताया कि "जिसका श्राद्ध है, उसके लिए भी भोजन निकाले और उनकी पूजा अर्चना करें. जो लोग इस दिन एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं. वह एकादशी का व्रत रखें. दिन के समय एकादशी की कथा का पाठ करें और विष्णु पुराण पढ़ें. शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद प्रसाद सभी में बांटे. शाम के समय गरीब जरूरतमंद और गाय को भी भोजन दें. इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना करें. इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है. व्रत के अगले दिन पारण के समय अपने व्रत का पारण कर लें".
