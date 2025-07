ETV Bharat / state

पटना एयरपोर्ट पर टला विमान हादसा, बाल-बाल बची 173 यात्रियों की जान - PATNA AIRPORT

पटना एयरपोर्ट पर टला विमान हादसा ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 16, 2025 at 9:18 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 9:56 AM IST 2 Min Read

पटना: पटना एयरपोर्ट पर दिल्ली से पटना आ रहा इंडिगो का विमान संख्या 6E-2482 दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गयी. लैंडिंग के समय टचिंग प्वाइंट को नहीं छू सका. जिसके कारण विमान रनवे से आगे बढ़ने लगा. पायलट ने विमान को फिर से टेकऑफ कर दिया. पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया. यात्रियों की अटकी सांसें: विमान में 173 यात्री सवार थे. सोमवार की रात 9:00 बजे पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा था. उसी समय ये घटना हुई. विमान लैंडिंग के बाद रनवे को टच ही नहीं कर रहा था. विमान रनवे से आगे बढ़ते जा रहा था. ऐसा होते देख पायलट फिर से विमान को ऊंचाई पर ले जाने लगे तो यात्रियों की सांसे अटक गई. आसमान में चक्कर लगाने के बाद लैंड: पांच मिनट तक यात्रियों को समझ में नहीं आया कि विमान को टेकऑफ मोड में लाकर फिर से हवा के चक्कर क्यों लगाए जा रहे हैं. चार चक्कर लगाने के बाद विमान को पायलट ने सुरक्षित लैंडिंग करवाया, उसके बाद यात्रियों ने राहत महसूस की.

