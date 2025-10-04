ETV Bharat / state

छठ महापर्व से शुरू होगी पूर्णिया से दिल्ली के लिए फ्लाइट, जानें शेड्यूल और किराया

पूर्णिया: सीमांचलवासियों के लिए यह महीना फिर से एक सौगात लेकर आया है. 26 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइंस अपनी फ्लाइट का संचालन पूर्णिया से दिल्ली के लिए करने जा रही है. ये जानकारी एयरपोर्ट के डायरेक्टर बीपी गुप्ता ने दी है.

इतना देना होगा किराया: पूर्णिया से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 88 सीटों की है. पूर्णिया से दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को लगभग 6 हजार 300 रुपए देने होंगे, जबकि दिल्ली से पूर्णिया का किराया करीब 5000 रुपए रखा गया है. वहीं, छठ और दीपावली में किराये में बढ़ोतरी लगभग 10 हजार से 14 हजार तक की गई है.

ये होगा समय: वहीं, अगर फ्लाइट के समय की बात करें तो फ्लाइट दिल्ली से सुबह 10:45 बजे चलेगी, जो दोपहर 12:50 पर पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेगी. वहीं, यह फ्लाइट पूर्णिया से दोपहर 13:50 बजे उड़ान भरेगी और शाम 15:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

यात्री फ्लाइट की कर रहे थे मांग: मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के लिए उड़ान सेवा की सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है. पूर्णिया और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू होने से लोगों को मेडिकल की अच्छी सेवा मिलेगी. साथ ही स्टूडेंट समेत अन्य लोग भी इस सुविधा से लाभान्वित होंगे.