छठ महापर्व से शुरू होगी पूर्णिया से दिल्ली के लिए फ्लाइट, जानें शेड्यूल और किराया

अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि पूर्णिया से दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है. इससे यात्रियों का समय बचेगा..

इंडिगो फ्लाइट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 4, 2025 at 1:41 PM IST

पूर्णिया: सीमांचलवासियों के लिए यह महीना फिर से एक सौगात लेकर आया है. 26 अक्टूबर से इंडिगो एयरलाइंस अपनी फ्लाइट का संचालन पूर्णिया से दिल्ली के लिए करने जा रही है. ये जानकारी एयरपोर्ट के डायरेक्टर बीपी गुप्ता ने दी है.

इतना देना होगा किराया: पूर्णिया से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट 88 सीटों की है. पूर्णिया से दिल्ली जाने के लिए यात्रियों को लगभग 6 हजार 300 रुपए देने होंगे, जबकि दिल्ली से पूर्णिया का किराया करीब 5000 रुपए रखा गया है. वहीं, छठ और दीपावली में किराये में बढ़ोतरी लगभग 10 हजार से 14 हजार तक की गई है.

ये होगा समय: वहीं, अगर फ्लाइट के समय की बात करें तो फ्लाइट दिल्ली से सुबह 10:45 बजे चलेगी, जो दोपहर 12:50 पर पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेगी. वहीं, यह फ्लाइट पूर्णिया से दोपहर 13:50 बजे उड़ान भरेगी और शाम 15:55 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

यात्री फ्लाइट की कर रहे थे मांग: मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के लिए उड़ान सेवा की सबसे ज्यादा डिमांड की जा रही थी, जो अब पूरी हो गई है. पूर्णिया और दिल्ली के बीच सीधी उड़ान शुरू होने से लोगों को मेडिकल की अच्छी सेवा मिलेगी. साथ ही स्टूडेंट समेत अन्य लोग भी इस सुविधा से लाभान्वित होंगे.

''फ्लाइट की बुकिंग भी पूर्णिया में अच्छी हो रही है. अगर इसी तरह की बुकिंग रही तो जल्द ही कई अन्य जगहों के लिए भी पूर्णिया से उड़ान भरी जा सकती है''. बीपी गुप्ता, एयरपोर्ट के डायरेक्टर

पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का किया था उद्घाटन: 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया पहुंचकर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और उसके बाद पूर्णिया से कोलकाता एवं अहमदाबाद के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई थी. इन फ्लाइटों का संचालन इंडिगो और एयर स्टार द्वारा किया जा रहा है.

पूर्णिया एयरपोर्टपूर्णिया से दिल्ली के लिए फ्लाइटPURNEA NEWSBIHAR NEWSPURNEA AIRPORT

