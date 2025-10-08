ETV Bharat / state

स्वदेशी Zoho Mail से आत्मनिर्भर होगा भारत, Gmail की जगह जोहो का उपयोग, किसानों की हर मदद को सरकार तैयार

केदार कश्यप ने कहा "भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सहयोग केंद्र स्थापित किया गया है. जिसमें नियमित रूप से मंत्री उपस्थित होते हैं. इसी क्रम में आज मेरी पारी थी." उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के जो भी विषय है उसे समझा जा रहा है और उसके निराकरण का काम किया जाएगा. कार्यकर्ता सुदूर वनांचलों से आकर अपनी बातों को यहां पर रख रहे हैं और अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत करा रहे हैं .

स्वदेशी Zoho Mail: वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबको संदेश दिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा जोहो Mail को उपयोग में ला रहे हैं. हमारे यहां के वैज्ञानिक हो या किसी भी क्षेत्र में कार्य करने वाले हो आज अपना अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं. न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी अपना पहचान स्थापित कर चुके हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं. तकनीक के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं. पहले जी मेल का उपयोग हो रहा था अब जोहो (Zoho) मेल के माध्यम से दूसरे तक सूचना को भेज सकते हैं.

छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा "हमने लगभग 81 प्रतिनिधिमंडल से बात की है. इसमें मुख्य रूप से पंचायत में निर्माण कार्य, धान उपार्जन केंद्र, जैसे अनेक मामले आए है. साथ कुछ व्यक्तिगत कार्य से भी आए, सभी मिलने आए थे. जो भी परेशानी लोगों की है उसका निराकरण करवााया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है और जिस उद्देश्य से सहयोग केंद्र स्थापित है वह लगातार लोगों की परेशानी को दूर करने में सफल हो और लोगों की परेशानी का निराकरण हो सके."

रिकॉर्ड धान की होगी खरीदी: धान खरीदी को लेकर पूछे गए सवाल पर छत्तीसगढ़ सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने कहा "हमारी तैयारी है. सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि हमारे किसानों के धान की पूरी खरीदी की जाए. पिछले वर्ष भी हम लोगों ने पर्याप्त 149 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान सरकार के माध्यम से खरीदी हुई. आज तक कभी इतने धान की खरीदी नहीं हुई और इस बार भी रिकॉर्ड धान की उपज है और खरीदी भी वैसे ही होगी.

कांग्रेस पर मंत्री का हमला: केदार कश्यप ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा "कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दे नहीं है और कांग्रेसियों ने अपने आप को केवल किसान पुत्र कह कर किसानों का मजाक उड़ाया. किसानों को न्याय नहीं देने वाले लोग आज किस मुंह से किसानों की हक की बात कर रहे हैं. ये लोग हमारे किसानों को किस तरह से प्रताड़ित करते रहे यह लोगों के सामने है. धान बेचने के लिए आने वाले किसानों को डंडे मारा गया है. जब इनकी सरकार थी तो किसानों के हितों की बात नहीं करते थे. आज किस मुंह से किसानों के हितों की बात कर रहे हैं. "