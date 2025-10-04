ETV Bharat / state

प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा टायर रीसाइक्लिंग प्लांट, सुनील शेट्टी बोले,'भारत वेस्ट को भी अवसर में बदल सकता है'

रीग्रिप इंडिया में निवेशक सुनील शेट्टी ने कहा कि वेस्ट से कुछ अच्छा बनाना ही अब भविष्य में मायने रखेगा.

Deputy CM with Sunil Shetty and investors
सुनील शेट्टी और निवेशकों के साथ डिप्टी सीएम (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 4, 2025 at 6:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: भारत में प्रतिवर्ष 3.4 मिलियन टन से अधिक टायर गाड़ियों से निकलने के बाद बेकार हो जाते हैं. जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा 1 बिलियन से अधिक है. प्लास्टिक और ई-कचरे की तरह ही टायर वेस्ट भी अत्यधिक विषाक्त और ज्वलनशील होता है. ऐसे में राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा टायर रीसाइक्लिंग प्लांट बनेगा. राजस्थान मूल का क्लीनटेक स्टार्टअप 'रीग्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' देश के सबसे बड़े वेस्ट-टू-एनर्जी टायर रीसाइक्लिंग प्लांट की डिजिटल आधारशिला रखने जा रहा है. इस कार्यक्रम का उद्घाटन रीग्रिप में निवेशक और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी और निवेशक रिकांत पिट्टी द्वारा किया गया. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने इस दौरान निवेशकों से मुलाकात की.

इस मौके पर अभिनेता और रीग्रिप में निवेशक, सुनील शेट्टी ने कहा, टायर वेस्ट सस्टेनेबिलिटी की दिशा में भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. रीग्रिप पैमाने, तकनीक और प्रभाव के साथ इसका समाधान पेश कर रहा है. यह प्लांट सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक मजबूत संदेश है कि भारत किस तरह वेस्ट को अवसर में बदल सकता है. उन्होंने कहा कि वेस्ट से कुछ अच्छा बनाना ही अब भविष्य में मायने रखेगा. रीग्रिप में निवेशक, रिकांत पिट्टी ने कहा कि यह प्रोजेक्ट इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे भारत के स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर की समस्याओं का समाधान पेश कर सकते हैं. अब राजस्थान भारत के सबसे बड़े टायर-टू-एनर्जी प्लांट का घर बन रहा है.

वेस्ट रिसाइकिल को लेकर क्या बोले सुनील शेट्टी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: Exclusive: जयपुर में जल्द ही कचरे का होगा सेग्रीगेशन और रीसाइक्लिंग, C&D वेस्ट प्लांट भी होगा शुरू

प्रदेश अग्रणी बन रहा: रीग्रिप के संस्थापक और सीईओ, तुषार सुहालका ने बताया कि यह भारत के टायर-न्यूट्रल भविष्य की नींव है. हमें गर्व है कि राजस्थान इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जहां देश का सबसे बड़ा लाइसेंस प्राप्त कंटिन्युअस पाइरोलिसिस प्लांट स्थापित किया जा रहा है. यह एक ऐसा मॉडल है जिसे पूरे भारत में दोहराया जा सकता है. राजस्थान भारत का उभरता हुआ क्लीन-टेक हब बनने की ओर अग्रसर है. राइजिंग राजस्थान द्वारा समर्थित और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यक्रमों के तहत मान्यता प्राप्त, रीग्रिप इस बात का प्रतीक है कि कैसे राज्य-संचालित औद्योगिक नीति और स्टार्टअप इकोसिस्टम राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डाल सकते हैं.

पढ़ें: प्लास्टिक और कागज उत्पादकों को 45% रीसाइक्लिंग अनिवार्य, नहीं तो खरीदने होंगे EPR सर्टिफिकेट

देश का पहला प्लांट: यह प्लांट प्रतिदिन 180 टन और प्रति वर्ष लगभग 54,000 टन टायरों की रीसाइक्लिंग क्षमता के साथ भारत का सबसे बड़ा टायर रीसाइक्लिंग प्लांट में से एक होगा. इसमें इस्तेमाल की जा रही मेड इन इंडिया कंटिन्युअस पाइरोलिसिस तकनीक विशेष रूप से 24x7 संचालन के लिए डिजाइन की गई है, जो उच्च गुणवत्ता वाला रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, पाइरोलिसिस ऑयल और स्टील का उत्पादन करती है. इस प्लांट से हर साल 54,000 टन टायरों की रीसाइक्लिंग की जाएगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

LARGEST TYRE RECYCLING PLANTSUNIEL SHETTY IN JAIPURREGRIP INDIA PLANT IN RAJASTHANTYRE RECYCLING PLANTS IN RAJASTHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे : डॉग लवर्स ने कहा-स्ट्रीट डॉग्स भी समाज का हिस्सा, इन्हें नफरत नहीं...प्यार दें

एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन से परमानेंटली छुटकारा पाने के लिए इन उपायों को जरूर आजमाएं

1 नवंबर से SBI कार्ड की ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव, जानें डिटेल

TATA कैपिटल IPO में एंकर निवेशकों की भारी मांग, LIC सबसे बड़ा निवेशक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.