ETV Bharat / state

प्रदेश में बनेगा देश का सबसे बड़ा टायर रीसाइक्लिंग प्लांट, सुनील शेट्टी बोले,'भारत वेस्ट को भी अवसर में बदल सकता है'

सुनील शेट्टी और निवेशकों के साथ डिप्टी सीएम ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 4, 2025 at 6:26 PM IST 3 Min Read