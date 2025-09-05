ETV Bharat / state

220 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन, देश के पहले डेडिकेटेड ट्रायल ट्रैक का 80 फीसदी काम पूरा

सांभर झील में डेडिकेटेड ट्रायल रेलवे ट्रैक ( ETV Bharat Jaipur )

Published : September 5, 2025 at 8:20 PM IST

जयपुर: नमक उत्पादन के लिए देश-दुनिया में मशहूर सांभर झील के नाम अब एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ने जा रही है. देश का पहला डेडिकेटेड रेलवे ट्रायल ट्रैक सांभर झील के बीचों-बीच बनकर तैयार हो रहा है. यहां 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी. झील के बीच से गुजरने वाले इस ट्रैक की लंबाई करीब 64 किलोमीटर है. इस रास्ते पर चार स्टेशन भी बनाए गए हैं. फिलहाल, इस ट्रायल ट्रैक का निर्माण कार्य अपने आखिरी चरण में है, जल्द ही इस पर हाई-स्पीड ट्रेनों का ट्रायल शुरू होने की उम्मीद है. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 967 करोड़ रुपए है. यह ट्रैक तैयार होने के बाद यहां बुलेट ट्रेन, मेट्रो और हाई-स्पीड ट्रेनों का ट्रायल किया जाएगा. बताया जा रहा है कि आजादी से पहले ब्रिटिश शासनकाल में इस इलाके में जयपुर-जोधपुर रूट के लिए रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, लेकिन बाढ़ के कारण पटरियां मिट्टी में दब गई थी. जब ट्रायल ट्रैक प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई, तो रेलवे ने सैटेलाइट इमेज की मदद से इस पुराने ट्रैक को तलाशा और अब उसी जगह पर नए सिरे से 64 किलोमीटर लंबा ट्रैक बिछाया जा रहा है, जिसका काम अब अंतिम दौर में है. सांभर झील से गुजर रहा डेडिकेटेड रेलवे ट्रायल ट्रैक (ETV Bharat Jaipur) पढ़ें: जैसलमेर-बाड़मेर-भाभर रेल प्रोजेक्ट के सर्वे के लिए 10 करोड़ मंजूर, इन राज्यों में पहुंचना होगा आसान देश का पहला अनूठा प्रोजेक्ट: उत्तर-पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकिरण ने बताया कि जोधपुर मंडल के गुढ़ा और ठठाणा मीठड़ी रेलवे स्टेशन के बीच हाई-स्पीड ट्रेनों का ट्रायल ट्रैक बन रहा है, जिसकी लंबाई 64 किलोमीटर है. इस ट्रायल ट्रैक में अलग-अलग स्ट्रक्चर जैसे पुल, अंडरब्रिज और ओवरब्रिज भी बनाए गए हैं. इन स्ट्रक्चर से बुलेट ट्रेन को गुजारकर उसकी स्पीड का ट्रायल किया जाएगा. यह देश का पहला डेडिकेटेड ट्रायल ट्रैक होगा.