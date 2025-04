ETV Bharat / state

युवा कांग्रेस के कार्यक्रताओं ने अमेरिका द्वारा लगाए गए 26% टैरिफ पर मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ किया प्रदर्शन - PROTESTS ON 26 PERCENT TARIFF BY US

भारतीय युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 26% टैरिफ पर केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि ट्रंप का टैरिफ भारतीय बाजार को तबाह कर देगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा लेकिन पीएम मोदी में ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है. उदय भानु चिब ने कहा कि अमेरिका का टैरिफ हमारे कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योगों, केमिकल फैक्ट्री, छोटे-छोटे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्रियों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा, इसको लेकर लोकसभा में LoP राहुल गांधी ने भी कहा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था संकट में है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकन रेसिप्रोकल टैरिफ पर अपना मौन धारण कर लिया है. हम यह मांग करते है कि मोदी सरकार 'दोस्ती' की डफली बजाना बंद करे, PM मोदी आप अपना मौन तोड़ो और देश की जनता को जवाब दें कि आखिर केंद्र सरकार आगे अब क्या करने वाली है. भारतीय युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन (ETV Bharat)

