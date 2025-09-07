ETV Bharat / state

ट्रंप टैरिफ को अवसर में बदल रहा भारतीय स्टील सेक्टर, जीएसटी रिफॉर्म व एशियाई निर्यात से काउंटर

सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि अगर लोगों को बचत होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा.

सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मंधानी
सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मंधानी (ETV Bharat)
नई दिल्ली: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने स्टील इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन अब भारतीय स्टील सेक्टर इसे अवसर में बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.

AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मंधानी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाए गए हालिया पॉलिसी रिफॉर्म्स व जीएसटी में किए गए बदलावों से इस टैरिफ के असर को काफी हद तक संतुलित कर लिया गया है.

योगेश मंधानी ने बताया कि जीएसटी के तहत 28% से घटाकर 18% और 12% से घटाकर 5% की गई दरें उपभोक्ताओं की बचत बढ़ाएंगी. जब बचत होगी तो खपत बढ़ेगी. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी को काफी बढ़ावा मिलेगा. इस तरह भारत अमेरिका के टैरिफ को प्रभावी तरीके से काउंटर करने की स्थिति में आ चुका है.

एशियाई देशों में बढ़ेगा निर्यात: योगेश मंधानी ने बताया कि अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय अब भारत एशियाई व अन्य देशों की ओर निर्यात का विस्तार कर रहा है. इसके लिए सरकार ने स्टील को और अधिक किफायती बनाने पर जोर दिया है. उन्होंने बताया कि हाल ही में गठित कमेटी ने आयरन और कोयले की कीमतों को 50% तक घटाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे भारतीय स्टील को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके.

ग्रीन स्टील की ओर कदम: भारत ने 2047 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है. योगेश मंधानी ने बताया कि स्टील उद्योग देश में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. ग्रीन टैक्सोनॉमी तैयार की जा चुकी है, जिसमें उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन का आकलन कर उन्हें घटाने की नीति बनाई जा रही है.

प्रति टन के हिसाब से इंसेंटिव: केंद्र सरकार ने कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली स्टील मैन्युफैक्चरर्स को प्रोत्साहन राशि देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का कोष तैयार किया है. प्रति टन ग्रीन स्टील उत्पादन के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा. इससे उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा और धीरे-धीरे स्टील इंडस्ट्री शून्य उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ेगी.

नई तकनीक व वैकल्पिक ऊर्जा: योगेश मंधानी इंडस्ट्री अब तकनीकी अपग्रेडेशन पर जोर दे रही है. हाइड्रोजन को वैकल्पिक ईंधन के रूप में अपनाने और सौर, पवन व जल ऊर्जा से बिजली उत्पादन की दिशा में काम शुरू हो चुका है. यह बदलाव भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में बहुत मदद करेगा. यूरोपीय कंपनियां अब ऐसे उत्पाद ही खरीद रही हैं, जिनका कार्बन फुटप्रिंट बेहद कम हो. ऐसे में भारत को अपने उत्सर्जन स्तर घटाकर अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना पड़ेगा.

भारतीय मानक व वैश्विक मानक: योगेश मंधानी का मानना है कि भारत को यूरोपियन या ग्लोबल मानकों की बजाय अपने भौगोलिक और लागत संरचना के अनुरूप स्टील मानक तय करने चाहिए. बीआईएस में प्रस्तावित बदलावों पर हमने सुझाव दिए हैं. साथ ही यह भी कहा गया है कि आईआईटी और अन्य संस्थानों की मदद से भारत को अपने स्टैंडर्ड खुद बनाने चाहिए.

इस्पात उद्योग के महाकुंभ में तय होगी दिशा: AIIFA, SMAM व इस्पात मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के समर्थन में आगामी 19-20 सितंबर को मुंबई के बॉम्बे एक्जिबिशन सेंटर में स्टीलैक्स-2025 का आयोजन करने जा रहा है. इसे इस्पात उद्योग का महाकुंभ कहा जा रहा है. AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मानद महासचिव कमल अग्रवाल ने बताया कि इसमें 300 से अधिक प्रदर्शक व 3,500 प्रतिनिधि शामिल होंगे. जहां पर वन इंडस्ट्री, वन डेस्टिनेशन, डिकार्बोनाइजेशन, हाइड्रोजन-आधारित स्टील उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा, सर्कुलर इकोनॉमी और यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जैसी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी.

