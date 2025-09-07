ETV Bharat / state

ट्रंप टैरिफ को अवसर में बदल रहा भारतीय स्टील सेक्टर, जीएसटी रिफॉर्म व एशियाई निर्यात से काउंटर

सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मंधानी ( ETV Bharat )

Published : September 7, 2025

नई दिल्ली: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ ने स्टील इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन अब भारतीय स्टील सेक्टर इसे अवसर में बदलने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है. AIIFA सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मंधानी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाए गए हालिया पॉलिसी रिफॉर्म्स व जीएसटी में किए गए बदलावों से इस टैरिफ के असर को काफी हद तक संतुलित कर लिया गया है. योगेश मंधानी ने बताया कि जीएसटी के तहत 28% से घटाकर 18% और 12% से घटाकर 5% की गई दरें उपभोक्ताओं की बचत बढ़ाएंगी. जब बचत होगी तो खपत बढ़ेगी. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी को काफी बढ़ावा मिलेगा. इस तरह भारत अमेरिका के टैरिफ को प्रभावी तरीके से काउंटर करने की स्थिति में आ चुका है. एशियाई देशों में बढ़ेगा निर्यात: योगेश मंधानी ने बताया कि अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय अब भारत एशियाई व अन्य देशों की ओर निर्यात का विस्तार कर रहा है. इसके लिए सरकार ने स्टील को और अधिक किफायती बनाने पर जोर दिया है. उन्होंने बताया कि हाल ही में गठित कमेटी ने आयरन और कोयले की कीमतों को 50% तक घटाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, जिससे भारतीय स्टील को ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके. सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश मंधानी (ETV Bharat) ग्रीन स्टील की ओर कदम: भारत ने 2047 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है. योगेश मंधानी ने बताया कि स्टील उद्योग देश में सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है, लेकिन कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. ग्रीन टैक्सोनॉमी तैयार की जा चुकी है, जिसमें उद्योगों के कार्बन उत्सर्जन का आकलन कर उन्हें घटाने की नीति बनाई जा रही है.

