रायपुर: छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व धूमधाम से मनाया जाता है. इसे देखते हुए भारतीय रेलवे ने महिलाओं के लिए खास तोहफा दिया है. महिला व्रतियों और यात्रियों को देखते हुए विशेष सुविधा ट्रेनें चलाने का फैसला रेलवे ने किया है. 2 जोड़ी तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू (MEMU) ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. ये गाडियाँ रायपुर-अनूपपुर-रायपुर एवं रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर के मध्य चलेगी.
महिलाओं को मायके जाने में होगी आसानी: छत्तीसगढ़ में तीजा का त्यौहार विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाता है. यह पर्व सामाजिक और पारिवारिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें विवाहित महिलाएँ विशेष रूप से अपने मायके जाकर त्यौहार मनाती हैं. इस दौरान ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ भी देखी जाती है. जिसको देखते हुए महिला यात्रियों को मायके जाने में आसानी हो और वे अच्छे से तीजा पर्व मना सके. इसलिए दो जोड़ी तीजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है.
तीजा स्पेशल ट्रेन की जानकारी: यह तीजा स्पेशल ट्रेन फास्ट मेमू ट्रेन के रूप में चलाई जाएंगी. ट्रेन नंबर 06803/06804 रायपुर-अनूपपुर-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू 24 और 28 अगस्त 2025 को चलेगी. इसके अलावा गाड़ी संख्या 06805/06806 रायपुर-ताड़ोकी-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू 25 और 29 अगस्त 2025 को चलेगी.
गाड़ी संख्या 06803 रायपुर-अनूपपुर तीजा फेस्टिवल ट्रेन की समय सारिणी
- फास्ट मेमू रायपुर से दिनांक 24 और 28 अगस्त 2025 को सुबह 04.50 बजे रवाना होगी.
- सिलयारी आगमन 05.07 बजे, प्रस्थान 05.09 बजे होगा
- तिल्दा आगमन 05.21, प्रस्थान 05.23 बजे होगा
- हथबंध आगमन 05.33, प्रस्थान 05.35 बजे होगा
- भाटापारा आगमन 05.46, प्रस्थान 05.48 बजे होगा
- बिल्हा आगमन 06.13 बजे, प्रस्थान 06.15 बजे होगा
- उसलापुर आगमन 07.10 बजे, प्रस्थान 07.15 बजे होगा
- करगी रोड आगमन 07.32 बजे, प्रस्थान 07.34 बजे होगा
- बेलगहना आगमन 07.47 बजे, प्रस्थान 07.49 बजे
- टेंगनमाड़ा आगमन 07.56 बजे, प्रस्थान 07.58 बजे,
- खोंगसरा आगमन 08.04 बजे, प्रस्थान 08.06 बजे
- सारबहरा आगमन 08.40 बजे, प्रस्थान 08.42 बजे
- पेंड्रारोड आगमन 08.48 बजे, प्रस्थान 08.50 बजे
- जैतहरी आगमन 09.29 बजे, प्रस्थान 09.31 बजे
- सुबह10.15 बजे अनूपपुर स्टेशन पर यह ट्रेन पहुंचेगी
06804 अनूपपुर-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन की समय सारिणी
- अनूपपुर-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू अनूपपुर से दिनांक 24 और 28 अगस्त 2025 को 13.30 बजे रवाना होगी.
- जैतहरी आगमन 13.42 बजे, प्रस्थान 13.44 बजे
- पेंड्रारोड आगमन 14.11 बजे, प्रस्थान 14.13 बजे
- सारबहरा आगमन 14.18 बजे, प्रस्थान 14.20 बजे
- खोंगसरा आगमन 14.58 बजे, प्रस्थान 15.00 बजे
- टेंगनमाड़ा 15.08 बजे, प्रस्थान 15.10 बजे
- बेलगहना आगमन 15.17 बजे, प्रस्थान 15.19 बजे
- करगी रोड आगमन 15.33 बजे, प्रस्थान 15.35 बजे
- उसलापुर 16.10 बजे, प्रस्थान 16.15 बजे
- बिल्हा आगमन 16.40 बजे, प्रस्थान 16.42 बजे
- भाटापारा आगमन 17.10, प्रस्थान 17.12 बजे
- हथबंध आगमन 17.27, प्रस्थान 17.29 बजे
- तिल्दा आगमन 17.45, प्रस्थान 17.47 बजे
- सिलयारी आगमन 18.12 बजे, प्रस्थान 18.14 बजे
- यह ट्रेन 19.15 बजे रायपुर स्टेशन पहुंचेगी
गाड़ी संख्या 06805 रायपुर-ताड़ोकी तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ट्रेन की समय सारिणी
- रायपुर से दिनांक 25 और 29 अगस्त 2025 को सुबह 06.00 बजे रवाना होगी
- कुम्हारी आगमन 06.11 बजे, प्रस्थान 06.13 बजे
- भिलाई आगमन 06.27 बजे, प्रस्थान 06.29 बजे
- भिलाई पावर हाउस आगमन 06.33 बजे, प्रस्थान 06.35 बजे
- दुर्ग आगमन 06.50 बजे, प्रस्थान 07.00 बजे
- मरोदा आगमन 07.11 बजे, प्रस्थान 07.21 बजे
- पउवारा हॉल्ट आगमन 07.28 बजे, प्रस्थान 07.29 बजे
- रिसमा आगमन 07.40 बजे, प्रस्थान 07.41 बजे
- गुंडरदेही आगमन 07.51 बजे, प्रस्थान 07.52 बजे
- सिकोसा आगमन 08.00 बजे, प्रस्थान 08.01 बजे
- लाटाबोर आगमन 08.08 बजे, प्रस्थान 08.09 बजे
- बालोद आगमन 08.18 बजे, प्रस्थान 08.19 बजे
- भैसबोध आगमन 08.27 बजे, प्रस्थान 08.28 बजे
- कुसुमकसा आगमन 08.35 बजे, प्रस्थान 08.36 बजे
- दल्लीराजहरा आगमन 08.50 बजे, प्रस्थान 08.55 बजे
- सलहइटोला आगमन 09.05 बजे, प्रस्थान 09.06 बजे
- गुदुम आगमन 09.14 बजे, प्रस्थान 09.15 बजे
- भानुप्रतापपुर आगमन 09.29 बजे, प्रस्थान 09.31 बजे
- केंवटी आगमन 09.38 बजे, प्रस्थान 09.39 बजे
- अंतागढ आगमन 09.52 बजे, प्रस्थान 09.54 बजे
- सुबह 10.15 बजे ताड़ोकी स्टेशन पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 06806 ताड़ोकी-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू का टाइम टेबल
- गाड़ी संख्या 06806 ताड़ोकी-रायपुर तीजा फेस्टिवल फास्ट मेमू ताड़ोकी से दिनांक 25 और 29 अगस्त 2025 को 12.00 बजे रवाना होगी
- अंतागढ आगमन 12.14 बजे, प्रस्थान 12.16 बजे
- केंवटी आगमन 12.29 बजे, प्रस्थान 12.30 बजे
- भानुप्रतापपुर आगमन 12.37 बजे, प्रस्थान 12.39 बजे
- गुदुम आगमन 12.53 बजे, प्रस्थान 12.54 बजे
- सलहइटोला आगमन 13.02 बजे, प्रस्थान 13.03 बजे
- दल्लीराजहरा आगमन 13.13 बजे, प्रस्थान 13.18 बजे
- कुसुमकसा आगमन 13.24 बजे, प्रस्थान 13.25 बजे
- भैसबोध आगमन 13.32 बजे, प्रस्थान 13.33 बजे
- बालोद आगमन 13.41 बजे, प्रस्थान 13.43 बजे
- लाटाबोर आगमन 13.52 बजे, प्रस्थान 13.53 बजे
- सिकोसा आगमन 14.00 बजे, प्रस्थान 14.01 बजे
- गुंडरदेही आगमन 14.09 बजे, प्रस्थान 14.10 बजे
- रिसमा आगमन 14.20 बजे, प्रस्थान 14.21 बजे
- पउवारा हॉल्ट आगमन 14.26 बजे, प्रस्थान 14.27 बजे
- मरोदा आगमन 14.37 बजे, प्रस्थान 14.47 बजे
- दुर्ग आगमन 15.05 बजे, प्रस्थान 15.15 बजे
- भिलाई पावर हाउस आगमन 15.26 बजे, प्रस्थान 15.28 बजे
- भिलाई आगमन 15.33 बजे, प्रस्थान 15.35 बजे
- कुम्हारी आगमन 15.45 बजे, प्रस्थान 15.47 बजे
- शाम 16.25 बजे ट्रेन रायपुर स्टेशन पहुंचेगी
इस तरह भारतीय रेलवे ने तीजा स्पेशल ट्रेन का उपहार महिलाओं को दिया है. जिससे उन्हें तीजा पर्व के दौरान सफर करने में आसानी होगी.