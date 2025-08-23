भोपाल: मध्य प्रदेश के इटारसी से नागपुर के बीच नई रेल लाइन की मंजूरी मिल गई है. साथ ही इसका काम भी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से शुरू हो गया है. केन्द्रीय कैबिनेट द्वारा इटारसी-नागपुर के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने की मंजूरी के 3 हफ्ते के अंदर ही रेलवे सर्वे कार्य शुरू करने को लेकर तैयारियों में जुट गया है. यह रेल लाइन टाइगर के सालों पुराने प्राकृतिक कॉरिडोर से होकर गुजरने वाली है. वन्यप्राणी की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने इस रूट पर देश का दूसरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है.

टाइगर कॉरिडोर को सुरक्षित रखने की कोशिश

इटारसी से नागपुर के बीच प्रस्तावित इस रेल लाइन से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी और बेहतर होने जा रही है. हालांकि, रेल लाइन के बीच में सबसे बड़ी समस्या मेलघाट कॉरिडोर के रूप में आ रही है. दरअसल मेलघाट कॉरिडोर वर्षों पुराना टाइगर कॉरिडोर है. इस कॉरिडोर से होकर ही टाइगर मध्य प्रदेश के जंगलों से होते हुए महाराष्ट्र के जंगलों के बीच मूवमेंट करते रहते हैं. टाइगर के अलावा दूसरे वन्य जीवों का भी मूवमेंट इस कॉरिडोर से ही होता है. नई रेल लाइन भी इसी कॉरिडोर से होकर गुजरनी है. इसको देखते हुए रेलवे ने प्लानिंग शुरू कर दी है, ताकि वन्य जीवों के प्राकृतिक कॉरिडोर में छेड़खानी न हो और रेल यातायात बेहतर तरीके से शुरू हो सके.

रेलवे रूट पर बनेंगे अंडरपास

इस रेल लाइन में 4 स्थानों पर अंडरपास बनाए जाएंगे ताकि नीचे से बाघ सहित दूसरे वन्य जीव एक तरफ से दूसरी तरफ निकल सकें और ऊपर से ट्रेन गुजर सकें. इससे वन्यजीव ट्रेन की चपेट में आने से बच सकेंगे. यह देश का दूसरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर होगा. इसके पहले मध्य प्रदेश के पेंच में 2018 में देश का पहला वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया था. यह एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है. यहां 50 मीटर से लेकर 750 मीटर के अलग-अलग 9 कॉरिडोर बनाए गए हैं. इस कॉरिडोर की वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कैमरों से निगरानी की जाती है. 2020 में ही इस कॉरिडोर से 5 हजार से ज्यादा वन्य प्राणी निकले, जिसमें टाइगर भी शामिल थे.

रेलवे द्वारा शुरू किया जाएगा सर्वे

टाइगर कॉरिडोर को देखते हुए रेलवे द्वारा अब इस पूरे रूट के सर्वे की प्लानिंग शुरू कर दी गई है. इस सर्वे में मध्य प्रदेश और देश के चुनिंदा वन्य प्राणी विशेषज्ञों को रखा जाएगा. सर्वे कार्य बारिश बंद होने के बाद शुरू होगा. अगले 14 माह में इसे पूरा किया जाएगा. इस दौरान वन्य प्राणी विशेषज्ञ टाइगर और वन्य प्राणियों के मूवमेंट को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को लेकर जरूरी सुझाव देंगे. इन सुझावों के साथ रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजी जाएगी.

पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ शुभ रंजन सेन के मुताबिक "वन्य प्राणियों की सुरक्षा भी रेल लाइन के प्रोजेक्ट के साथ जरूरी है. इसलिए सर्वे कराए जाने का निर्णय लिया गया है. इसमें तमाम बिंदुओं को देखा जाएगा. रेल लाइन से कॉरिडोर प्रभावित न हो इसका ध्यान रखा जाएगा."

इस रेल लाइन चार ज्योतिर्लिंग का सफर होगा आसान

इस रेल लाइन से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी. मध्य प्रदेश के नर्मदापुर, बैतूल, पांढुर्ना और महाराष्ट्र के नागपुर को सीधा फायदा मिलेगा. इस परियोजना से उज्जैन के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर से श्रीशैलम और रामेश्वरम तक ज्योतिर्लिंग की यात्रा सुगम हो जाएगी. इससे माल ढुलाई क्षमता भी विकसित होगी. इस रेल परियोजना की लागत 5451 करोड़ है.