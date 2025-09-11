ETV Bharat / state

दशहरा-दीपावली पर मुंबई से बनारस-लखनऊ कैसे आएं?, ये ट्रेनें 17 से चलने जा रहीं, चटपट रिजर्वेशन कन्फर्म

लखनऊ/वाराणसी: दशहरा, दीपावली और छठ पर्वों पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए मुंबई और पुणे से वाया लखनऊ पूजा स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का फैसला लिया है. मुंबई पूजा स्पेशल 17 सितंबर से और पुणे स्पेशल 27 सितंबर से चलाई जाएगी. वहीं, बनारस से भी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है.



कब और कहां से चलेगी स्पेशल ट्रेनः उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने इन ट्रेनों के बारे में जानकारी दी.



