दशहरा-दीपावली पर मुंबई से बनारस-लखनऊ कैसे आएं?, ये ट्रेनें 17 से चलने जा रहीं, चटपट रिजर्वेशन कन्फर्म
मुंबई और पुणे के यात्रियों को यूपी आने-जाने में रहेगी सहूलियत, बनारस से भी चलेंगी स्पेशल ट्रेनें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 7:51 AM IST|
Updated : September 11, 2025 at 8:14 AM IST
लखनऊ/वाराणसी: दशहरा, दीपावली और छठ पर्वों पर यात्रियों को सुविधा देने के लिए मुंबई और पुणे से वाया लखनऊ पूजा स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का फैसला लिया है. मुंबई पूजा स्पेशल 17 सितंबर से और पुणे स्पेशल 27 सितंबर से चलाई जाएगी. वहीं, बनारस से भी स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है.
कब और कहां से चलेगी स्पेशल ट्रेनः उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने इन ट्रेनों के बारे में जानकारी दी.
- 09083 मुंबई वाराणसी स्पेशल 17, 24 सितंबर, एक, आठ, 15, 22 अक्तूबर और पांच नवंबर को रात 10:10 बजे मुंबई से प्रत्येक बुधवार को चलेगी. शुक्रवार सुबह सवा चार बजे लखनऊ और सुबह साढ़े 10 बजे वाराणसी पहुंचेगी.
- वापसी में 09084 वाराणसी मुंबई स्पेशल 19, 26 सितंबर, तीन, 10, 17, 24, 31 अक्तूबर व सात नवंबर को प्रत्येक रविवार को वाराणसी से दोपहर ढाई बजे चलकर रात पौने नौ बजे लखनऊ होते हुए रविवार सुबह 4:20 बजे मुंबई पहुंचेगी. ट्रेन में फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड एसी के 17 कोच रहेंगे.
- 01415 पुणे गोरखपुर स्पेशल 27 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 6:50 बजे पुणे से चलकर अगली सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंचेगी. शाम चार बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
- वापसी में 01416 गोरखपुर पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से 28 सितंबर से पहली दिसंबर तक पतिदिन गोरखपुर से शाम साढ़े पांच बजे चलकर रात साढ़े 10 बजे लखनऊ पहुंचेगी. अगली सुबह सवा तीन बजे पुणे पहुंच जाएगी. ट्रेन में स्लीपर के छह, जनरल के छह और एसी के चार कोच लगाए जाएंगे.
- वड़ोदरा के लिए स्पेशल ट्रेन 27 से
रेलवे प्रशासन गोरखपुर से लखनऊ होकर वड़ोदरा के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित करेगा. 09111 स्पेशल ट्रेन 27 सितंबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को वड़ोदरा से शाम सात बजे चलकर अगले दिन मानकनगर से शाम 5: 30 बजे और बादशाहनगर से 5:52 बजे होते हुए रात 11:.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
- वापसी में 09112 स्पेशल गोरखपुर से 29 सितंबर से एक दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को सुबह पांच बजे चलकर सुबह 10:02 बजे बादशाहनगर , 10:35 बजे मानकनगर होते हुए अगले दिन सुबह आठ बजे वड़ोदरा पहुंचेगी. ट्रेन में फर्स्ट एसी का एक, एसी सेकेंड दो, एसी थर्ड और स्लीपर के छह-छह और जनरल के पांच कोच लगेंगे.
- 09083/09084 मुम्बई सेन्ट्रल-बनारस-मुम्बई सेन्ट्रल वातानुकूलित साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी के रूप में संचालित होगी.
- इस ट्रेन का संचालन मुम्बई सेन्ट्रल से 17, 24 सितम्बर, 01, 08, 15, 22, 29 अक्टूबर तथा 05 नवम्बर,2025 बुधवार को तथा बनारस से 19, 26 सितम्बर, 03, 10, 17, 24, 31 अक्टूबर तथा 07 नवम्बर,2025 दिन शुक्रवार को होगा. इस गाड़ी में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का 01, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 03, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 06, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी के 04, एल.एस.एल.आर.डी. का 01 तथा जनरेटर सह लगेज यान के 01 कोच सहित 16 कोच लगाये जायेंगे.
- 09083 मुम्बई सेण्ट्रल-बनारस वातानुकूलित साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 17, 24 सितम्बर, 01, 08, 15, 22, 29 अक्टूबर तथा 05 नवम्बर,2025 दिन बुधवार को मुम्बई सेण्ट्रल से 23.10 बजे प्रस्थान करेगी.
- 09084 बनारस-मुम्बई सेण्ट्रल वातानुकूलित साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 19, 26 सितम्बर, 03, 10, 17, 24, 31 अक्टूबर तथा 07 नवम्बर,2025 दिन शुक्रवार को बनारस से 14.30 बजे प्रस्थान करेगी.
ये भी पढ़ेंः यूपी के 14 स्टेशनों के लिए दिल्ली से चलेगी नई स्पेशल ट्रेन; 2 महीने तक मानसी का सफर होगा आसान