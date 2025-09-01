हल्द्वानी: त्यौहार का सीजन शुरू हो गया है. यदि आप भी दीपावली, दुर्गा पूजा और छठ पर घर जाने की सोच रहे है, तो आपके लिए अच्छी खबर है. क्योंकि रेलवे ने इन त्योहारों पर उत्तराखंड के यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई. ताकि आम आदमी आराम से त्यौहार पर अपने घर जा सके.

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के लालकुआं रेलवे स्टेशन से कोलकाता और प्रयागराज के लिए दो अलग-अलग ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. यह स्पेशल ट्रेन यूपी और बिहार में कई स्टेशनों से होकर गुजरते हुए कोलकाता पहुंचेगी.

गुरुवार को चलेगी लालकुआं टू कोलकाता: वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक इज्जतनगर संजीव शर्मा ने बताया कि लालकुआं-कोलकाता फेस्टिवल स्पेशल साप्ताहिक ट्रेन (05060) हर गुरुवार को लालकुआं से रवाना होगी. इस ट्रेन का संचालन 4 सितंबर से 13 नवंबर तक होगा.

शनिवार को कोलकाता टू लालकुआं: वहीं वापसी में कोलकाता-लालकुआं विशेष ट्रेन (05059) 6 सितंबर से 15 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को कोलकाता से चलेगी. हालांकि 25 सितंबर को 05060 ट्रेन लालकुआं से नहीं चलेगी और 27 सितंबर को वापसी में ये ट्रेन 05059 कोलकाता से नहीं चलेगी.

लालकुआं से प्रस्थान: 05060 लालकुआं-कोलकाता स्पेशल ट्रेन हर गुरुवार को दोपहर 1:35 बजे लालकुआं से चलेगी और पीलीभीत, मैलानी, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, छपरा, मुजफ्फरपुर, बरौनी, झाझा, आसनसोल होते हुए अगले दिन रात 11:55 बजे कोलकाता पहुंचेगी.ट्रेनों के कुल 10 फेरे होंगे:

ये ट्रेन लालकुआं से किच्छा होते हुए यूपी के भोजीपुरा, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर होकर निकलेगी. साथ ही बिहार के सिवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी होते हुए पश्चिम बंगाल के आसनसोल, दुर्गापुर और नैहाटी होते हुए कोलकाता पहुंचेगी.

कोलकाता से वापसी: 05059 कोलकाता-लालकुआं स्पेशल ट्रेन 6 सितंबर से 15 नवंबर तक हर शनिवार को सुबह 5:00 बजे कोलकाता से चलेगी और गोरखपुर, बस्ती, सीतापुर, लखीमपुर और पीलीभीत होते हुए अगले दिन दोपहर 3:45 बजे लालकुआं पहुंचेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे. इनमें एक जनरेटर सह लगेज यान, चार सामान्य श्रेणी, छह शयनयान (स्लीपर), चार एसी तृतीय इकोनॉमी, एक एसी द्वितीय श्रेणी और एक प्रथम सह द्वितीय वातानुकूलित कोच शामिल होगा.

लालकुआं से प्रयागराज साप्ताहिक ट्रेन: लालकुआं-कोलकाता के अलावा लालकुआं से प्रयागराज के बीच भी एक ट्रेन चलाई गई है. यह स्पेशल ट्रेन प्रयागराज से लालकुआं तक साप्ताहिक विशेष सेवा के रूप में चलाई जाएगी. यह ट्रेन 18 सितंबर से सात नवंबर तक आठ फेरे लगाएंगी.

ट्रेन संख्या 04117 प्रयागराज-लालकुआं स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार प्रयागराज से रात 23:30 बजे रवाना होकर लालकुआं अगले दिन दोपहर 12:45 बजे पहुंचेगी.

ट्रेन संख्या 04118 लालकुआं-प्रयागराज प्रत्येक शुक्रवार लालकुआं से दोपहर 14:50 बजे चलकर अगले दिन प्रयागराज शनिवार तड़के 04:30 बजे पहुंचेगी.

ये ट्रेन फतेहपुर, कानपुर सेंट्रल, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कासगंज, बदायूं, बरेली जंक्शन, बरेली सिटी, इज्जतनगर, बहेड़ी व किच्छा होते हुए लगभग 629 किलोमीटर दूरी तय 13 घंटे 15 मिनट में प्रयागराज से लालकुआं के बीच तय करेंगी. ट्रेन में कुल 18 डिब्बे (दो एसएलआर, दो एसी कोच, पांच सामान्य, आठ जीएससीएन, एक एसी कोच डब्ल्यू) शामिल होंगे.

