प्रयागराजः रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है. अब आपको ट्रेन सफर पर रेलवे डिस्काउंट भी देगा. आप सोच रहेंगे आखिर वह कैसे? जी हां, रेलवे यात्रियों के लिए एक खास तरह की स्कीम लाया है. इस स्कीम के तहत टिकट खरीदने पर टिकट पर 20 फीसदी तक डिस्काउंट मिलेगा. चलिए आगे जानते हैं इस स्कीम के बारे में.

किन्हें मिलेगी डिस्काउंट की सुविधाः रेलवे किराए पर डिस्काउंट ‘राउंड ट्रिप पैकेज’ स्कीम के तहत देगा. यह सुविधा केवल उन्हीं यात्रियों को मिलेगी, जो एक ही ट्रेन से आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करेंगे. रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार, छूट चुनिंदा ट्रेनों और तय समयावधि में ही दी जाएगी.



किस दिन से मिलेगा डिस्काउंट का लाभ: उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि 13 अक्टूबर से यात्रा करने के लिए 14 अगस्त से बुकिंग शुरू होगी. 13 से 26 अक्टूबर के बीच की यात्रा के लिए पहले से टिकट बुक करने वालों को लाभ मिलेगा. वहीं वापसी की यात्रा 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच होनी चाहिए. छूट केवल बेस किराये पर लागू होगी जबकि रिजर्वेशन, सुपरफास्ट शुल्क और जीएसटी यथावत रहेंगे.



कौन सी ट्रेनें स्कीम में नहीं शामिलः इस स्कीम में रिफंड और टिकट संशोधन की सुविधा नहीं होगी. फ्लैक्सी फेयर वाली ट्रेनों, तत्काल और प्रीमियम तत्काल बुकिंग को इसमें शामिल नहीं किया गया है. ऑनलाइन बुकिंग करने वालों को आने-जाने दोनों टिकट एक ही माध्यम से बुक करने होंगे.





स्टेशनों पर मोबाइल टिकट सेवाः महाकुंभ में सफल प्रयोग के बाद अब उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर मोबाइल यूटीएस (एम-यूटीएस) सेवा शुरू की गई है. इसके तहत टीटीई खुद यात्रियों के पास जाकर उनके गंतव्य का जनरल टिकट जारी करेंगे. प्रयागराज, छिवकी, मिर्जापुर, कानपुर सेंट्रल, इटावा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा कैंट, आगरा फोर्ट, झांसी और ग्वालियर जैसे बड़े स्टेशनों पर यह सुविधा मिलेगी. मंडल के सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने बताया कि इससे यात्रियों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी और टिकट आसानी से मिल सकेगा.





