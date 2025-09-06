ETV Bharat / state

रेलवे खिलाड़ियों, कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को 180 दिनों की छुट्टी; इंटरनेशनल प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर फैसला

उत्तर-मध्य रेलवे के जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि भारत 2036 ओलिंपिक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है.

रेलवे खिलाड़ियों, कोट और सपोर्टिंग स्टाफ को 180 दिनों की छुट्टी.
रेलवे खिलाड़ियों, कोट और सपोर्टिंग स्टाफ को 180 दिनों की छुट्टी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 2:23 PM IST

प्रयागराज: भारत को खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं या ओलंपिक की तैयारी में जुटे खिलाड़ियों के साथ उनके कोच, स्पैरिंग पार्टनर और सपोर्टिंग स्टाफ को अधिकतम 180 दिन तक का विशेष आकस्मिक अवकाश (SCL) मिलेगा. इससे खिलाड़ियों को मैदान पर लगातार ट्रेनिंग, अभ्यास और सही मार्गदर्शन मिल सकेगा.

रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है. उत्तर-मध्य रेलवे के जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि भारत ने 2036 ओलिंपिक की मेजबानी करने और शीर्ष 10 पदक विजेता राष्ट्र बनने का लक्ष्य तय किया है.

इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान पर खिलाड़ियों की तैयारी सबसे अहम है. रेलवे का मानना है, कि खिलाड़ी तभी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, जब उन्हें कोच और सहयोगी स्टाफ का लगातार साथ मिलेगा. यही वजह है, कि पहली बार सपोर्टिंग स्टाफ को लंबे अवकाश की सुविधा दी जा रही है.

प्रयागराज के खिलाड़ी होंगे लाभान्वित: प्रयागराज में तैनात अंतरराष्ट्रीय हाकी खिलाड़ी निशा वारसी और गुरजीत कौर जैसे नामचीन खिलाड़ियों को इस निर्णय से सीधा लाभ मिलेगा. इनके साथ काम करने वाले कोच और पार्टनर बिना किसी दबाव के प्रशिक्षण दे सकेंगे. एनसीआर के सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने कहा कि रेलवे खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है.

किन आयोजनों के लिए लागू होगी सुविधा: यह विशेष अवकाश केवल उन्हीं खिलाड़ियों और स्टाफ को मिलेगा, जो ओलंपिक, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ गेम्स जैसी बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी में लगे हैं. नियम के अनुसार यह सुविधा केवल उन आयोजनों पर लागू होगी, जिनके आयोजन अगले एक वर्ष के भीतर होने हैं.

किसके आग्रह पर लिया गया फैसला: भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) और शीर्ष स्तर के खिलाड़ियों ने रेलवे से आग्रह किया था, कि कोच और सपोर्टिंग स्टाफ को भी खिलाड़ियों की तरह छुट्टियां दी जाएं. इससे वे खिलाड़ियों को लगातार ट्रेनिंग दे पाएंगे. रेलवे बोर्ड ने मांग को स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था लागू कर दी है.

