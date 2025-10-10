ETV Bharat / state

रेल यात्रियों को मिलेगी राहत; लखनऊ से इन पांच राज्यों के लिए नई ट्रेनों के संचालन की तैयारी, रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव

पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल का कहना है कि जल्द से जल्द ट्रेनों को संचालित करने का प्रयास किया जाएगा.

चारबाग रेलवे स्टेशन
चारबाग रेलवे स्टेशन (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 10, 2025 at 5:14 PM IST

4 Min Read
लखनऊ : राजधानीवासियों के लिए खुशखबरी है. लखनऊ से पांच राज्यों के लिए ट्रेनें मिलने से सफर और भी आसान हो जाएगा. गया, इंदौर, मुंबई, कटरा और जगन्नाथ पुरी के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू होना है. यह ट्रेनें दीपावली के बाद शुरू हो सकती हैं.

गोमती नगर रेलवे स्टेशन से होगा तीन ट्रेनों का संचालन : पूर्वोत्तर रेलवे की गोमती नगर स्टेशन से तीन ट्रेनें और उत्तर रेलवे की लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से दो ट्रेनें संचालित करने की योजना है. इन ट्रेनों के संचालन से लखनऊ के करीब 10 हजार यात्रियों को रोजाना सफर की सुविधा मिल सकेगी.

'रेलवे बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव' : पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल का कहना है कि हमारी तरफ से ट्रेनों को जल्द से जल्द संचालित करने का प्रयास कराया जाएगा. जो भी ट्रेनें घोषित हैं वे जल्द पटरी पर उतरेंगी. जिन ट्रेनों को गोमती नगर रेलवे स्टेशन से चलाने के लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है, उन पर मुहर लगाते ही संचालन कराकर यात्रियों को यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी.

'नई ट्रेनों के संचालन पर मंथन' : उत्तर रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी का कहना है कि नई ट्रेनों का संचालन करने पर मंथन हो रहा है. हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द पटरी पर नई ट्रेनें उतर जाएंगी और यात्रियों को सफर में सहूलियत देंगी.



गोमती नगर रेलवे स्टेशन से होगा इन ट्रेनों का संचालन : बिहार के गया, मध्य प्रदेश के इंदौर, जम्मू के कटरा, उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के लिए नई ट्रेन मिलना जल्द शुरू हो जाएंगी. मुंबई के लिए अभी ट्रेन कम हैं.

पूर्वोत्तर रेलवे करेगा संचालन : लखनऊ से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलाने की तैयारी है, जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए संचालित होगी. पूर्वोत्तर रेलवे इस ट्रेन का संचालन करेगा. मां वैष्णो देवी जाने के लिए यात्रियों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है. ट्रेन खुलते ही सीटें बुक हो जाती हैं. जल्द ही एक ट्रेन लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए चलनी शुरू हो जाएगी.

इसके अलावा उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी के लिए भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री जाते हैं. इसको ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर रेलवे गोमती नगर रेलवे स्टेशन से ही लखनऊ से सीधे पुरी तक के लिए ट्रेन का संचालन शुरू करेगा.



उत्तर रेलवे चारबाग से चलाएगा ये ट्रेनें : इसके अलावा बिहार के बोधगया काफी संख्या में पर्यटक जाते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए गया के लिए उत्तर रेलवे के चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन का संचालन जल्द शुरू करने की तैयारी है.

गया और इंदौर के लिये भी होगा संचालन : गया के लिए ट्रेन संचालित होने से लखनऊ से बिहार जाने वाले यात्रियों की राह आसान होगी. मध्य प्रदेश के इंदौर के लिए भी उत्तर रेलवे की तरफ से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन का संचालन शुरू करने की तैयारी हो रही है.

इस रूट के लिए लखनऊ की उत्तरी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक डॉ नीरज बोरा ने अमृत भारत ट्रेन की डिमांड की थी, हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं हो पाया है कि यह दोनों ट्रेन कितने दिन बाद चलेंगी, लेकिन रेलवे अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द इन ट्रेनों का संचालन कराकर यात्रियों को राहत दी जाएगी.


