रेलवे की नई रणनीति: पार्सल स्कैनर से थमेगी नशीले और संदिग्ध पदार्थों की तस्करी - DELHI RAILWAY PARCEL SCANNER

आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि पार्सल के जरिए अवैध व्यापार करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.

रेलवे की नई रणनीति
रेलवे की नई रणनीति
Published : September 2, 2025 at 9:52 PM IST

नई दिल्ली: रेलवे अब पार्सल के जरिए होने वाली नशीले पदार्थों व संदिग्ध सामान की तस्करी पर नकेल कसने के लिए नई रणनीति पर काम करने की तैयारी में है. इसके तहत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर पार्सल स्कैनर मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे कोई भी संदिग्ध या अवैध सामान बिना जांच के ट्रेन में लोड न हो सके. रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने मुख्यालय से ऐसी मशीनें लगाने की मांग की है.

आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि पार्सल के जरिए अवैध व्यापार करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है. भविष्य में इसे और भी पुख्ता बनाने के लिए तकनीकी साधनों का सहारा लिया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर लगाई जाने वाली पार्सल स्कैनर मशीनें हर पैकेट को स्कैन करेंगी. इससे मादक पदार्थों, विस्फोटक या अन्य संदिग्ध वस्तुओं की तस्करी तुरंत पकड़ी जा सकेगी.

नई दिल्ली में बड़ी बरामदगी
गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में आरपीएफ ने सियालदह एक्सप्रेस से भेजे जा रहे 53 बोरे जब्त किए, जिनमें खसखस (Poppy Seeds) भरे हुए थे. सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह ने बताया कि इसे खाद्य उत्पाद बताकर बुक कराया गया था. कुल 1754 किलोग्राम खसखस पार्सल के जरिए भेजा जा रहा था. इसकी बाजार कीमत लगभग 26.31 लाख रुपए है. यह सामान फर्जी डिक्लेरेशन के आधार पर बुक किया गया था. इसमें रेलवे अधिनियम की धारा 163 व 164 के तहत मामला दर्ज किया गया है. जांच में पाया गया है कि आरोपी तस्कर फर्जी दस्तावेज तैयार करके खसखस को खाद्य उत्पाद घोषित कर भेज रहे थे. मामले में मुख्य आरोपी फिलहाल वांछित है. आरपीएफ टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है. इससे पहले 30 अगस्त को भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 12275 की जांच में संदिग्ध पार्सल को पकड़ा गया था, जो फर्जी डिक्लेरेशन के आधार पर सामान भेजा जा रहा था.

रेलवे की सतर्कता के साथ भविष्य की योजना
सहायक सुरक्षा आयुक्त संजय कुमार सिंह का कहना है कि पार्सल के जरिए नशीले पदार्थ भेजने की कोशिशें रेलवे कानून का गंभीर उल्लंघन है. इस तरह के मामलों में न केवल सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि माल के मालिक व पार्सल एजेंटों की भी गहन जांच की जाएगी. आरपीएफ अधिकारियों के मुताबिक पार्सल स्कैनर मशीनें लगने के बाद हर पार्सल की जांच स्वतः होगी. इससे तस्करी की संभावना काफी हद तक खत्म हो जाएगी.


