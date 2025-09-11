ETV Bharat / state

रेलवे स्टेशन में आउटलेट, छत्तीसगढ़ के उत्पाद को मिलेगी जगह

छत्तीसगढ़ के लोकल प्रोडक्ट को मिलेगी जगह: रेलवे स्टेशन में खुलने वाले आउटलेट में छत्तीसगढ़ के लोकल उत्पाद कोसा सिल्क, बेल मेटल के प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट और फॉरेस्ट प्रोडयूस को एक नया प्लेटफार्म मिलेगा. छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट प्रोड्यूस को इंडियन आर्मी भी उपयोग कर रही है.

रायपुर: रायपुर रेल मंडल के रायपुर और दुर्ग स्टेशन के साथ ही अमृत भारत स्टेशन को मिलाकर लगभग 20 स्टेशन पर आउटलेट शुरू करने की योजना है. रायपुर रेल मंडल ने इस योजना पर काम भी शुरू कर दिया है. रेल मंडल के दो बड़े स्टेशन दुर्ग और रायपुर के साथ ही 6 रेलवे स्टेशन में सिंगल प्रीमियम ब्रांड के आउटलेट होंगे. वहीं बाकि अमृत भारत स्टेशन के तहत निर्मित स्टेशनों में छत्तीसगढ़ के उत्पाद को भी जगह मिलेगी.

रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया, "स्टेशन पर प्रीमियम ब्रांड या सिंगल प्रीमियम ब्रांड की बात की जाए तो जिस तरीके से एयरपोर्ट पर आउटलेट होते हैं. ठीक उसी तरह से ट्रैवल एसेसरीज, किड्स जोन, स्पोर्ट्स एसेसरीज, सिंगल प्रीमियम ब्रांड की आउटलेट दो बड़े स्टेशन रायपुर और दुर्ग के साथ ही तिल्दा भाटापारा, भिलाई और पावर हाउस में शुरू किए जाएंगे.

रायपुर रेलवे स्टेशन (ETV BHARAT)

रायपुर रेल मंडल ने दी जानकारी: रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि रायपुर और दुर्ग स्टेशनों पर रेल यात्रियों की भीड़ की ज्यादा होती है. करीब 70 हजार के आसपास लोग होते हैं. ऐसे में वेटिंग के दौरान यात्रियों की जो जरूरत होती है, उसे पूरा करने के लिए ट्रेवलिंग के साथ साथ शॉपिंग की भी व्यवस्था की जा रही है.

रेलवे स्टेशन में खुलेंगे आउटलेट (ETV BHARAT)

छोटे बड़े मिलाकर 20 स्टेशन में पहले चरण में आउटलेट शुरू होंगे. जिसमें दुर्ग रायपुर तिल्दा भाटापारा भिलाई पावर हाउस में प्रीमियम ब्रांड या सिंगल प्रीमियम ब्रांड को प्राथमिकता दी जाएगी. वहीं छोटे स्टेशन में छत्तीसगढ़ के लोकल ब्रांड या उत्पाद के साथ ही स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा बनाए जा रहे हर्बल प्रोडक्ट रखे जाएंगे. आउटलेट के माध्यम से ऐसे लोकल प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम रेलवे कर रही है.

