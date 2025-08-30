ETV Bharat / state

बरौनी-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस समेत इन 9 ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ गए, अब इन स्टेशनों पर भी रुकेंगीं - UP 9 TRAINS STOPPAGE INCREASED

वाराणसीः पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए 9 ट्रेनों के स्थाई ठहराव को बढ़ाया गया है जिससे यात्रियों को सहूलियत हो सके. रेलवे की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं.







इन स्टेशनों पर दिया गया ठहरावः जनसम्पर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 15203/15204 बरौनी-लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस, गाड़ी संख्या 15909/15910 डिब्रूगढ़-लालगढ़- डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस का 02 मिनट का स्थाई ठहराव मैरवा स्टेशन पर तथा गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस का दूरौंधा स्टेशन पर 02 मिनट का स्थाई ठहराव प्रदान किया गया है.





मैरवा स्टेशन पर इस गाड़ी का स्टापेज होगा: गाड़ी संख्या 15203 बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस चार सितम्बर से प्रतिदिन मैरवा स्टेशन पर 02:38 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेकर 02:40 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी में गाड़ी संख्या 15204 लखनऊ-बरौनी एक्सप्रेस प्रतिदिन मैरवा स्टेशन पर दिनांक 05 सितम्बर 2025 से 00:26 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेगी.





डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस का भी ठहरावः गाड़ी संख्या 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस प्रतिदिन मैरवा स्टेशन पर दिनांक पांच सितम्बर 2025 से 21:08 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेकर 21:10 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 15910 लालगढ़- डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस मैरवा स्टेशन पर पांच सितम्बर 2025 से 02:05 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेकर 02:07 बजे प्रस्थान करेगी. गाड़ी संख्या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस 04 सितम्बर 2025 से प्रतिदिन दुरौंधा स्टेशन पर 05:53 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेकर 05:55 बजे प्रस्थान करेगी.







गाड़ी संख्या 12537/12538 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जंक्शन-मुजफ्फरपुर बापूधाम एक्सप्रेस का कप्तानगंज स्टेशन पर तथा गाड़ी सं-15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस को सिसवां बाजार स्टेशन पर 02 मिनट का स्थाई ठहराव प्रदान किया गया है.





गाड़ी संख्या 12537 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं बापूधाम एक्सप्रेस चार सितम्बर से कप्तानगंज स्टेशन पर 00:48 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेकर 00:50 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी यात्री में गाड़ी संख्या 12538 प्रयागराज जंक्शन-मुजफ्फरपुर बापूधाम एक्सप्रेस तीन सितम्बर से कप्तानगंज स्टेशन पर 12:38 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेकर 12:40 बजे प्रस्थान करेंगी.



सं-15211 दरभंगा-अमृतसर एक्सप्रेस तीन सितम्बर से सिसवां बाजार स्टेशन पर 01:45 बजे पहुंचकर 02 मिनट का स्थाई ठहराव लेकर 01:47 बजे प्रस्थान करेगी. साप्ताहिक गाड़ी संख्या 19051/19052 बलसाड़-मुजफ्फरपुर-बलसाड़ श्रमिक एक्सप्रेस का 02 मिनट का स्थाई ठहराव गाजीपुर सिटी स्टेशन पर दिया गया है.





साप्ताहिक गाड़ी संख्या 19051 बलसाड़-मुजफ्फरपुर साप्ताहिक श्रमिक एक्सप्रेस आठ सितम्बर से गाजीपुर सिटी स्टेशन पर 00:59 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेकर 01:01 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी यात्रा में साप्ताहिक गाड़ी संख्या 19052 मुजफ्फरपुर-बलसाड़ श्रमिक एक्सप्रेस 09 सितम्बर से गाजीपुर सिटी स्टेशन पर 01:05 बजे पहुंचकर दो मिनट का ठहराव लेकर 01:07 बजे प्रस्थान करेगी.





