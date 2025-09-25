गोमतीनगर से गोरखपुर के बीच इस ट्रेन का रेलवे ने बदला समय, देखिए नया शेड्यूल
यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर रेलवे ने लिया यह फैसला, एक दिसंबर से लागू होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2025 at 8:20 AM IST
लखनऊ: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने 15078 गोमतीनगर-कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस के गोमतीनगर से गोरखपुर के बीच समय में एक दिसम्बर से निम्नवत परिवर्तन करने का निर्णय लिया है.
समय में क्या बदलाव हुआः पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 15078 गोमतीनगर-कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस एक दिसम्बर से परिवर्तित समयानुसार गोमतीनगर से 10.30 बजे चलकर गोण्डा से 12.30 बजे, बस्ती से 13.37 बजे, गोरखपुर से 15.05 बजे छूटकर पूर्व निर्धारित समयानुसार निर्धारित स्टेशनों पर रुकते हुये दूसरे दिन दोपहर 14.00 बजे कामाख्या पहुंचेगी. इस ट्रेन का गोरखपुर से कामाख्या के बीच समय पहले की ही तरह रहेगा.
बदले हुए रास्ते से चलेगी नागपुर समस्तीपुर स्पेशल ट्रेन
पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर जं.-डोमिनगढ़ तीसरी लाइन और गोरखपुर-नकहा जंगल दोहरीकरण की कमीशनिंग के परिप्रेक्ष्य में प्री नॉन-इण्टरलॉक/नान इण्टरलॉक कार्य के लिए ब्लाक दिये जाने के कारण पूर्व में निरस्त की गई 01207/01208 नागपुर-समस्तीपुर-नागपुर विशेष ट्रेन का कैंसिलेशन समाप्त कर परिवर्तित मार्ग से चलाने का फैसला लिया है. नागपुर से 24 सितम्बर को चलने वाली 01207 नागपुर-समस्तीपुर विशेष गाड़ी का निरस्तीकरण समाप्त कर परिवर्तित मार्ग वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-गोविन्दपुरी-सूबेदार गंज-प्रयागराज जं.-ज्ञानपुर रोड-वाराणसी-औंड़िहार-छपरा के रास्ते चलाई जा रही है.
इन स्टेशनों पर नहीं रुकेगीः मार्ग परिवर्तन के बाद यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर स्टेशनों पर नहीं रुकेगी. इसी तरह समस्तीपुर से 25 सितम्बर को चलने वाली 01208 समस्तीपुर-नागपुर विशेष गाड़ी का निरस्तीकरण समाप्त कर परिवर्तित मार्ग छपरा-औंड़िहार-वाराणसी-ज्ञानपुर रोड-प्रयागराज जं.-सूबेदार गंज-गोविन्दपुरी-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के रास्ते चलाने का निर्णय लिया गया है. मार्ग परिवर्तन के बाद यह गाड़ी गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग और कानपुर सेंट्रल स्टेशनों पर नहीं रुकेगी.
वैध टिकट और कम समान लेकर यात्रा करें
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल प्रशासन ने आगामी पर्वों के दौरान चलने वाली स्पेशल ट्रेनों के संचालन और सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों से अपील की है. पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यात्री स्टेशनों पर यात्रा के दौरान टिकट लेकर और अपने साथ कम सामान लेकर चलें. स्टेशनों पर और फुट ओवर ब्रिज पर भीड़ न इकट्ठा करें. रेलवे ट्रैक को निर्धारित स्थान से ही पार करें, इसके लिए स्टेशनों पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिजों का प्रयोग करें.
यात्रा के दौरान स्टेशन और ट्रेनों में पड़ी लावारिस वस्तुओं को न छुएं. जानकारी होने पर स्टेशन और ट्रेनों पर तैनात आरपीएफ/जीआरपी स्टॉफ को तत्काल सूचित करें. किसी भी प्रकार की ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री लेकर ट्रेनों में यात्रा न करें, यह वर्जित है. ट्रेन की छत और पावदान पर बैठकर व खडे़ होकर यात्रा न करें, यह जानलेवा हो सकता है. रेल संबंधी किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन 139 और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे वेबसाइट(www.railmadad.indianrailways.gov.in) और मोबाइल RAIL MADAD ’एप’ पर भी शिकायत कर सकते हैं.
