महराजगंज के इन कस्बों में बनेंगे 7 रेलवे स्टेशन, 32 अंडरपास, 10 लाख आबादी को मिलेगी राहत

घुघली–आनंदनगर नई रेल लाइन परियोजना का भूमि-पूजन, 2027 तक पूरा होना है काम.

महराजगंज को सौगात
महराजगंज को सौगात (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 12:12 PM IST

Updated : September 6, 2025 at 12:45 PM IST

3 Min Read

महराजगंज: घुघली–आनंदनगर नई रेल लाइन परियोजना के तहत महराजगंज में बनने वाले 7 रेलवे स्टेशनों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. इस परियोजना के तहत 52 किलोमीटर रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा. एलसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित गुप्ता व उनकी टीम ने शुक्रवार को मुहवा गांव स्थित प्रस्तावित भूमि पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन किया. साथ ही रेल लाइन के रूट सर्वे का कार्य भी शुरू हो गया.


सात स्टेशनों का होगा निर्माण: इस परियोजना के तहत घुघली–आनंदनगर के बीच कुल 7 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आनंदनगर, महराजगंज, घुघली क्रॉसिंग, परसिया बुजुर्ग, पकड़ी नौनिया, शिकारपुर और पिपरा मुंडेरी हाल्ट स्टेशन शामिल हैं. परियोजना में 32 अंडरपास बनाए जाएंगे. एक अनुमान के मुताबिक यह प्रोजेक्ट शुरू हो जाने से इन कस्बों में रहने वाली करीब दस लाख आबादी को राहत मिलेगी.

भूमि पूजन
रेलवे प्रोजेक्ट के लिए किया गया भूमि पूजन. (Photo Credit; ETV Bharat)


2023 में मिली थी मंजूरी: परियोजना को वर्ष 2023 में मंजूरी मिली थी, जो वर्ष 2027 तक पूरा होगा. इसके लिए कुल 958.27 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया जा चुका है.


53 गांवों में होगा भूमि अधिग्रहण: परियोजना के लिए कुल 53 गांवों में भूमि अधिग्रहण होना है, जिसमें से 29 गांवों में 86 हेक्टेयर का भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा हो चुका है.

भूमि अधिग्रहण की सूचना.
भूमि अधिग्रहण की सूचना. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रोजेक्ट मैनेजर रोहित गुप्ता ने बताया कि भूमि पूजन के बाद शनिवार से ड्रोन के माध्यम से रेलवे स्टेशनों की चौहद्दी मापी जाएगी. इसके बाद प्लेटफॉर्म सहित स्टेशन भवन, ट्रैक व अन्य ढांचागत निर्माण कार्य तेजी से प्रारंभ किया जाएगा.

परियोजना का विवरण
परियोजना का विवरण. (Photo Credit; ETV Bharat)


भूमि खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू: उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. रेलवे की ओर से अधिग्रहित भूमि वाले स्थानों पर नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं. ग्राम पंचायत स्तर पर मुनादी भी कराई जा रही है, ताकि जिन किसानों की जमीन ली गई है वे अपनी फसल काट लें. निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए रेलवे प्रशासन ने ग्रामीणों को पहले से ही आगाह किया है.

भूमि अधिग्रहण की सूचना
भूमि अधिग्रहण की सूचना. (Photo Credit; ETV Bharat)


बढ़ेंगे रोजगार के अवसर: स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां स्टेशन बनने से न केवल क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. आम जनता के लिए परिवहन व्यवस्था अधिक सुलभ होगी. वर्षों से चली आ रही प्रतीक्षा अब पूरी होती दिख रही है. यहां की लाखों की आबादी को इससे राहत मिलेगी.

Last Updated : September 6, 2025 at 12:45 PM IST

