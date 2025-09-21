ETV Bharat / state

दीपावली-छठ पूजा पर घर जाना है तो न लें टेंशन; 25 से चलेगी ये स्पेशल ट्रेन, पढ़िए किस स्टेशन पर कब रुकेगी

गुरुवार-शुक्रवार को चलेगी ट्रेन, सुबह 6.40 बजे उधना से रवाना होगी, दूसरे दिन 20.15 बजे पहुंचेगी बलिया.

रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन.
रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 7:41 PM IST

वाराणसी : दीपावली, दशहरा, छठ पर घर जाना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की ओर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रहीं हैं. इसी क्रम में 09041/09042 उधना साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन भी 25 सितंबर से चलाई जाएगी. यह ट्रेन उधना से बलिया तक चलेगी. 9 अक्टूबर तक यह ट्रेन चलती रहेगी. प्रत्येक गुरुवार-शुक्रवार को यह ट्रेन चलेगी.

जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि उधना स्टेशन गुजरात के सूरत शहर में है. वहां से उधना-बलिया साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन (09041) 25 सितंबर से 09 अक्टूबर तक प्रत्येक गुरुवार को चलाई जाएगी. यह ट्रेन सुबह 6.40 बजे उधना से चलेगी. सूरत से यह ट्रेन 7.05 बजे, भरूच से 07.47 बजे विश्वामित्री जंक्शन से 08.35 बजे, वडोदरा से 9 बजे, गोधरा से 11.10 बजे, दाहोद से 12.14 बजे, रतलाम से 13.45 बजे, नागदा से 14.40 बजे, उज्जैन से 16.05 बजे, सुजालपुर से 18.00 बजे, संत हिरदाराम से 19.15 बजे, बिदिशा से 20.35 बजे, गंजबसोदा से 21.05 बज, बीना से 22.10 बजे निकलेगी.

दूसरे दिन यह ट्रेन ललितपुर से 00.10 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी से 2.15 बजे, उरई से 03.42 बजे, गोविंदपुरी से 6.55 बजे, फतेहपुर से 8.00 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 10.20 बजे, मिर्जापुर से 11.50 बजे, चुनार से 12.20 बजे, वाराणसी से 14.45 बजे, जौनपुर से 16.45 बजे, औड़िहार से 17.47 बजे, गाजीपुर सिटी से 18.47 बजे छूटकर बलिया 20.15 बजे पहुंचेगी.

वापसी में ये रहेगा ट्रेन का रूट : वापसी में बलिया-उधना साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन (09042) 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक प्रत्येक शुक्रवार को बलिया से 23.30 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन गाजीपुर सिटी से 00.15 बजे, औड़िहार से 01.07 बजे, जौनपुर से 03.25 बजे, वाराणसी से 05.20 बजे, चुनार से 08.17 बजे, मिर्जापुर से 09.02 बजे, प्रयागराज जंक्शन से 11.20 बजे, फतेहपुर से 13.20 बजे, गोविंदपुरी से 14.55 बजे, उरई से 16.50 बजे, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन झांसी से 18.25 बजे, ललितपुर से 19.40 बजे, बीना से 22.30 बजे, गंजबसोदा से 23.03 बजे, विदिशा से 23.32 बजे निकलेगी.

ट्रेन में होंगे 16 आधुनिक कोच : इसके बाद तीसरे दिन संत हरदाराम से 00.50 बजे, सुजालपुर से 01.29 बजे, उज्जैन से 03.50 बजे, नागदा से 04.42 बजे, रतलाम से 05.30 बजे, दाहोद से 07.03 बजे, गोधरा से 08.32 बजे, विश्वामित्री से 10.07 बजे, भरूच से 11.15 बजे तथा सूरत से 12.20 बजे छूटकर उधना 12.45 बजे पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का 14, जनरेटर सह लगेज यान का 01, एलएसएलआर/डी के 01 कोचों सहित कुल 16 आधुनिक एलएचबी कोच लगाए जाएंगे.

