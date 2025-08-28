ETV Bharat / state

रेलवे ने जम्मू कश्मीर के लिए निरस्त कीं कई ट्रेनें, रूट में भी बदलाव, जानिए - INDIAN RAILWAYS

लखनऊ: जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक आपदा से उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल अन्तर्गत कठुआ-माधबपुर स्टेशनों के बीच पुल संख्या-17 के क्षतिग्रस्त होने के कारण कई ट्रेनें निरस्त की गई हैं. कई ट्रेनों को बदले रूट से संचालित किया जाएगा तो कई ट्रेनें के स्टेशनों में बदलाव किया गया है. रेलवे की ओर से यह फैसला किया गया है. चलिए जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जाने वाली किन ट्रेनों को लेकर रेलवे ने यह फैसला लिया है.







ये ट्रेनें रहेंगी निरस्त

1. श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा से 28 अगस्त को चलने वाली 14612 श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा-गाजीपुर सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.

2. भागलपुर से 28 अगस्त को चलने वाली 15097 भागलपुर-जम्मूतवी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी.

3. शहीद कैप्टन तुषार महाजन (पठानकोट) से 27 अगस्त को चलाई गई 05194 शहीद कैप्टन तुषार महाजन (पठानकोट) -छपरा विशेष गाड़ी निरस्त की गई.





कहां तक निरस्त रहेगी ये ट्रेन : गुवाहाटी से 27 अगस्त को चलाई गई 15653 गुवाहाटी-जम्मूतवी एक्सप्रेस रुड़की स्टेशन पर यात्रा समाप्त करेगी. यह गाड़ी रुड़की से जम्मूतवी के मध्य निरस्त रहेगी. यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से यह फैसला लिया गया है.





बदले रूट से चलेगी ये ट्रेन: जम्मू तवी से 29 अगस्त को चलने वाली 15654 जम्मूतवी-गुवाहाटी एक्सप्रेस जम्मूतवी के स्थान पर रुड़की से चलाई जाएगी. यह गाड़ी जम्मूतवी से रुड़की के मध्य निरस्त रहेगी. रेलवे की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है.

