यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए
वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पर इंजीनियरिंग कार्य के चलते रेलवे ने लिया फैसला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 10:11 AM IST
लखनऊ: उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन पर इंजीनियरिंग कार्य कराया जाएगा. इसके चलते बिहार और गोरखपुर रूट पर छह ट्रेनें रद्द करने और आठ ट्रेनों का रास्ता बदलने का फैसला लिया गया है.
निरस्त रहेंगी ये वीकली स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 05559 रक्सौल-उधना रक्सौल से 29 नवंबर से तीन जनवरी तक
- ट्रेन नंबर 05560 उधना-रक्सौल उधना से 30 नवंबर से चार जनवरी तक
- ट्रेन संख्या 09043 बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी बांद्रा टर्मिनस से 30 नवंबर से चार जनवरी तक
- ट्रेन संख्या 09044 बढ़नी-बांद्रा टर्मिनस बढ़नी से एक दिसंबर से पांच जनवरी तक
- हैदराबाद से 28 नवंबर से दो जनवरी तक हैदराबाद-गोरखपुर
- गोरखपुर से 30 नवंबर से चार जनवरी तक 07076 गोरखपुर-हैदराबाद
इन ट्रेनों का बदलेगा रास्ता
- दरभंगा से एक दिसंबर से पांच जनवरी तक 09466 दरभंगा-अहमदाबाद विशेष गाड़ी कानपुर सेंट्रल-इटावा-ग्वालियर-गुना के रास्ते चलाई जाएगी.
- अहमदाबाद से 28 नवंबर से दो जनवरी 09465 अहमदाबाद-दरभंगा विशेष गाड़ी गुना-ग्वालियर-इटावा-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी.
- ग्वालियर से 25 नवंबर से आठ जनवरी तक 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस ग्वालियर-इटावा-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलाई जाएगी.
- बरौनी से 24 नवंबर से सात जनवरी तक 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल-इटावा-ग्वालियर के रास्ते चलाई जाएगी.
- ग्वालियर से 26 नवंबर से सात जनवरी तक 04137 ग्वालियर-बरौनी विशेष गाड़ी ग्वालियर-इटावा-गोविन्दपुरी के रास्ते चलाई जाएगी.
- बरौनी से 24 नवंबर से पांच जनवरी तक चलने वाली 04138 बरौनी-ग्वालियर विशेष गाड़ी गोविन्दपुरी-इटावा-ग्वालियर के रास्ते चलाई जाएगी.
- सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेंगलुरु से 24 नवंबर से 05 जनवरी तक 06529 सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेंगलुरु-गोमतीनगर स्पेशल ट्रेन गोविन्दपुरी-भीमसेन-ओहान-सतना-इटारसी के रास्ते चलाई जाएगी.
- गोमतीनगर से 28 नवंबर से दो जनवरी तक 06530 गोमतीनगर-सर एम. विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन इटारसी-सतना-ओहान-भीमसेन-गोविन्दपुरी के रास्ते चलाई जाएगी.
इस साप्ताहिक ट्रेन का होगा अब नियमित संचालन
रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 15135/15136 छपरा-अमृतसर-छपरा साप्ताहिक एक्सप्रेस का 12 दिसंबर से प्रत्येक शुक्रवार को और अमृतसर से 13 दिसंबर से प्रत्येक शनिवार को छपरा से नियमित संचालन करने जा रहा है. छपरा से 10.15 बजे चलकर सीवान, गोरखपुर, सीतापुर होते हुए तीसरे दिन अमृतसर दोपहर 13.50 बजे पहुंचेगी. अमृतसर से शाम 17.45 बजे चल कर इसी रूट से होते हुए दूसरे दिन रात 23.55 बजे छपरा पहुंचेगी.
ये भी पढ़ेंः 27 साल की उम्र में ढाई करोड़ का टर्नओवर; शहद के बिजनेस से लगाई ऊंची छलांग, पढ़िए मेरठ के इस युवा की सफलता की कहानी
ये भी पढ़ेंः विवाह से लेकर मृत्यु तक के लिए सनातन धर्म में क्या है सही नियम और परंपरा? नई हिंदू आचार संहिता से दूर होगा कन्फ्यूजन