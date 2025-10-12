ETV Bharat / state

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

यूपी के इस रूट की 6 ट्रेनें निरस्त. ( etv bharat archive. )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 12, 2025 at 10:11 AM IST 2 Min Read