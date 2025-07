ETV Bharat / state

वेटिंग टिकट वाले आज से 8 घंटे पहले जानेंगे सीट कन्फर्म या नहीं, ये नया नियम लागू - TRAIN RESERVATION CHART NEW RULE

वेटिंग टिकट वाले आज से 8 घंटे पहले जान जाएंगे सीट कन्फर्म या नहीं. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : July 8, 2025 at 8:58 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 9:23 AM IST 4 Min Read

लखनऊ: रेलवे ने ट्रेनों के चार्टिंग टाइमिंग में चेंज कर दिया है. कल यानी आठ जुलाई से अब आठ घंटे पहले ही चार्ट तैयार हो जाएगा. इस संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं. लखनऊ मंडल के जन संपर्क अधिकारी ने इमरजेंसी कोटे से संबंधित आवेदन के लिए जारी की गई नई टाइमिंग जारी की है.

पूर्वोत्तर रेलवे के पीआरओ महेश गुप्ता ने बताया कि रात आठ से 12 बजे की ट्रेनों का आवेदन यात्रा तारीख के दिन सुबह नौ बजे तक ही स्वीकार होगा. रात 12 से सुबह 10 बजे तक ट्रेनों का कोटा आवेदन यात्रा तारीख के एक दिन पहले दोपहर 12 बजे तक ही लिया जाएगा. सुबह 10 से रात आठ बजे तक की गाड़ियों के लिए कोटा आवेदन यात्रा तारीख से एक दिन पहले दोपहर तीन बजे तक लिया जाएगा.





इस नए नियम से उन यात्रियों को काफी लाभ होगा जिनकी टिकट वेटिंग लिस्ट में है उन्हें अपनी टिकट की स्थिति के बारे में पहले ही पता चल जाएगा. यह उन यात्रियों के लिए भी ज्यादा बेहतर है जिन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए दूर जाना पड़ता है.







उन्हें वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने की सूचना आठ घंटा पहले मिल जाएगी जिससे स्टेशन तक जाने में काफी सहूलियत मिलेगी. निर्देशों के मुताबिक सांसद, विधायक या अन्य किसी वीवीआईपी का आरक्षण कंफर्म होने से न छूटने पाए, इसे भी सुनिश्वित करना होगा.





चारबाग स्टेशन के रेल कोच रेस्टोरेंट में मिली गंदगी: लखनऊ. चारबाग रेलवे स्टेशन पर बने रेल कोच रेस्टोरेंट में गंदगी व अव्यवस्थाएं मिलने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इससे पहले भी रेल कोच रेस्टारेंट में खानपान की शिकायतें आई हैं जिस पर रेल कोच रेस्टोरेंट संचालक को हिदायत दी गई.



उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) सुनील कुमार वर्मा ने चारबाग रेलवे स्टेशन का दौरा किया. उन्होंने सरकुलेटिंग एरिया का इंस्पेक्शन किया. रेल कोच रेस्टोरेंट भी गए. डीआरएम को रेस्टारेंट के बाहर गंदगी मिली, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई. संचालक को सफाई बरतने व खानपान की क्वालिटी बनाए रखने के लिए कहा गया. निरीक्षण के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन प्रशासन की तरफ से रेल कोच रेस्टारेंट पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.



ओवरचार्जिंग करने या खराब खाना उपलब्ध कराने की शिकायतें मिलने पर ठेका तक निरस्त किया जा सकता है. सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि रेस्टोरेंट संचालक को हिदायत दी गई है कि अब किसी भी यात्री की शिकायत नहीं आनी चाहिए. व्यवस्थाएं बेहतर रखें.





एयरपोर्ट की तर्ज पर चारबाग में बना मॉडर्न टॉयलेट: एयरपोर्ट की तर्ज पर चारबाग रेलवे स्टेशन पर मॉडर्न टॉयलेट बनाया जा रहा है. इसकी फिनिशिंग चल रही है. सप्ताह भर में बनकर तैयार हो जाएगा. इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी. वर्तमान में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के चारबाग स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पे एंड यूज शौचालय बना है. प्लेटफॉर्म की लंबाई लगभग डेढ किलोमीटर है. पे एंड यूज टॉयलेट पार्सल घर की तरफ बना हुआ है.



ऐसे में दूसरे छोर के यात्रियों को काफी चलकर शौचालय तक जाना पड़ता था. खासकर महिलाओं और बुजुगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. यात्रियों की मांग पर डीआरएम सुनील कुमार वर्मा ने दूसरे छोर पर रेल मेल सेवा (आरएमएस) के पास शौचालय बनवाया. एयरपोर्ट की तर्ज पर ये मॉडर्न व सुविधायुक्त शौचालय तैयार हो रहा है. स्टेशन डायरेक्टर प्रशांत कुमार ने बताया कि शौचालय पे एंड यूज ही होगा, लेकिन इससे यात्रियों को आराम काफी मिलेगी. शुल्क न्यूनतम ही रखा जाएगा.





Last Updated : July 8, 2025 at 9:23 AM IST