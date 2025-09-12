ETV Bharat / state

दीपावली में बड़ी नहीं ये स्पेशल ट्रेनें देखिए, यूपी होकर पंजाब-बिहार जाने वाली इन ट्रेनों में फट से टिकट कन्फर्म, जानिए कब से चलेंगी

वाराणसी/लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी दशहरा, दीपावली एवं छठ त्यौहारों पर यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की मांग पर अनेक ट्रेनों का संचलन किया जा रहा है.इसी क्रम में अमृतसर-छपरा-अमृतसर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचालन किया जाएगा. वहीं, लखनऊ होकर मुंबई के लिए भी स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी किया गया है. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.





28 सितंबर से चलेगीः जन संपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि,04608/04607 अमृतसर-छपरा-अमृतसर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचालन अमृतसर से 28 सितम्बर से 30 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को तथा छपरा से 29 सितम्बर से 01 दिसम्बर तक प्रत्येक सोमवार को 10 फेरों के लिए किया जायेगा.



छठ में अमृतसर से बिहार आना हुआ आसानः उन्होंने बताया कि,04608 अमृतसर-छपरा साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 28 सितम्बर से 30 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को अमृतसर से 09.40 बजे प्रस्थान कर ब्यास जं. से 10.12 बजे, जालन्धर सिटी सेे 10.50 बजे, फगवाड़ा से 11.14 बजे, ढंडारीकला से 12.10 बजे, सरहिन्द से 12.56 बजे, राजपुरा से 13.12 बजे, अम्बाला कैंट से 13.55 बजे, यमुनानगर जगाधरी से 14.37 बजे, सहारनपुर से 15.15 बजे, मुरादाबाद से 18.18 बजे, बरेली से 19.37 बजे, सीतापुर से 23.00 बजे दूसरे दिन गोण्डा से 02.10 बजे, गोरखपुर से 05.10 बजे तथा सीवान से 07.20 बजे छूटकर छपरा 09.00 बजे पहुंचेगी.



29 सितम्बर से 1 दिसंबर तक छपरा से चलेगी ये ट्रेनः वापसी यात्रा में 04607 छपरा-अमृतसर साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 29 सितम्बर से 01 दिसम्बर, 2025 तक प्रत्येक सोमवार को छपरा से 12.00 बजे प्रस्थान कर सीवान से 13.07 बजे, गोरखपुर से 15.50 बजे, गोंडा से 18.20 बजे, सीतापुर से 21.30 बजे दूसरे दिन बरेली से 00.58 बजे, मुरादाबाद से 02.50 बजे, सहारनपुर से 06.50 बजे, यमुनानगर जगाधरी से 07.23 बजे, अम्बाला कैंट से 08.18 बजे, राजपुरा से 08.43 बजे, सरहिन्द से 09.18 बजे, ढंडारी कलां से 10.50 बजे, फगवाड़ा से 11.42 बजे, जालन्धर सिटी से 12.15 बजे तथा ब्यास से 12.50 बजे छूटकर अमृतसर 13.30 बजे पहुंचेगी.





17 कोच की है ट्रेनः उन्होंने बताया कि,इस गाड़ी में शयनयान श्रेणी के 06, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 09, एल.एस.एल.आर.डी. का 01 तथा जनरेटर सह लगेज यान के 01 कोच सहित कुल 17 कोच लगाए जाएंगे.





दिसंबर में ये ट्रेनें लखनऊ से नहीं चलेंगीः उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि 12179/12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन छह दिसंबर से 28 फरवरी तक शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी. 11109/11110 लखनऊ जंक्शन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी भी छह दिसंबर से 28 फरवरी तक शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी. इसी तरह 11123 ग्वालियर-बरौनी एक दिसंबर से 26 फरवरी तक सोमवार व गुरुवार और 11124 बरौनी-ग्वालियर दो दिसंबर से 27 फरवरी तक मंगलवार व शुक्रवार को नहीं चलेंगी. ये सभी ट्रेनें रोजाना संचालित होती हैं.



त्योहारों पर मुंबई के लिए चलाई जाएंगी ट्रेनें: आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए 01079/01080 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई)-गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा विशेष ट्रेन का संचालन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 26 सितम्बर से 30 नवम्बर तक प्रतिदिन और गोरखपुर से 28 सितम्बर से दो दिसम्बर तक प्रतिदिन 66 फेरों के लिये किया जाएगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 01079 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई)-गोरखपुर पूजा विशेष गाड़ी 26 सितम्बर से 30 नवम्बर तक शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) से प्रतिदिन 22.30 बजे चलेगी.



वापसी यात्रा में 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा विशेष गाड़ी 28 सितम्बर से दो दिसम्बर तक गोरखपुर से प्रतिदिन 14.30 बजे प्रस्थान करेगी.