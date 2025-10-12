ETV Bharat / state

भारतीय रेलवे में स्वदेशी 'Mappls' तकनीक का होगा इस्तेमाल, रेलवे संपत्तियों की मैपिंग व यात्रियों की सुविधा में आएगा बड़ा बदलाव

रेलवे और Mappls के बीच साझेदारी भारतीय रेलवे को डिजिटल रूप से अधिक सशक्त बनाने का काम करेगी.

भारतीय रेलवे में स्वदेशी 'Mappls' तकनीक का होगा इस्तेमाल
भारतीय रेलवे में स्वदेशी 'Mappls' तकनीक का होगा इस्तेमाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 12, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः भारतीय रेलवे भी अब आत्मनिर्भर भारत के तहत अपने कामकाज में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रहा है. बहुत जल्द रेलवे और देश की अग्रणी डिजिटल मैपिंग कंपनी MapmyIndia के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) साइन किया जाएगा, जिसके बाद रेलवे के विभिन्न एप्लिकेशन व परियोजनाओं में स्वदेशी ‘Mappls’ प्लेटफॉर्म का उपयोग शुरू होगा. रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट कर यह जानकारी साझा की.

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज हम मेपल्स (Mappls) टीम से मिले. उन्होंने हमें बताया कि इस स्वदेशी मैपिंग प्लेटफॉर्म में कई शानदार फीचर्स हैं. जहां किसी इलाके में ओवरब्रिज या अंडरपास होता है, वहां यह तीन-डायमेंशनल (3D) जंक्शन भी दिखा देता है. यहां तक कि अगर कोई मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग है और आपको किसी खास फ्लोर तक पहुंचना है तो यह तकनीक उस फ्लोर तक का सटीक रास्ता भी बता सकती है.

भारत की सोच व नवाचार की पहचान: रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह स्वदेशी तकनीक भारत की अपनी सोच व नवाचार की पहचान है. Mappls पूरी तरह से भारतीय कंपनी MapmyIndia का उत्पाद है, जो अब गूगल मैप्स के विकल्प के रूप में तेजी से उभर रही है. यह न केवल सटीक लोकेशन ट्रैकिंग देती है बल्कि 3D विज़ुअलाइज़ेशन, इनडोर नेविगेशन व रियल-टाइम ट्रैफिक एनालिसिस जैसे उन्नत फीचर भी प्रदान करती है.

भारतीय रेलवे में स्वदेशी Mappls तकनीक का होगा इस्तेमाल, रेलवे संपत्तियों की मैपिंग व यात्रियों की सुविधा में आएगा बड़ा बदलाव
भारतीय रेलवे में स्वदेशी Mappls तकनीक का होगा इस्तेमाल, रेलवे संपत्तियों की मैपिंग व यात्रियों की सुविधा में आएगा बड़ा बदलाव (ETV Bharat)

स्वदेशी तकनीक का उपयोग: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में कई ऐसे एप्लीकेशन हैं, जिनमें इस स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जैसे रेलवे की भूमि, ट्रैक व स्टेशन परिसंपत्तियों की GIS मैपिंग, मालगाड़ियों और इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग, रेलवे स्टेशन के अंदर नेविगेशन और यात्रियों के लिए लोकेशन आधारित सेवाएं. रेलवे और Mappls के बीच यह साझेदारी भारतीय रेलवे को डिजिटल रूप से अधिक सशक्त बनाने का काम करेगी.

आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय रेलवे भी अब अपने कामकाज में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रहा है.
आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय रेलवे भी अब अपने कामकाज में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दे रहा है. (ETV Bharat)

रेलवे भूमि व ट्रैक नेटवर्क का सटीक डिजिटलीकरण: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अब तक रेलवे अपने GIS प्रोजेक्ट्स में गूगल मैप्स और विदेशी तकनीकी प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर रहा था, लेकिन Mappls के आने से न केवल डेटा सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि भारत का स्वदेशी टेक इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी. Mappls के साथ सहयोग से रेलवे की भूमि व ट्रैक नेटवर्क का सटीक डिजिटलीकरण संभव होगा. इससे रेलवे संपत्तियों के प्रबंधन, अतिक्रमण रोकथाम और प्रोजेक्ट प्लानिंग में पारदर्शिता आएगी.

यह तकनीक यात्रियों को भी बेहतर अनुभव देगी, जिसमें जैसे स्टेशन पर 3D नेविगेशन, ट्रेन लोकेशन व सुविधाओं की सटीक जानकारी. इस पहल से भारतीय रेलवे का एक और कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जुड़ रहा है. आने वाले महीनों में रेलवे में स्वदेशी Mappls तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर दिखेगा, जिससे भारत की तकनीकी क्षमता का एक नया अध्याय शुरू होगा.

ये भी पढ़ें:

  1. दिवाली-छठ पूजा पर रेल यात्रियों को बड़ी राहत, उत्तर रेलवे ने किए कई अहम ऐलान, देखें पूरी जानकारी
  2. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
  3. रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

For All Latest Updates

TAGGED:

MAPPLS IN INDIAN RAILWAYरेलवे स्वदेशी MAPPLS तकनीकMAPPLS TECHNOLOGY INDIAN RAILWAYSरेलवे स्वदेशी मैपिंग प्लेटफॉर्मRAILWAYS TO USE MAPPLS TECHNOLOGY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

महिला विश्व कप 2025: आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला, जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पिच रिपोर्ट

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

BMW ने नौ महीनों में की ताबड़तोड़ बिक्री, साल 2025 में अब तक बेच डालीं 11,978 कारें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.