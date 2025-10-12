ETV Bharat / state

भारतीय रेलवे में स्वदेशी 'Mappls' तकनीक का होगा इस्तेमाल, रेलवे संपत्तियों की मैपिंग व यात्रियों की सुविधा में आएगा बड़ा बदलाव

भारतीय रेलवे में स्वदेशी 'Mappls' तकनीक का होगा इस्तेमाल ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : October 12, 2025 at 1:35 PM IST 3 Min Read