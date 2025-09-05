ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ सोनागिर में रुकेगी अब छतीसगढ़ एक्सप्रेस, रेलवे ने दिया स्टॉपेज

मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ सोनागिर में रुकेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस. 7 सितंबर से शुरू होगा स्टॉपेज. भारतीय रेलवे की जैन तीर्थयात्रियों के लिए बड़ी सौगात.

मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ सोनागिर में रुकेगी छतीसगढ़ एक्सप्रेस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2025 at 8:02 PM IST

ग्वालियर: भारतीय रेलवे यात्रियों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराती है. नई ट्रेनें चलती हैं तो लोगों की सुविधाओं के अनुसार हाल्ट भी तय करती है. अब छत्तीसगढ़ से पंजाब तक चलने वाली ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का स्टॉपेज जल्द ही भारतीय रेल विभाग मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़े जैन तीर्थ धाम सोनागिर में भी देने जा रहा है.

यात्रियों की सुविधा को देखते हुए दिया हॉल्ट

झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह की माने तो "हर दिन सोनागिर पहुंचने वाले हजारों लोगों को सीमित ट्रेनों से सफर करना पड़ता है. ऐसे में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लंबी दूरी की छतीसगढ़ से पंजाब के बीच चलने वाली ट्रेन कोरबा-अमृतसर और अमृतसर-बिलासपुर छतीसगढ़ एक्सप्रेस का हाल्ट भी सोनागिर में दिया जा रहा है. यह व्यवस्था आने वाली 7 सितंबर से लागू कर दी जाएगी."

सोनागिर में रुकेगी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस (ETV Bharat)

सोनागिर में इस समय मिलेगी ट्रेन

भारतीय रेलवे के अनुसार रविवार यानि 7 सितंबर से ट्रेन नंबर 18237 कोरबा-अमृतसर छतीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हर दिन दोपहर 12:50 बजे सोनागिर पहुंचेगी और 2 मिनट का हॉल्ट लेकर 12:52 बजे अमृतसर की ओर रवाना हो जाएगी. वहीं ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर-बिलासपुर छतीसगढ़ एक्सप्रेस प्रतिदिन सुबह 11:57 पर सोनागिर आएगी और यहां 2 मिनट का स्टॉपेज लेने के बाद 11:59 बजे बिलासपुर की ओर रवाना हो जाएगी.

7 सितंबर से शुरू होगा स्टॉपेज (ETV Bharat)

दतिया और ग्वालियर पहुंचने का समय भी बदलेगा

ट्रेन के नए स्टॉपेज के बाद इस ट्रेन की समय सारिणी में भी बदलाव किया गया है. क्योंकि सोनागिर हॉल्ट के बाद दतिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचने का समय भी बदल जाएगा. ट्रेन 18237 कोरबा-अमृतसर छतीसगढ़ एक्सप्रेस रविवार से दतिया में दोपहर 12:20 बजे की जगह दोपहर के 1 बजकर 07 मिनट पर पहुंचेगी. वहीं ग्वालियर पहुंचने का समय भी दोपहर 1:38 की जगह दोपहर 1:45 मिनट पर होगा.

दतिया में बदलेगा समय झांसी में बदलाव नहीं

इधर ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का भी दतिया का समय बदला गया है. ट्रेन वर्तमान समय दोपहर 12:06 की जगह रविवार से दोपहर 12:13 पर पहुंचेगी और 2 मिनट रुकने के बाद दोपहर 12:15 पर सोनागिर के लिए रवाना हो जाएगी. हालांकि इस ट्रेन का झांसी रेलवे स्टेशन पहुंचने का समय नहीं बदलेगा.

जैन अनुयायियों का प्रमुख तीर्थ है सोनागिर

बता दें कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित सोनागिर प्रसिद्ध जैन तीर्थ है. जहां 103 जैन मंदिर बने हुए हैं. देश भर से बड़ी संख्या में हर साल यहां जैन तीर्थयात्री इन मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचते हैं. ऐसी मान्यता है कि सोनागिरि में ही आचार्य शुभचन्द्र और ऋषि भ्रतृरिहरी ने निर्वाण पाया और अनेक ग्रंथों की रचना की थी.

