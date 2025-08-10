भोपाल: मध्य प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन की सौगात जल्द ही मिलने जा रही है. हालांकि इस सौगात के लिए राजधानी भोपाल के यात्रियों को अभी और इंतजार करना होगा. अब इन दोनों ट्रेनों का इंतजार करीब 2 माह का और बढ़ गया है. पहले ये ट्रेन अक्टूबर माह में शुरू होने जा रही थी, लेकिन अब इसके शुरू होने का समय और बढ़ा दिया गया है. माना जा रहा है कि यह दोनों ट्रेन दिसंबर माह से शुरू हो सकती हैं. हालांकि इन दोनों हाई स्पीड ट्रेन के शुरू होने से भोपाल से लखनऊ और भोपाल से पटना के बीच यात्रा का समय कम होगा. साथ ही यात्रा भी आरामदायक होगी.

इसलिए 2 माह और बढ़ा समय

भोपाल से लखनऊ और भोपाल से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन शुरू होने जा रही है. ये दोनों ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से शुरू होंगी. इसके लिए रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर इन दोनों ट्रेनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इन ट्रेनों के लिए रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन पर स्पेशल वॉशिंग पिट लाइन तैयार की जा रही है. यहां आरओएच (रूटीन ओवरहालिंग) शेड भी बनाया जा रहा है, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस का मेंटेनेंस भी किया जा सकेगा.

मॉडर्न टेक्नोलॉजी से होगा लैस

यह पिट लाइन आधुनिक संसाधनों से लैस होगी. इसमें जर्मन कंपनी लिंक हाफमैन बुश के टेक्निकल सपोर्ट से तैयार नए कोचों का बेहतर तरीके से मेंटेनेस किया जा सकेगा. पूर्व में उम्मीद थी कि यह काम अक्टूबर माह के पहले ही कम्पलीट हो जाएगा, लेकिन यह नहीं हो सका. हालांकि यह काम अपने अंतिम चरण में है. इसके अलावा और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही ट्रेनों के लिए जरूरी तकनीकी और ऑपरेटिंग से जुड़ी व्यवस्थाएं पूरी हो पाएंगी.

इन ट्रेनों में मिलेगी सिटिंग और स्लीपर की सुविधा

इन दोनों ट्रेन के शुरू होने के बाद भोपाल से लखनऊ और भोपाल से पटना के बीच यात्रियों का सफर बेहद आसान और सुविधाजनक हो जाएगा. हालांकि अभी भोपाल से लखनऊ के बीच मौजूदा ट्रेनों में हमेशा वेटिंग रहती है. साथ ही 590 किलोमीटर का सफर तय करने में यह 9 से 11 घंटे का समय लेती हैं. वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने के बाद सफर का समय घटकर 7 घंटे का रह जाएगा. इसी तरह भोपाल से पटना के रूट पर बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं.

अभी दोनों राजधानियों के बीच चलती है एक ट्रेन

अभी भोपाल के रानी कमलापति से पटना के बीच सिर्फ एक ट्रेन अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस गुजरती है. ये 7 दिन चलती है. भोपाल से पटना के बीच 1 हजार किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 18 से 20 घंटे का समय लगता है, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस चलने के बाद यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. इस ट्रेन में स्लीपर की भी सुविधा मिलेगी.

20 कोच की होगी अमृत भारत ट्रेन

भोपाल से पटना के बीच शुरू होने वाली अमृत भारत स्लीपर ट्रेन करीब 20 कोच की होगी. जबकि भोपाल से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 कोच होंगे और यह सिटिंग होगी. भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया के मुताबिक "इनके कोच और रैक आने के बाद इस साल के अंत तक दोनों ट्रेनों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है."