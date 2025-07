ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में पटरियों पर दौड़ेगा हवाई जहाज! चंद घंटों में इंदौर से मुंबई पहुंचा देगी तेजस - INDORE MUMBAI TEJAS SPECIAL TRAIN

इंदौर से मुंबई चलेगी तेजस एक्सप्रेस ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 20, 2025

इंदौर: इंदौर से मुंबई की ओर सफर करने वाले यात्रियों को अब अत्याधुनिक और लग्जरी तेजस ट्रेन की सुविधा मिल सकेगी. दरअसल रेल मंत्रालय ने इंदौर सांसद शंकर लालवानी और पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन की मांग पर इंदौर को यह सौगात दी है. लिहाजा इंदौर–मुंबई के बीच तेजस स्पेशल ट्रेन को मंजूरी मिलने पर सांसद शंकर लालवानी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया है. दो ट्रेनें चलती हैं इंदौर से मुंबई तक

वर्तमान में इंदौर से मुंबई के लिए दो ट्रेन परिचालन में हैं, जिनमें पहली अवंतिका एक्सप्रेस है जो इंदौर से मुंबई के बीच प्रति दिन चलती है. सबसे ज्यादा भीड़ इसी ट्रेन में रहती है. इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन एक अन्य ट्रेन दूरंतो चलाई जा रही है. लेकिन सप्ताह में दो दिन ही चलाई जाने के कारण इस ट्रेन का लोड भी अवंतिका एक्सप्रेस पर रहता है. सुमित्रा महाजन और शंकर लालवानी ने की थी ट्रेन की मांग

ऐसी स्थिति में यात्रियों को मुंबई यात्रा के लिहाज से विमान सेवाएं अथवा बस आदि की मदद लेनी पड़ती है. यही वजह है कि मुंबई के मध्य यात्री यातायात के दबाव को देखते हुए सुमित्रा महाजन 'ताई' ने हाल ही में वंदे भारत यात्री गाड़ी संचालित करने की मांग की थी. हालांकि इसके पूर्व सांसद शंकर लालवानी भी इस रूट पर स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कर चुके थे. इंदौर के विकास को मिलेगी गति

इधर तेजस ट्रेन की मंजूरी के अवसर पर सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि, ''यह ट्रेन इंदौर और मुंबई के बीच सिर्फ संपर्क का एक साधन नहीं, बल्कि इंदौर के विकास को गति देने वाला कदम है. मुंबई जैसे व्यापारिक और आर्थिक शहर से सीधा जुड़ाव, इंदौर के व्यापार, शिक्षा, मेडिकल और रोजगार क्षेत्रों के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा.''

