अमेरिकी ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए.इसके चलते डाक-विभाग ने यूएस के लिए पोस्टल सर्विस अस्थाई तौर पर बंद कर दी है.

यूएसए के लिए पोस्टल सर्विस बंद
यूएसए के लिए पोस्टल सर्विस बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:58 PM IST

शिमला: टैरिफ विवाद के बीच भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका भेजी जाने वाली डाक सेवाओं पर अस्थायी तौर पर निलंबित करने का बड़ा फैसला लिया है. दरअसल अमेरिकी सरकार ने अंतरराष्ट्रीय शिपिंग के नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं. इन्ही कारणों के चलते भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका भेजी जाने वाली अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी है.

इसके चलते अब अमेरिका में रहने वाले अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों को गिफ्ट भेजना आसान नहीं रहेगा. भारत डाक विभाग ने घोषणा की है कि 25 अगस्त, 2025 से अमेरिका के लिए अधिकांश अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएंगी. इसकी वजह है अमेरिका का नया सीमा शुल्क कानून, जिसके चलते अब हर छोटे-बड़े पार्सल पर ड्यूटी (टैक्स) लगाई जाएगी. चाहे वह कितने भी कम मूल्य का क्यों न हो.

अमेरिका ने लागू किए नए नियम

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 30 जुलाई 2025 को एक आदेश जारी किया, जिसमें 800 डॉलर तक के सामान पर लगने वाली ड्यूटी (सीमा शुल्क) की छूट को खत्म कर दिया गया. पहले, कम कीमत वाले सामान बिना ड्यूटी के अमेरिका में पहुंच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. आदेश के मुताबिक 29 अगस्त, 2025 से अमेरिका जाने वाले सभी सामानों पर ड्यूटी लगेगी, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो. ये नियम इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट (IEEPA) के तहत लागू होगा. हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम पर यह नियम लागू नहीं होगा.

GPO शिमला में पोस्टल असिस्टेंट अभिषेक चौहान ने बताया कि, 'हमारी शाखा से हर महीने लगभग 7 पार्सल अमेरिका जाते थे. 10 किग्रा वजन वाले पार्सल की दर ₹9,000 और स्पीड पोस्ट की दर ₹9,500 होती थी, लेकिन अब अमेरिका में हर पार्सल पर ड्यूटी लगेगी, जिससे ये सेवा फिलहाल अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है. नए नियमों के कारण अब अमेरिका भेजने वाले अधिकांश पार्सल पर ड्यूटी लगेगी, जिससे लोग और छोटे व्यवसाय प्रभावित होंगे. फिलहाल ये सेवा अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है.' शिमला जैसे छोटे शहरों के लिए यह बड़ा झटका है, जहां कई लोगों के रिश्तेदार विदेश में रहते हैं और वो खास मौकों पर उन्हें गिफ्ट भेजते हैं. साथ ही, स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों के लिए भी अमेरिका बड़ा बाजार रहा है. छोटे कारीगर और व्यापारी भी कुछ पार्सल अमेरिका भेजते हैं.

एयरलाइंस कंपनियों ने जताई असमर्थता

अमेरिकी सरकार की ओर से जारी नए नियम के तहत, अब ट्रांसपोर्ट कंपनियों और USCBP (कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन) की ओर से मान्यता प्राप्त कंपनियो को अंतरराष्ट्रीय डाक शिपमेंट पर ड्यूटी जमा करवानी होगी. सीबीपी की नई शर्तों के मुताबिक अमेरिका के लिए मेल सर्विस उपलब्ध करवाने वाली एयरलाइंस कंपनियों ने 25 अगस्त के बाद डाक कंसाइनमेंट स्वीकार करने में असमर्थता जाहिर है. पोस्टल सर्विस बंद होने से शिमला में लोगों ने निराशा जाहिर की है.

मेरी बेटी अमेरिका में रहती है. मुझे अपनी बेटी के लिए दिवाली पर कुछ गिफ्टस भेजने थे, लेकिन अब डाक सेवा बंद होने से काफी निराशा हुई है. उम्मीद है कि जल्दी ये सेवा फिर से शुरू हो सकेगी. शालिनी गोयल, शिमला, निवासी

दो तरह की चीजें भेजने की अनुमति

25 अगस्त 2025 से भारत डाक विभाग ने अमेरिका के लिए अधिकांश अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं की बुकिंग अस्थायी रूप से रोक दी है. हालांकि, कुछ सीमित चीजें अब भी भेजी जा सकेंगी. डाक विभाग के मुताबिक, फिलहाल केवल दो तरह की चीजें अमेरिका भेजने की अनुमति है:

  • पत्र/दस्तावेज
  • 100 अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹8300) तक के गिफ्ट आइटम

यह छूट केवल सीमित समय और सीमित परिस्थितियों में लागू होगी. इसके अलावा, कोई अन्य पैकेज चाहे वो छोटा पार्सल हो या कोई बड़ा सामान फिलहाल अमेरिका नहीं भेजा जा सकता. डाक विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो अमेरिका की यूनाइटेड पोस्टल सर्विस (USPS) और सीबीपी (Customs and Border Protection) से लगातार संपर्क में हैं. जैसे ही नई गाइडलाइन या प्रक्रिया साफ होती है, डाक सेवा उसी अनुसार शुरू होगी.

पहले से की गई बुकिंग पर क्या होगा?

डाक विभाग ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने 25 अगस्त से पहले ऐसे पार्सल बुक किए हैं, जो अब नियमों के अनुसार अमेरिका नहीं भेजे जा सकते, वो अपना पूरा शुल्क वापस ले सकते हैं. डाक विभाग का कहना है कि वे स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के लिए पूरी डाक सेवा को जल्द से जल्द दोबारा शुरू किया जा सके.

