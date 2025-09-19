ETV Bharat / state

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लगा रहा 10 हजार टन क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी बनेगा

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 19, 2025 at 4:54 PM IST | Updated : September 19, 2025 at 5:08 PM IST 3 Min Read

कानपुर: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी शुक्रवार को कानपुर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि पहुंचे. उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का सबसे अधिक फोकस ग्रीन हाइड्रोजन पर है. हरियाणा के पानीपत में 10 हजार टन पर एमएम की क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है. वहां दिसंबर 2027 से उत्पादन शुरू हो जाएगा. यह देश के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होगा. अरविंद सिंह साहनी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से देश के पर्यावरण का स्तर सुधरेगा और वायु प्रदूषण काफी हद तक कम होगा. ग्रीन हाइड्रोजन के अलावा हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर भी काम कर रहे हैं. आने वाले कुछ समय में देश के अंदर बायो सोर्सेस से एविएशन फ्यूल पहली बार बनेगा. मौजूदा समय में इसकी खपत 8 मिलियन टन है. आने वाले 10 सालों में इसकी खपत दो गुनी हो जाएगी. जानकारी देते IOC चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी (Video Credit: ETV Bharat) एचबीटीयू का इतिहास 100 साल पुराना, होने चाहिए नए शोध: एचबीटीयू से ही साल 1987 से लेकर 1991 तक पढ़ाई पूरी करने वाले आईओसी के चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी ने कहा, इस विवि को भले ही सात सालों पहले तकनीकी विवि बनाया गया हो. पर एक शिक्षण संस्थान के तौर पर इसका इतिहास करीब 100 साल पुराना है. ऐसे में यहां पर कई बदलाव समय के साथ हुए हैं. छात्रों के लिए अब जरूरी है कि नए शोध कार्य हों. नए पेटेंट सामने आए, जिसका लाभ पूरे समाज को मिल सके.

हर प्रोजेक्ट में मदद के लिए हम तैयार: आईओसी चेयरमैन अरविंद सिंह साहनी ने कहा विवि के जिन प्रोजेक्ट्स में हमारी मदद मांगी जाएगी. वहां हम और हमारी टीम के सभी सदस्य मदद करेंगे. AI सेंटर्स के रूप में दिखेंगे तकनीकी संस्थान: कानपुर के हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विवि के सातवें दीक्षांत समारोह में प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल शामिल हुए. उन्होंने कहा कि यूपी के अंदर जितने भी तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक को क्रियान्वित करने के लिए हम अलग-अलग शहरों में पहली बार एआई सेंटर्स बना रहे हैं. इसके लिए स्थल चयन का काम जारी है. एकेटीयू को सभी एआई सेंटर्स बनाने का जिम्मा सौंपा गया है. एकेटीयू के विशेषज्ञों ने यूपी के कई तकनीकी शिक्षण संस्थानों का दौरा किया और वहां के फैकल्टी मेंबर्स से बात भी की. आने वाले एक साल के अंदर सूबे के कई तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में एआई सेंटर्स संचालित दिखेंगे. तकनीकी शिक्षण संस्थानों की SIRF रैंकिंग जारी होगी: प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि अभी तक जैसे NIRF शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी करता था. उसी तर्ज पर हमने SIRF का सॉफ्टवेयर बनवाया है. इसे डिप्लोमा स्तर पर लागू किया जा चुका है, जबकि डिग्री स्तर पर होना है. बहुत जल्द अब तकनीकी शिक्षण संस्थानों की एसआईआरएफ रैंकिंग भी जारी होगी.

