ETV Bharat / state

दिल्ली NCR की गर्मी में कूलर-एसी हुए फेल! मौसम विभाग ने बताया इस दिन बारिश देगी राहत - DELHI NCR WEATHER UPDATE

दिल्ली में लू को लेकर अलर्ट जारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : June 12, 2025 at 8:05 AM IST | Updated : June 12, 2025 at 8:52 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी में आसमान से बरस रही आग के आगे कूलर-एसी भी फेल हो रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार सुबह 8 बजे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. हालांकि बुधवार शाम मौसम बदलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है. इससे पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो इस साल का सर्वाधिक है. दिल्ली के आयानगर में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि हीट इंडेक्स 51.9 डिग्री तक पहुंच गया. इससे अधिक गर्मी महसूस की गई. मौसम विभाग के अनुसार, 12 जून को लू को लेकर रेड अलर्ट रहेगा. हालांकि, गुरुवार शाम को मौसम बदलने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है. साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं 14 जून को भी बारिश होने की संभावना है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 190 दर्ज किया गया. शहर फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 251, गाजियाबाद में 168, ग्रेटर नोएडा में 165 और नोएडा में एक्यूआई 170 रहा. दिल्ली के इलाकों की बात करें तो अलीपुर में 207, आनंद विहार में 217, अशोक विहार में 203, आया नगर में 216, मथुरा रोड में 227, जहांगीरपुरी 229, एनएसआईटी द्वारका में 205, ओखला फेज 2 में 205, पटपड़गंज में 222, रोहिणी में 215, शादीपुर में 218, सोनिया विहार में एक्यूआई 210 रिकॉर्ड किया गया.

नई दिल्ली: राजधानी में आसमान से बरस रही आग के आगे कूलर-एसी भी फेल हो रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार सुबह 8 बजे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. हालांकि बुधवार शाम मौसम बदलने की संभावना भी जताई गई है, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है. इससे पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया, जो इस साल का सर्वाधिक है. दिल्ली के आयानगर में सबसे अधिक 45 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि हीट इंडेक्स 51.9 डिग्री तक पहुंच गया. इससे अधिक गर्मी महसूस की गई. मौसम विभाग के अनुसार, 12 जून को लू को लेकर रेड अलर्ट रहेगा. हालांकि, गुरुवार शाम को मौसम बदलने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई गई है. साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं 14 जून को भी बारिश होने की संभावना है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:30 बजे तक औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 190 दर्ज किया गया. शहर फरीदाबाद में 158, गुरुग्राम में 251, गाजियाबाद में 168, ग्रेटर नोएडा में 165 और नोएडा में एक्यूआई 170 रहा. दिल्ली के इलाकों की बात करें तो अलीपुर में 207, आनंद विहार में 217, अशोक विहार में 203, आया नगर में 216, मथुरा रोड में 227, जहांगीरपुरी 229, एनएसआईटी द्वारका में 205, ओखला फेज 2 में 205, पटपड़गंज में 222, रोहिणी में 215, शादीपुर में 218, सोनिया विहार में एक्यूआई 210 रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा आईटीओ में 149, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 172, लोधी रोड में 160, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 173, मंदिर मार्ग में 114, नजफगढ़ में 168 नेहरू नगर में 175, नॉर्थ कैंपस डीयू में 185, बवाना में 198, बुराड़ी क्रॉसिंग में 196, चांदनी चौक में 185, डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में 174, डीटीयू में 191, द्वारका सेक्टर 8 में 198, दिलशाद गार्डन 145, पंजाबी बाग में 148, पूसा में 196, आरके पुरम में 177, सिरी फोर्ट 188 और श्री अरविंदो मार्ग में एक्यूआई 185 दर्ज किया गया. यह भी पढ़ें- बाजारों से गायब है मशहूर 'देहरादून लीची', बेमौसम बारिश से फसल को भारी नुकसान

Last Updated : June 12, 2025 at 8:52 AM IST