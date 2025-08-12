ETV Bharat / state

स्वतंत्रता संग्राम में बनारस ने दिया था बौद्धिक योगदान, जानिए कैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को वापस जाने के लिए किया मजबूर - INDEPENDENCE DAY 2025

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काशी क्रांतिकारियों का दूसरा घर था. आजादी की लड़ाई में बनारस के लोगों के बौद्धिक ज्ञान से अंग्रेज परेशान थे.

Photo Credit: ETV Bharat
स्वतंत्रता दिवस पर विशेष (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 6:35 AM IST

13 Min Read

वाराणसी: काशी को धर्म और आध्यात्मिक नगरी कहते हैं. बनारस जितना पुराना है, उतने ही इसके किस्से और कहानियां भी बनारस की धार्मिक धरोहर तो हर कोई जानता है. जब आजादी की जंग हो रही थी, उस वक्त बौद्धिक रूप से बनारस और कोलकाता दो शहरों का बड़ा योगदान था.

बनारस ने आजादी की लड़ाई के पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका था. लगभग 242 वर्ष पूर्व एक तरफ जहां काशी नगरी में आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो वहीं आजादी के दौर में भी अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने में यहां के उपन्यासकार, साहित्यकारों और पत्रकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. आजादी की इस लड़ाई में बनारसियों और बनारस के बौद्धिक ज्ञान ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था.

बनारस में स्वतंत्रता संग्राम की अनसुनी-अनकही कहानियां (Video Credit: ETV Bharat)

काशी क्रांतिकारियों का दूसरा घर था: काशी क्रांतिकारियों का दूसरा घर कहा जाता था. मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद समेत अपने वक्त के पत्रकार बाबूराव विष्णु पराड़कर से लेकर और भी न जाने कितने नाम हैं, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार को परेशान करके रखा था. 1930 में नमक आंदोलन जब अपने चरम पर था, उस समय समाचार पत्रों के तीखे प्रहार से लोगों को जागरूक करने का काम बनारस में किया जा रहा था.

समाचार पत्रों की आजादी छीन रहे थे अंग्रेज: वरिष्ठ पत्रकार राजनाथ तिवारी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार बनारस के बुद्धिजीवियों से बहुत डरती थी. इस डर की वजह से भारतीय समाचार पत्रों से लेकर साहित्य उपन्यासों पर रोक लगाकर उन्हें जब्त कर लिया जाता था. देश में जब समाचार पत्रों की आजादी छीनने का प्रयास शुरू हुआ, तो वाराणसी के बुद्धिजीवियों ने इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया था.

1932 और 1942 में जब समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगना शुरू हुआ, तो यहां क्रांतिकारी तरीके से अपने विचारों को अलग-अलग जरिए से पेश किया जाने लगा. उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत को परेशान करने के लिए निकलने वाले आज अखबार और रणभेरी का प्रकाशन विष्णु राव परागकण ने शुरू किया था. सर्वप्रथम रणभेरी का प्रकाशन जुलाई 1930 में हुआ था.

अखबार का प्रकाशन चोरी छिपे किया जाता था: इस अखबार का प्रकाशन चोरी छिपे काशी के बहुत से गली मोहल्ले में किया जाता था. इसके लिए हाथ से चलने वाली प्रिंटिंग मशीनों का प्रयोग होता था. यह A4 साइज के कागजों में अखबार के रूप में प्रिंट किया जाता था. इसे पान के पत्तों के साथ या फिर मिठाइयों के डब्बे में रखकर दूसरी जगहों पर पहुंचाया जाता था.

Photo Credit: ETV Bharat
आजादी की जंग में बनारस और कोलकाता का बड़ा योगदान था. (Photo Credit: ETV Bharat)

गरम दल-नरम दल एक साथ करते थे काम: क्रांतिकारी परिवार के वासुदेव ओबेरॉय ने बताया कि पुरुषोत्तम दास खत्री जी ने कहा कि बाबू के नाम से जाना जाता था. वह मेरे पिताजी थे. उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी 1917 में पैदा हुए थे. हिंदू विद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की. उस वक्त राधेश्याम शर्मा और अन्य लोग गरम दल-नरम दल के नाम से काम करते थे.

उस वक्त पंडित पंत जी कांग्रेस नेता थे. हिंदू विद्यालय में संगठन चलाते वक्त आजादी के आंदोलन को यह लोग आगे बढ़ा रहे थे. उनके पिताजी उसी में मेंबर थे. उस वक्त उनके साथ राजनारायण, प्रभु नारायण सिंह और गंगा शंकर दीक्षित जैसे क्रांतिकारी भी हुआ करते थे. सेंट्रल डेलीकेसी के इलेक्शन में भी उनके पिताजी शामिल थे.

क्रांतिकारी हैंड प्रिंट अखबार निकलते थे: 1942 में जब आजादी की लड़ाई और तेज हुई तब 9 अगस्त को नेहरू जी रावी के तट पर शपथ दिलवा रहे थे और पिताजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मालवीय जी की उपस्थिति में वहां के छात्रों को भी शपथ दिलवा रहे थे. 15 अगस्त को झंडा फहराकर बीएचयू को स्वतंत्र घोषित किया गया था.

वासुदेव ओबेरॉय ने कहा कि उनके घर में आज भी वह मशीन मौजूद है, जिससे उस वक्त क्रांतिकारी हैंड प्रिंट अखबार निकलते थे. इस तरह की मशीन एक नहीं बल्कि कई गलियों में थीं .अलग-अलग जगहों पर अखबारों को छापा जाता था, ताकि सूचनाएं प्रकाशित की जा सकें

घरों में क्रांतिवीरों का जमघट लगता था: वासुदेव ओबरॉय का कहना है कि उस वक्त हमारे यहां क्रांतिवीरों का जमघट लगता था. अंग्रेज दो-तीन बार हमारे घर में छापेमारी करने आए थे. उनके घर में अंग्रेजों से छिपाकर अखबारों और उपन्यासों को घर के अंदर ही बनाए गए तहखानों में रखा जाता था. वह तहखाने आज भी मौजूद हैं. उनके घर में चंद्रशेखर आजाद ने भी फरारी के दौरान एक रात काटी थी.

नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल का कहना है कि नागरी प्रचारिणी सभा बौद्धिक लोगों का गढ़ हुआ करती थी. उस वक्त जिस समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन से लेकर नमक आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन और कई तरह के आंदोलन चलाए जा रहे थे. काशी इस पूरे आंदोलन को बौद्धिक तरीके से संचालित कर रही थी.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी: 1921 से 1946 तक की अवधि में बनारस में बौद्धिक तरीके से लड़ाई और बेहतरीन ढंग से लड़ी. 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार महात्मा गांधी का आगमन हुआ. उन्होंने उच्च वर्ग के लोगों को आजादी की लड़ाई में शामिल होने का काशी से ही आवाहन किया था. इसके बाद 1936 में भारत माता मंदिर के उद्घाटन समारोह में गांधी जी की मौजूदगी के साथ उसे वक्त के बड़े क्रांतिकारी और नेताओं की मौजूदगी ने बनारस की धरती को और महत्वपूर्ण बना दिया था.

वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा पर कांफ्रेंस हुई थी: आजादी की लड़ाई में काशी विद्यापीठ का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है. काशी विद्यापीठ में चौरी चौरा कांड से विचलित गांधी जी के असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद काशी में ही योजना तैयार हुई थी. 1923 में वाराणसी में राष्ट्रीय शिक्षा पर कांफ्रेंस बुलाई गई थी. इसमें विद्यापीठों के प्रतिनिधियों ने देशभर से आकर यहां हिस्सा लिया था. उस वक्त 24 संस्थाओं के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए थे.

बनारस की लेखनी से बढ़ी अंग्रेजों की मुश्किलें: व्योमेश शुक्ल ने कहा कि इसका उद्घाटन डॉक्टर भगवान दास ने किया था और 10 दिनों तक यह कॉन्फ्रेंस वाराणसी में चली थी. अंग्रेजों की नींव को हिलाने के लिए बनारस से लेखनी पर जोर दिया जाने लगा. लमही के लाल मुंशी प्रेमचंद ने उसे वक्त एक छोटी सी किताब लिखी जिसका नाम था सोजे वतन. पूरी तरह से वैचारिक और देशभक्ति से ओतप्रोत यह किताब अंग्रेजों के लिए परेशानी का सबब बन गयी. इन किताबों को जब्त करने का आदेश दे दिया गया और इनको आग के हवाले किया गया.

मुंशी प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे: मुंशी प्रेमचंद के वर्तमान घर और यहां मौजूद उनकी स्मृतियों को संजोकर रखने वाले स्मारक के संरक्षक डॉ. सुरेश चंद्र दुबे का कहना है कि पहले मुंशी जी नवाब राय के नाम से रचनाएं लिखा करते थे. सोजे वतन के मार्केट में आने के बाद तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने इस किताब को जब्त करने का आदेश देकर मुंशी जी की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं किये जा सके.

लेख बन गये थे अंग्रेजों की परेशानी का सबब: उसके बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर मुंशी प्रेमचंद के नाम से रचनाओं को रचना शुरू किया. इतना ही नहीं उस वक्त डॉक्टर संपूर्णानंद, बाबू विष्णु राव पराड़कर, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से लेकर कई बड़े नमकीन साहित्यकारों, पत्रकारों और लेखकों ने अपनी रचनाओं से अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था.

अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल 1781 में फूंका गया था: बौद्धिक लड़ाई के साथ बनारस में स्वतंत्रता आंदोलन को धार दी जा रही थी. बनारस में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका गया था. 1781 में ईस्ट इंडिया कंपनी खुद को पूरे देश में जब विस्तारित कर रही थी, तब साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से परेशान होकर राजा चेत सिंह के नेतृत्व में काशी वासियों ने विद्रोह का बिगुल फूंका गया था. 1857 के विद्रोह को आजादी की पहली लड़ाई कहा जाता है, लेकिन उसके भी बहुत पहले काशी में अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई की शुरुआत की गयी थी.

अंग्रेज अफसर वारेन हेस्टिंग को भागने पर किया मजबूर: इस बारे में नागरी प्रचारिणी सभा के उमेश शुक्ला का कहना है कि 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ राजा चेत सिंह ने बिगुल फूंका था. यहीं कबीर चौरा पर मौजूद राधा स्वामी बगीचे में मौजूद वारेन हेस्टिंग जो कि उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का सबसे कुख्यात, क्रांतिकारी और हिंदुस्तानियों से नफरत करने वाला अफसर था, उसे एक छोटी सी खिड़की से कूद कर भागना पड़ा था. काशी में आज भी वह जगह मौजूद है.

तिरंगी बर्फी क्रांतिकारियों को भेजी जाती थी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. ज्ञान प्रकाश मिश्रा ने कहा कि बनारस हमेशा से ही बौद्धिक तरीके से आजादी की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता रहा, लेकिन यहां सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बौद्धिक नहीं बल्कि हर तरीके से लड़ाई लड़ी गई थी. यहां की तिरंगी बर्फी राष्ट्रीय ध्वज के रंग की मिठाई मानी जाती है.

पान के पत्तों में भेजे जाते थे संदेश: इसके अलावा बल्लभ संदेश और कई अन्य तरह की मिठाइयां भी उस वक्त बड़े नेताओं के नाम तैयार करके क्रांतिकारी तक पहुंचाई जाती थीं. पान के पत्तों में संदेशों को छोटे-छोटे स्लिप में छिपा कर भेजा जाता था. बनारस के चौक इलाके के प्रमुख बाजार दालमंडी की गली में आजादी के आंदोलन के दौरान राजेश्वरी बाई से लेकर रसूलन बाई तक के कोठे पर संगीत की महफिले सजती थीं.

बीएचयू में लगता था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जमघट: अंग्रेजों को देश से निकलने की रणनीति तय होती थी. अंग्रेजी हुकूमत को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए उस वक्त महफिलों में रणनीतियां तैयार होती थीं. काशी हिंदू विश्वविद्यालय अस्सी की अडियो को नहीं भूल जा सकता है. आजादी की लड़ाई में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय का महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा से लेकर अंग्रेजी हुकूमत को परेशान करने में रहा है.

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जमघट बीएचयू में लगा करता था. इस आंदोलन में अस्सी जैसे मोहल्ले का भी महत्वपूर्ण योगदान था. संघर्षों में अस्सी की गलियों से लेकर अस्सी पर चाय पान की दुकानों पर तैयार होने वाली रणनीति में क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

बनारस के क्वींस कॉलेज से पढ़ थे चंद्रशेखर आजाद: चंद्रशेखर आजाद जैसे बड़े क्रांतिकारी बनारस के क्वींस कॉलेज से पढ़ थे. वह ज्ञानवापी के पास हुई सभा में एक अंग्रेज अधिकारी पर पत्थर फेंकने के बाद गिरफ्तार किये गए थे. वाराणसी के सेंट्रल जेल में उन्हें बंद किया गया था. वहां उन्हें कूड़ा इकट्ठा करने की सजा सुनाई गई थी. ज्ञानवापी के पास हुई जनसभा में ही चंद्रशेखर को आजाद नाम मिला. इसके बाद वह इस नाम से प्रसिद्ध हुए.

रानी लक्ष्मी बाई का 1928 में हुआ था जन्म: भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध में से एक - रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थान है. वाराणसी के अस्सी घाट के पास रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था. उनका बचपन का मणिकर्णिका तांबे था. उन्होंने अपना बचपन वाराणसी में बिताया था, जब तक कि 1844 में झांसी के राजा से उनकी शादी नहीं हुई.

सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई: सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट ने की थी. 1910 में, उन्होंने एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और ऐसा नहीं हो सका. 1911 में, पंडित मदन मोहन मालवीय और अन्य लोगों के सहयोग से, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए केंद्र बन गया.

अग्रेजों ने आज अखबार पर लगायी थी रोक: शिव प्रसाद गुप्ता वर्ष 1920 में स्थापित, आज एक हिंदी भाषा दैनिक पत्र है, जो आज भी प्रकाशित होता है. आज ने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दशकों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इस पत्र की स्थापना के पीछे दो मुख्य कारण थे - पहला, हिंदी में गुणवत्तापूर्ण पत्रकारिता का निर्माण करना जो पाठकों को अपनी मातृभाषा के बारे में गर्व की भावना महसूस करने में मदद करे, और दूसरा, स्वराज या स्वशासन के विचार पर पाठकों को शिक्षित करना.

काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था: उस दौर में अंग्रेजों ने इस अखबार पर रोक लगाई और इसके बाद बनारस की गलियों से हैंड प्रिंट अखबार निकालना शुरू हुआ. काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय 1921 में शिव प्रसाद गुप्ता, डॉ. भगवान दास और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था. काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय पूर्वी संयुक्त प्रांत में स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था, जो कि बाद में भारतीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया.

यह उन विश्वविद्यालयों में से एक था जो ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा शासित नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा शासित थे. काशी विद्यापीठ के शिक्षक और छात्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने और संगठित करने के लिए अक्सर पूर्वी संयुक्त प्रांत के गांवों का दौरा करते थे.

महात्मा गांधी ने किया था भारत माता मंदिर का उद्घाटन: भारत माता मंदिर वाराणसी के मंदिरों में सबसे अनोखा है. ये मंदिर किसी एक देवता को समर्पित नहीं, बल्कि भारत माता को समर्पित है. इसका उद्घाटन 1936 में महात्मा गांधी ने किया था. इस मंदिर के अंदर विभिन्न भारतीय लिपियों को चित्रित करने वाले पैनलों से सजाया गया है. केंद्रीय 'मंदिर' में भारतीय उपमहाद्वीप के अविभाजित मानचित्र की संगमरमर की मूर्ति है. भारत माता को समर्पित इस मंदिर में हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाता है.

