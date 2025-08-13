रायपुर: आजादी की सुबह 15 अगस्त 1947 को जरूर हुई, लेकिन इस उजाले के पीछे सदियों का संघर्ष और बलिदान छुपा है. रायपुर की गलियों, मैदानों और भवनों ने उस दौर की अनगिनत कहानियां देखी हैं. जहां कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आवाज गूंजी, तो कभी अंग्रेजों के जुल्म के साये मंडराए. आज भी ये स्थान चुपचाप अपने भीतर स्वतंत्रता की गाथा समेटे खड़े हैं, लेकिन वक्त की धूल और विकास की रफ्तार में इनकी पहचान मिटती जा रही है.

छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध इतिहासकार रमेन्द्र नाथ मिश्र ने आजादी की लड़ाई में रायपुर के योगदान के बारे में ETV भारत को विस्तार से बताया.

इतिहास को संजोने की जरूरत (ETV Bharat Chhattisgarh)

रमेन्द्र नाथ मिश्र ने बातचीत की शुरुआत दो दुर्लभ तस्वीरें दिखाकर की.

सरदार पटेल के पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे की फोटो: तस्वीरें दिखाते हुए रमेन्द्र नाथ मिश्र ने बताया कि पहली तस्वीर उस समय की थी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे थे. इस दौरान वे राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में और जैतूसाव छात्रालय के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर पहुंचे थे. इस दौरान ग्रुप फोटो खींची गई थी. इस फोटो में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, जमना लाल बजाज, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, बैरिस्टर छेदीलाल सहित अन्य नेता मौजूद रहे.

सरदार पटेल के पहली बार छत्तीसगढ़ दौरे की फोटो (ETV Bharat Chhattisgarh)

जिला कांग्रेस कमेटी के सत्याग्रह शिविर की तस्वीर: दूसरी तस्वीर 01 मई 1939 से 07 मई तक राष्ट्रीय विद्यालय रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित सत्याग्रह शिविर की है. इसमें रामस्वरूप शर्मा (अकलतरा), मोतीलाल त्रिपाठी, कन्हैयालाल लूनिया, मानिकलाल चतुर्वेदी, मालिकराम तेली, कन्हैयालाल राजारी, द्वारिका दास पुगलिया, गंगाप्रसाद शुक्ला (पुरका), माधव प्रसाद परगनिया, यतियतन लाल, मनोहरलाल श्रीवास्तव, नवलकिशोर तिवारी, गौरीशंकर अगम, कुमार दानी, लक्ष्मीप्रसाद तिवारी (अचानकपुर), जसकरण डागा, जमुलाल चोपड़ा, महंत लक्ष्मीनारायण दास, पं. वामनराव लाखे, पं रविशंकर शुक्ल, सेठ शिवदास डागा, महन्त वैष्णव दास सहित कई नेता शामिल थे.

जिला कांग्रेस कमेटी के सत्याग्रह शिविर की तस्वीर (ETV Bharat Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ में गांधी जी पहली बार कब आए: इतिहासकार बताते हैं कि रायपुर नगर का इतिहास गौरवशाली रहा है. 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का इतिहास आंदोलन का इतिहास कहा जाता है. आजादी से पहले महात्मा गांधी दो बार छत्तीसगढ़ आए. पहली बार साल 1920 में आए. 1920 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना रायपुर में हुई. वह राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा का महत्वपूर्ण केंद्र था. दूसरी बार साल 1933 में बापू रायपुर पहुंचे.

आनंद समाज वाचनालय के पास बापू ने की सभा: महात्मा गांधी ने रायपुर में आनंद समाज वाचनालय के पास बड़ी सभा की. इसके अलावा मोती बाग और आज के गांधी चौक पर भी महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग सभाएं ली. इसके बाद जितने भी नेता आजादी की लड़ाई को लेकर रायपुर आते थे, उन्हीं जगहों का उपयोग करते थे. महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कई वरिष्ठ नेताओं का रायपुर आना होता था.

रायपुर में होती थी गांधी, नेहरू और पटेल की सभाएं: रमेन्द्र नाथ मिश्र बताते हैं रायपुर का कुछ क्षेत्र अंग्रेजों के लिए आरक्षित रहा है. वहां दिन भर अंग्रेजों की चहल कदमी देखने को मिलती थी. यही वजह है कि आजादी की लड़ाई में राजधानी रायपुर की एक अहम भूमिका और इतिहास रहा है. भले ही इनमे से कुछ नष्ट हो गये हो कुछ का स्वरूप बदल गया हो, लेकिन आजादी की लड़ाई की गवाही आज भी यह भवन और मैदान दे रहे हैं.

ऐसे ही कुछ मैदान और भवन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भी मौजूद है, जो आजादी के पहले से बने हुए. यहां पर स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए कई आम सभाएं की गई. जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई बड़े नेताओं ने अपना भाषण दिया. वहीं राजधानी में ऐसे कई भवन भी है, जो अंग्रेजों के जुल्म की गवाही देते हैं. ये भवन अंग्रेजों के समय काफी चर्चा में थे.

इतिहासकार बताते है कि 18 जनवरी को पुलिस ग्राउंड में क्रांति हुई थी. उस दौरान 17 लोगों को फांसी दी गई थी. उसके बाद जो महत्वपूर्ण केंद्र है, वह सप्रे शाला है. जो 1913 में स्थापित हुआ था, वहां के मैदान की चर्चा आज भी की जाती है. दूधाधारी मंदिर और जैतुसाव मठ जैसे कई स्थान थे, जहां आंदोलनकारी इकट्ठे होते थे. आजाद चौक, बाल आश्रम, आनंद वाचनालय जैसे बहुत सारे स्थल थे जहां से आजादी की लड़ाई लड़ी गई. इन जगहों पर देश के कई राष्ट्रीय नेताओं ने सभा ली और बहुत सारे कार्यक्रम उस जगह पर होते रहे हैं.

टाउन हॉल में अंग्रेज तो कलेक्टर परिसर में सेनानियों की सभा: रमेन्द्र नाथ मिश्र बताते है कि रायपुर में ऐसे कई भवन और परिसर है जिसका सीधा संबंध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अंग्रेजों से था.

इतिहास को संजोने की जरूरत (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर का टाउन हॉल अंग्रेज अधिकारियों के उपयोग में आता था.

आज का कलेक्ट्रेट परिसर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपना काम गुप्त रूप से करते थे.

महंत घासीदास संग्रहालय का स्थान भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक अच्छा स्थल था.

पुलिस ग्राउंड से लेकर सिविल लाइन एरिया फौजी छावनी था.

1818 में जब अंग्रेजों ने रतनपुर को राजधानी मुख्यालय बदला, तब कोतवाली महत्वपूर्ण केंद्र रहा.

कोतवाली आजादी की लड़ाई का बड़ा साक्षी रहा है. जिसे तोड़ दिया गया.

जेल भेजने से पहले या फांसी देने से पहले अंग्रेज कोतवाली में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को रखते थे.

जितने भी लोगों को फांसी दी गई या जेल भेजा गया, उसका कोतवाली महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. जिसे तोड़ दिया गया.

कोतवाली के सामने के पीपल के वृक्ष को भी काट दिया गया, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बैठकर चर्चा करते थे.

रायपुर का पुराना जेल मोती बाग के किनारे बैजनाथ तालाब के पास था, जो आज के जेल के पुराने भवन से मिलता जुलता है.

आज के जयस्तंभ चौक पर पहले रेलवे पुलिस का मुख्यालय.

फांसी से पहले कई लोगों को रेलवे पुलिस मुख्यालय में रखा जाता था. आज वह बिल्डिंग टूट चुकी है.

पुलिस मुख्यालय पोस्ट ऑफिस के बाजू में था, उसे तोड़ दिया गया है.

छत्तीसगढ़ पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने रायपुर में सबसे पहले सात भवन बनाया.

भवन बनाने बड़े तालाब के बाजू के किले के पत्थर का इस्तेमाल किया

कलेक्टर बिल्डिंग, तहसील ऑफिस, पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में किले के पत्थरों का इस्तेमाल

रमेन्द्र नाथ मिश्र आगे बताते हैं ब्रिटिश काल में उस समय का बहुत सुंदर भवन राजकुमार कॉलेज है. टाउन हॉल उस दौरान का बना हुआ है. मोती बाग भी काफी महत्वपूर्ण था. वहां राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगती थी. शंकर नगर भी स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध रहा है. उस दौरान रायपुर शहर चारों दिशाओं में आजादी की लड़ाई से संबंधित था. अंग्रेजों के जमाने में बने यह भवन हमारी धरोहर है. इन जगह को अंकित करते हुए आज की युवा पीढ़ी को जानकारी देनी होगी. इन स्थानों का महत्व और आजादी के इतिहास को बताना पड़ेगा. जिससे आने वाली पीढ़ी रायपुर के गौरवशाली इतिहास और भावनाओ से अवगत हो सके, जो हमारी आजादी की लड़ाई के साक्षी है.

इतिहासकार कहते हैं कि रायपुर का इतिहास सिर्फ किताबों के पन्नों में नहीं, बल्कि उन दीवारों, मैदानों और गलियों में दर्ज है, जो आजादी की लड़ाई के मौन साक्षी हैं. अगर हमने इन्हें संजोने का संकल्प नहीं लिया, तो आने वाली पीढ़ियां शायद कभी यह न जान पाएं कि उनके शहर ने भी भारत की स्वतंत्रता में कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी.