क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की साधना स्थली रही गोरखपुर जेल की कोठरी; बलिदान से मिली क्रांतिकारियों को प्रेरणा - INDIAN INDEPENDENCE HISTORY

इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी कहते हैं, कि बिस्मिल जी ने शहादत नहीं दी. वह वीरगति को प्राप्त हुए थे.

क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की साधना स्थली रही गोरखपुर जेल की कोठरी.
क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल की साधना स्थली रही गोरखपुर जेल की कोठरी.
Published : August 14, 2025 at 8:05 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 8:17 AM IST

गोरखपुर: देश की आजादी के लिए अंग्रेजों द्वारा लूटे गए भारतीय खजाने को काकोरी में लूट लेने वाले और इस आरोप में गिरफ्तार होकर गोरखपुर जेल में हंसते-हंसते फांसी के फंदे को चूमने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जितना याद किया जाए, कम है. 19 दिसंबर 1927 वह दिन क्रांति का ऐसा दिन बना, जिसने लाखों युवाओं में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का जज्बा पैदा कर गया.

गोरखपुर जेल की जिस कोठरी में रहकर उन्होंने 11 किताबों की रचना की, वह न सिर्फ युवा क्रांतिकारियों के लिए मार्गदर्शक बनी बल्कि उनकी बिक्री से भी क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का बल मिला. ऐसे महान क्रांतिकारी को देश अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बरबस ही याद करता है.

इतिहासकार हों या आज के युवा सभी इस बात को स्वीकार करते हैं, कि पंडित जी ने जो शहादत गोरखपुर जेल में दी, उससे न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे भारत में क्रांति की मशाल जल उठी. इसका परिणाम रहा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रभावित हुआ. कांग्रेसी राजनीति में क्रांतिकारियों के बढ़ते दबाव से दो फाड़ हो गया. यहीं नहीं, गांधी- नेहरू समेत तमाम क्रांतिकारियों ने पूर्वांचल से भी ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका.

बलिदान से मिली क्रांतिकारियों को प्रेरणा.

जेल में लगता है बलिदानी मेला: पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की यह शहादत स्थली गोरखपुर जेल में बहुत लंबे समय तक कैद रही, लेकिन अब वह आजाद है. इसके लिए आंदोलन चलाने वाले अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघर्ष मोर्चा के संयोजक बृजेश राम त्रिपाठी ने अथक प्रयास किया. इसका संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2018 में इस स्थल पर लोगों के आने-जाने के लिए, अलग से प्रवेश द्वार खोलने का निर्देश दिया. इससे यह स्थान अब लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है. यहां पंडित जी के जन्म दिवस पर बलिदानी मेला का भी आयोजन होता है.

आस्था का केंद्र बनी जेल की कोठरी: बिस्मिल जी वह कमरा आज भी उसी रूप में है, जैसा उनके समय में हुआ करता था. बस समय-समय पर रंगाई-पुताई के साथ इसकी चमक बरकरार है. इसकी दीवारों पर बिस्मिल के दिए हुए वह सभी विचार और नारे लिखे हुए हैं, जो उनकी क्रांतिकारी भावना और अंग्रेजों को लेकर उनके मन में पनपती ज्वाला को प्रदर्शित करते हैं.

अखिल भारतीय क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक बृजेश राम त्रिपाठी कहते हैं, कि यहां आने वाला समाज का कोई भी नागरिक हो, उसके मन के अंदर देशभक्ति की भावना और जज्बा अपने आप फूट पड़ता है. जब वह बिस्मिल जी के कमरे को देखता है, उनके चित्र के सामने प्रज्जवलित होने वाली ज्वाला उसे दिखाई देती है, तो वह बिस्मिल के बारे में विचार करने पर मजबूर हो जाता है.

जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र.
जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र.

जब लोगों की नजर यहां की काल कोठरी, फांसी के फंदे और उस कुएं पर पड़ती है, जहां हंसते हुए बिस्मिल ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, तो एक पल के लिए सबका मन क्रोधित हो जाता है. बिस्मिल ने जो शहादत दी और अपनी रचनाओं से लोगों के अंदर क्रांति की भावना पैदा की, उसका परिणाम था, कि उनकी शहादत के 20 वर्षों के भीतर देश, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गया. 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ.

बिस्मिल ने जेल में गुजारे थे 123 दिन: बृजेश कहते हैं, कि बिस्मिल ने गोरखपुर जेल की कोठरी नंबर 7 में 123 दिन गुजारे थे. इसके बारे में उन्होंने लिखा था कि, उनकी इच्छा थी, कि एक न एक दिन किसी साधु की गुफा पर कुछ दिन निवास और योगाभ्यास किया जाए. साधु की गुफा तो नहीं मिली, लेकिन साधना गुफा उन्हें जरूर मिल गई. हालांकि, फांसी के बाद उनकी मूल लिखावट तो अंग्रेजों ने मिटा दी थी, लेकिन उनके लिखी बातें लोगों के दिल और दिमाग से नहीं मिट सकीं.

बिस्मिल कक्ष देखने पहुंचते हैं लोग.
बिस्मिल कक्ष देखने पहुंचते हैं लोग.

शहादत के बाद उनके शव को उनकी मां लेने आई थीं. जेल प्रशासन शव देने को तैयार नहीं था, लेकिन स्थानीय लोगों का विद्रोह इतना तेज था कि अंग्रेजों को उनका शव सौंपना पड़ा. तब राप्ती नदी के तट पर अंतिम विदाई और अंत्येष्टि की गई. उनकी शव यात्रा में लाखों की भीड़ निकली और शहर के घंटाघर चौक पर उनकी मां ने अपने बेटे की शव यात्रा में सभा को भी संबोधित किया. वह बेहद मार्मिक दृश्य प्रस्तुत करने वाला था.

पं. राम प्रसाद बिस्मिल के विचार.
पं. राम प्रसाद बिस्मिल के विचार.

जेल में संरक्षित हैं स्मृतियां: गोरखपुर जेल के जेलर अरुण कुमार कुशवाहा कहते हैं, कि बिस्मिल की सभी स्मृतियों को संभाल कर रखा गया है. उन्होंने जो पौधे लगाए वह पेड़ बन चुके हैं. उन्होंने जिस रजिस्टर में हस्ताक्षर किया था और जो भी सामग्री उनकी थी, वह सब जेल में पूरी तरह सुरक्षित मौजूद है. जब भी कोई देश-प्रदेश का मंत्री या विशिष्ट जन आता है, वह उसे देख पाता है.

लेखन में दिखता है चरित्र: गोरखपुर विश्वविद्यालय के मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. हिमांशु चतुर्वेदी कहते हैं, कि बिस्मिल जी ने जिस भाव से अपनी शहादत दी थी वह क्रांतिकारी इतिहास की पूरी धारा को बदलने का कार्य किया था. उनकी लेखनी की भाषा को देखा जाए तो कहीं से भी उसमें उनका स्वार्थ दिखाई नहीं देता. सब कुछ राष्ट्र को समर्पित नजर आता है. उन्होंने कहा कि बिस्मिल के चरित्र को उनका लेखन बताता है. मातृ भूमि के प्रति प्रेम क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है और गुलामी की बेड़ियों से कैसे मुक्त हुआ जाता है, यह सब बिस्मिल को जानने के प्रयास से पूरा होगा.

मैं तो उनकी शहादत को शहादत नहीं बल्कि वीरगति कहता हूं. उन्हें नमन करता हूं. स्वतंत्रता सेनानी भृगुनाथ मिश्र के पुत्र अरुण मिश्रा कहते हैं, कि उनके पिताजी जब आजादी के संघर्षों की कहानी सुनाते थे, तो बिस्मिल की कथा को वह बड़े ही रोचक ढंग से बताते थे. वह यह कहते थे कि बिस्मिल के बलिदान ने देश में आजादी का अलग ही माहौल पैदा किया था. जिससे क्रांति की धारा ही बदल गई.

फांसी घर, जहां बिस्मिल ने दी शहादत.
फांसी घर, जहां बिस्मिल ने दी शहादत.

देश की राजनीति गलत राह पर: गोरखपुर विश्वविद्यालय की छात्रा हेमलता विश्वकर्मा ने कहा कि देश हमारा आजाद हुआ. यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन कहीं न कहीं यह लगता है, कि हम पूरी तरह से आजाद नहीं हुए हैं. आज भी समाज के भीतर जात-पात, धर्म का बीज बोकर विद्रोह की स्थिति पैदा की जाती है. रूप रंग के आधार पर भेद पैदा किया जाता है. देश की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था भी इससे अछूती नहीं है. राजनेता अपना धर्म निभाने के बजाय अपने नैतिक मूल्यों से भटक गए हैं. सही मायने में देश तो तभी आजाद हुआ माना जाएगा न जब सामाजिक और मानसिक रूप से लोग स्वतंत्र हों.

मानसिक गुलामी से मिले आजादी: छात्रा रितु सिंह कहती हैं, कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ही नहीं हम देश के और भी क्रांतिकारियों की बात करें, तो उन्होंने देश तो आजाद करा दिया, लेकिन हमारी सोच अभी भी गुलाम है. हमें आजाद भारत में सांस लेने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन सही मायने में जो आजादी हमें मिली और जो हमारा कर्तव्य बनता है, वह हम नहीं निभा रहे हैं. हम राह चलते अपने हाथों से गंदगी फैलाते हैं. आजादी हमें रिस्पांसिबिलिटी भी देती है. यह हमें बताती है, कि हमारा दायित्व क्या है. हम अपनी आंखों के सामने गलत न होने दें. हमारा जो दायित्व है, उसे पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा.

30 वर्ष की आयु में दी थी शहादत.
30 वर्ष की आयु में दी थी शहादत.

जेल की दीवारों पर बिस्मिल के विचार: जेल के अंदर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जो प्रतिमा लगी है, उसके पत्थरों में उनकी पूरी भावना को उकेरा गया है. इसमें लिखा है, कि 'यदि देश के लिए मरना पड़े मुझे सहस्त्रों बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी, हे ईश भारतवर्ष में सत बार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो'. भारत मां के सपूत क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत पंडित जी द्वारा यह रचित है.

यह लाइनें आज भी उनके शौर्य और बलिदान को बयां करती हैं. इतिहास के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. अमरीश मिश्रा कहते हैं, कि काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित बिस्मिल एक गंभीर शायर भी थे. इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ-साथ अपने इन विचारों के जरिए भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ रखी थी.

