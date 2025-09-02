जयपुर: इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) ने विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग की है. भारत सरकार के पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को एक ज्ञापन सौंपकर विदेशी पर्यटकों के लिए जीएसटी हटाने की मांग की है. आईएचएचए के सेक्रेटरी जनरल कैप्टन गज सिंह अलसीसर ने कहा कि इस कदम से इनबाउंड टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया और इजराइल जैसे गंतव्यों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी.

इससे अमेरिकी टैरिफ के मौजूदा मुद्दों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा घाटे की भरपाई में भी मदद मिलेगी. 6 और 7 सितंबर को 12वां आईएचएचए एनुअल कन्वेंशन और 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी उद्घाटन करेंगी. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शिरकत करेंगे. गज सिंह अलसीसर ने बताया कि पैन इंडिया कुल 206 हेरिटेज होटल्स हैं, जिसमें से राजस्थान में करीब 140 हेरिटेज होटल्स हैं.

कैप्टन गज सिंह अलसीसर ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन (आईएचएचए) की 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग और 12वां एनुअल कन्वेंशन इस वर्ष जयपुर स्थित कासल कानोता में 6 से 7 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम में पूरे भारत से लगभग 150 हेरिटेज होटेलियर्स के शामिल होने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने के लिए की गई आईएचएचए की मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे अपने बजट में घोषित भी कर दिया गया है. साथ ही, इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है.

आईएचएचए कमेटी सदस्य शत्रुंजय सिंह ने कहा कि इस वर्ष के आईएचएचए कन्वेंशन की थीम 'रोमांटिक हेरिटेज' है. हेरिटेज प्रॉपर्टीज में स्वाभाविक रूप से रोमांस की भावना समाहित होती है, जो उनकी कलिनरी परम्पराओं, म्यूजिक, आर्किटेक्चर और इक्वेस्ट्रियन संस्कृति में प्रतिबिम्बित होती है. यही विशेषताएं ट्रैवलर्स के लिए अद्वितीय गंतव्य बनाती हैं. कासल कानोता के संरक्षक पृथ्वी सिंह कानोता और प्रताप कानोता ने बताया कि एनुअल कन्वेंशन के पहले दिन 6 सितंबर (शनिवार) को राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दीया कुमारी दीप प्रज्वलित कर एग्जीबिशन का उद्घाटन करेंगीं.

उद्घाटन सत्र के दौरान संजीव विद्यार्थी की ओर से 'रिवाइवल ऑफ हेरिटेज आर्किटेक्चर' विषय पर चर्चा आयोजित होगी. इसके बाद अभिमन्यु सिंह अलसीसर की ओर से राजस्थान के लोक संगीत पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की जाएगी. दिन के दौरान एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होगी, जिसमें भारत सरकार के पर्यटन मंत्री, गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत करेंगे और सदस्यों को संबोधित करेंगे. इस बैठक में केवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हिस्सा लेंगे. बैठक के बाद जनरल अमर सिंह की लाइब्रेरी और म्यूजियम का भ्रमण भी कराया जाएगा. जिसके बाद, मर्दाना बाग में जनरल अमर सिंह पर एक डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की जाएगी. 7 सितंबर को पहले आईएचएचए की 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग का उद्घाटन समारोह आयोजित होगा. इसके दौरान, आईएचएचए की मीटिंग और चुनाव भी आयोजित किए जाएंगे.

7 सितंबर को "पर्यटन का भविष्य" विषय पर एक महत्वपूर्ण पैनल चर्चा होगी. इस सत्र में राजस्थान के प्रतिष्ठित प्रतिनिधि एम. के जयदेव सिंह कोटा, अविजीत सिंह रोहेट, भाग्यदित्य सिंह देवगढ़ और मोरमुकुट सिंह कानोता अपने विचार साझा करेंगे. इसके कई कई विचारोत्तेजक टॉक सत्र आयोजित किए जाएंगे. इनमें 'मार्केटिंग टूली इंडिया' विषय पर संवाद, यदुवीर बेरा द्वारा 'बेरा जैकेट्स' पर संवाद और भारत सिंह द्वारा 'ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर' विषय पर एक रोचक संवाद शामिल हैं. साथ ही, कंवररानीसा विदुषी पाल सिंह कानोता अपनी कलिनरी यात्रा के अनुभव साझा करेंगी. इसके उपरांत, अनिल कुमार द्वारा 'हेरिटेज लिकर' पर एक जानकारीपूर्ण सत्र होगा, जिसमें वे भारत की पारंपरिक पेय विरासत पर प्रकाश डालेंगे.

आईएचएचए का उद्देश्य देश में हेरिटेज पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु युवा और सतत ऊर्जा का संचार करना है. इसके लिए न केवल युवा पीढ़ी को लीडरशिप के लिए प्रेरित करना है, बल्कि यह भी देखना है कि आईएचएचए किस प्रकार विश्वभर में हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण और सार्थक भूमिका निभा सकता है. कन्वेंशन के दौरान इस पर चर्चा होगी कि किस प्रकार हेरिटेज होटल्स को देश-विदेश में बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ मार्केट किया जाए, जिससे देश में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके.

देश में हेरिटेज होटल्स पर्यटन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं. आईएचएचए किलों, महलों, पुराने भवनों, महलों और पारंपरिक हवेलियों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए समर्पित रूप से काम कर रहा है. एसोसिएशन न केवल हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी में मानक स्थापित कर रहा है, बल्कि हेरिटेज क्लासीफिक्शन गाइडलाइंस भी निर्धारित कर रहा है और इनबाउंड पर्यटन बाजार में हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा दे रहा है.