कानपुर में 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को मिली प्लेटिनम रेटिंग; IGBC ने इन मानकों पर परखकर किया सम्मानित

कानपुर: मेट्रो कॉरिडोर-1 के तहत IIT कानपुर से नौबस्ता के बीच बने 7 अंडरग्राउंड स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ने प्लेटिनम रेटिंग दी है. यह रेटिंग इस वजह से मिली है, क्योंकि कानपुर मेट्रो का संचालन शहर में क्लीन मेट्रो, ग्रीन मेट्रो सिस्टम के तौर पर हो रहा है. इससे पहले IGBC द्वारा कानपुर मेट्रो को यह रेटिंग दिसंबर 2021 में दी गई थी.

प्लेटिनम रेटिंग किसी भी निर्माण परियोजना को पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से दी जाने वाली सबसे बड़ी मान्यता है. यह रेटिंग मिलने के बाद कानपुर मेट्रो को बड़ी उपलब्धि मिली है. जिन 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है. इनमें चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल, झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन शामिल हैं.

इस आधार पर मिली रेटिंग: कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को यह रेटिंग अप्रैल 2025 में किए गए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और IGBC के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर दिया गया है. मूल्यांकन में स्टेशन निर्माण, संचालन और रख-रखाव के दौरान अपनाई गई प्रणालियों को पर्यावरण संरक्षण उपायों के आधार पर परखा गया. कानपुर मेट्रो द्वारा बनाए गए स्टेशन पर धूल नियंत्रण, प्रदूषण न्यूनीकरण, हरियाली बढ़ाने और जल संरक्षण जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.

मेट्रो ने परिसर में 100% एलइडी लाइटिंग, ट्रेन और लिफ्ट में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली, वायाडाक्ट के हर दूसरे स्पैन पर बनाए गए वर्षा जल संचयन कूपों, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए एचवीएसी प्रणाली जैसे प्रयासों ने इस परियोजना को पर्यावरण के हिसाब से बेहतर, सक्षम और टिकाऊ बना दिया है.