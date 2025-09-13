ETV Bharat / state

कानपुर में 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन को मिली प्लेटिनम रेटिंग; IGBC ने इन मानकों पर परखकर किया सम्मानित

UPMRC के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि IGBC द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से 7 अंडरग्राउंड स्टेशनों को रेटिंग मिली है.

कानपुर में 7 मेट्रो स्टेशन को मिली प्लेटिनम रेटिंग.
कानपुर में 7 मेट्रो स्टेशन को मिली प्लेटिनम रेटिंग. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2025 at 12:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: मेट्रो कॉरिडोर-1 के तहत IIT कानपुर से नौबस्ता के बीच बने 7 अंडरग्राउंड स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (IGBC) ने प्लेटिनम रेटिंग दी है. यह रेटिंग इस वजह से मिली है, क्योंकि कानपुर मेट्रो का संचालन शहर में क्लीन मेट्रो, ग्रीन मेट्रो सिस्टम के तौर पर हो रहा है. इससे पहले IGBC द्वारा कानपुर मेट्रो को यह रेटिंग दिसंबर 2021 में दी गई थी.

प्लेटिनम रेटिंग किसी भी निर्माण परियोजना को पर्यावरण संरक्षण के हिसाब से दी जाने वाली सबसे बड़ी मान्यता है. यह रेटिंग मिलने के बाद कानपुर मेट्रो को बड़ी उपलब्धि मिली है. जिन 7 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है. इनमें चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज, कानपुर सेंट्रल, झकरकटी और ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन शामिल हैं.

इस आधार पर मिली रेटिंग: कानपुर मेट्रो रेल परियोजना को यह रेटिंग अप्रैल 2025 में किए गए भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और IGBC के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर दिया गया है. मूल्यांकन में स्टेशन निर्माण, संचालन और रख-रखाव के दौरान अपनाई गई प्रणालियों को पर्यावरण संरक्षण उपायों के आधार पर परखा गया. कानपुर मेट्रो द्वारा बनाए गए स्टेशन पर धूल नियंत्रण, प्रदूषण न्यूनीकरण, हरियाली बढ़ाने और जल संरक्षण जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया गया है.

मेट्रो ने परिसर में 100% एलइडी लाइटिंग, ट्रेन और लिफ्ट में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग प्रणाली, वायाडाक्ट के हर दूसरे स्पैन पर बनाए गए वर्षा जल संचयन कूपों, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को नियंत्रित करने के लिए एचवीएसी प्रणाली जैसे प्रयासों ने इस परियोजना को पर्यावरण के हिसाब से बेहतर, सक्षम और टिकाऊ बना दिया है.

इतना ही नहीं कानपुर मेट्रो ने निर्माण स्थलों पर नियमित जल छिड़काव, बैरिकेडिंग, व्हील वॉशिंग, प्लांट्स और मैकेनिकल ब्लूमिंग जैसे उपायों से पर्यावरण को विशेष रूप से संतुलित बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किया है.

पर्यावरण प्रबंधन की विशेष व्यवस्था: यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (UPMRC) के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि IGBC द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से 7 अंडरग्राउंड स्टेशनों को सम्मानित किया गया है. यह हमारे लिए गौरव की बात है. उन्होंने कहा कि हम डिजाइनिंग के स्तर पर ही इस बात का प्रावधान करते हैं, कि मेट्रो परिसर पूरी तरह से पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए तैयार हो.

हमारी वर्षा जल संचयन से लेकर ऊर्जा दक्षता तक, हर पहलू पर प्रतिबद्धता स्पष्ट है. हमें जो प्लेटिनम रेटिंग मिली है, यह हमारे प्रयासों के लिए उपलब्धि है. क्लीन मेट्रो, ग्रीन मेट्रो सिस्टम की दिशा में यह हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

यह भी पढ़ें: DGP ने बनारस, गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर से मांगा जवाब; महिलाओं के छोटे से छोटे मामले में FIR के निर्देश

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN GREEN BUILDING COUNCILIGBC PLATINUM RATING KANPUR METROKANPUR METRO UNDERGROUND STATIONSअंडरग्राउंड स्टेशन प्लेटिनम रेटिंगKANPUR METRO GETS AWARD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

5वीं पास बनारस की सीमा बनीं बिजनेस वूमेन; दोना-पत्तल बनाकर कमा रहीं 10 लाख, 300 महिलाओं को रोजगार

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

प्रयागराज की प्रसिद्ध कटरा रामलीला; ‘भगवान राम’ कर रहे योग, 'हनुमान' घटा रहे वजन और रावण की दौड़ जारी, रामलीला के कलाकार सख्त अनुशासन में कर रहे तैयारी

सदन में गदा लेकर बैठती हैं UP की ये महापौर; कर्मचारी करते हैं रखवाली, पढ़िए 60 साल पुरानी परंपरा की दिलचस्प कहानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.