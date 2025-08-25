ETV Bharat / state

उत्तराखंड में IFS अफसरों का तबादला, कई बड़े बदलाव हुए, जानिए किसको क्या जिम्मेदारी मिली

उत्तराखंड में आईएफएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर काफी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था.

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का तबादला (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 5:29 PM IST

देहरादून: भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की तबादले से जुड़ी बहुप्रतीक्षित सूची आखिरकार जारी हो गई है. इस तरह राज्य में प्रमुख वन संरक्षक हॉफ को अपनी नई टीम मिल गई है. तबादला सूची में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. हालांकि सूची जारी करने में शासन को कई दिन लग गए, जिसके पीछे का कारण कुछ अहम पदों पर पुनर्विचार होना बताया गया है.

प्रदेश में भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है. यहां वन मुख्यालय से लेकर शासन और प्रतिनियुक्ति से जुड़े कुछ पदों पर भी बदलाव हुए हैं, यही नहीं फील्ड पोस्टिंग पर भी नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

बता दें कि वैसे तो आईएफएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव को लेकर काफी लंबे समय से होमवर्क चल रहा था, लेकिन कुछ अहम पदों पर निर्णय नहीं होने के चलते सूची जारी नहीं हो पा रही थी. हालांकि अब तमाम नामों पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला ले लिया गया है.

यहां देखिए ट्रांसफर लिस्ट:

  • प्रमुख वन संरक्षक हॉफ समीर सिन्हा कैंपा की जिम्मेदारी भी देखते रहेंगे.
  • रंजन कुमार मिश्रा से वन संरक्षण नोडल अधिकारी अतिरिक्त प्रभार हटाया गया है.
  • उत्तराखंड वन विकास निगम में नीना ग्रेवाल को प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया।.
  • एसपी सुबुद्धि को अब प्रमुख वन संरक्षक वन संरक्षण नोडल अधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई.

अपर सचिव कहकशां नसीम को बदला गया: उत्तराखंड शासन में तैनात अपर सचिव कहकशां नसीम को बदला गया है, उनकी जगह कल्याणी को जिम्मेदारी सौंपी गई है. फिलहाल कहकशां नसीम अपर सचिव वन के अलावा यमुना सर्कल देख रही हैं, लेकिन अब इन दोनों ही जिम्मेदारियों को कल्याणी देखेंगी. जबकि कहकशां नसीम को अब प्रतिनियुक्ति पर जलागम भेजा गया है.

  • सुशांत पटनायक को वन अग्नि एवं आपदा प्रबंधन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई.
  • तेजस्विनी पाटिल को मुख्य वन संरक्षक और निर्देशक वन प्रशिक्षण पद से हटाया गया, इसकी जगह उन्हें मुख्य वन संरक्षक कार्य योजना और कुमाऊं चीफ की जिम्मेदारी दी गई.
  • आईएफएस संजीव चतुर्वेदी से कार्य योजना की जिम्मेदारी वापस ली गई उन्हें मुख्य वन संरक्षक, निदेशक वानिकी प्रशिक्षण अकादमी की जिम्मेदारी दी गई.
  • धीरज पांडे को गढ़वाल का चीफ बनाया गया.

CF साउथ सर्किल की जिम्मेदारी नीतीश मणि त्रिपाठी को: CF के रूप में साउथ सर्किल की जिम्मेदारी अब नीतीश मणि त्रिपाठी को दी गई है. नीतीश मणि त्रिपाठी अब तक जैव विविधता में तैनात थे. उधर साउथ सर्किल में CF के रूप में जिम्मेदारी देख रहे टीआर बीजू लाल को अब यहां से हटना होगा. बीजू लाल को सदस्य सचिव उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड भेजा गया.

  • पंकज कुमार को वन संरक्षक अनुसंधान की जिम्मेदारी दी गई. उनसे निदेशक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की जिम्मेदारी वापस ली गई है.
  • चंद्रशेखर जोशी को प्रभारी वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊं की जिम्मेदारी दी गई है. अब तक वह नैनीताल डीएफओ के तौर पर काम कर रहे थे.
  • आकाश गंगवार को नैनीताल डीएफओ बनाया गया.
  • इसी तरह DFO हरिद्वार वैभव कुमार को हरिद्वार से चकराता भेजा गया है, जबकि गढ़वाल की जिम्मेदारी DFO के तौर पर देख रहे स्वप्निल को हरिद्वार भेजा गया है.
  • दिगांथ नायक को डीएफओ नरेंद्र नगर की जिम्मेदारी दी गई.
  • जीवन मोहन को नरेंद्र नगर से हटाते हुए लैंसडाउन में डीएफओ बनाया गया.
  • अभिमन्यु को चकराता से हटाकर गढ़वाल में डीएफओ की जिम्मेदारी दी गई.
  • सर्वेश कुमार को केदारनाथ का डीएफओ बनाया गया है.
  • ध्रुव सिंह मार्तोलिया को रामनगर डीएफओ की जिम्मेदारी दी गई है.
  • तरुण एस को कालागढ़ का डीएफओ बनाया गया. राहुल मिश्रा से यह जिम्मेदारी वापस ली गई है.
  • महातिम यादव को उपनिदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व से हटाकर अब उपवन संरक्षक नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की जिम्मेदारी दी गई है.
  • आदित्य रन को बागेश्वर का डीएफ को बनाया गया है.
  • रजत सुमन को रुद्रप्रयाग का डीएफ को बनाया गया.
  • प्रणाली रमेश को उपवन संरक्षक वन संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई.
  • नरेश कुमार को अपर प्रमुख वन संरक्षक जाएका भेजा गया है.

