2 साल बाद लखनऊ में अपने घर पहुंचे भारतीय Astronaut शुभांशु शुक्ला; पिता ने माला पहनाकर गले लगाया - INDIAN ASTRONAUT SHUBHANSHU SHUKLA

इस साल 25 जून को अंतिरक्ष यात्रा पर Axiom Mission 4 के तहत गए थे, सीएम योगी कर चुके हैं मुलाकात.

2 साल बाद लखनऊ में अपने घर पहुंचे भारतीय Astronaut शुभांशु शुक्ला
2 साल बाद लखनऊ में अपने घर पहुंचे भारतीय Astronaut शुभांशु शुक्ला (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 11:21 AM IST

लखनऊ: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला करीब 2 साल बाद शुक्रवार को लखनऊ में अपने घर पहुंचे. अंतरिक्ष अभियान के लिए चुने जाने के बाद वह 1 साल इंडिया में और एक साल अमेरिका में ट्रेनिंग पर चले गए थे. शुभांशु के घर पहुंचने पर उनके पिता शंभु दयाल शुक्ला और परिवार के अन्य सदस्यों ने उनका स्वागत किया.

बता दें कि, लखनऊ के शुभांशु शुक्ला 25 जून को अंतिरक्ष यात्रा पर Axiom Mission 4 के तहत गए थे. करीब 20 दिन बाद शुभांशु 15 जुलाई को धरती पर लौटे थे. करीब एक साल बाद स्वतंत्रता दिवस-2025 के दो दिन बाद यानी 17 अगस्त को वे भारत पहुंचे. 25 अगस्त को वे लखनऊ भा आए. इस दौरान उनका जबरदस्त स्वागत किया गया था. शुभांशु के स्वागत में यूपी सरकार भी लगी रही. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल समेत कई नेताओं ने एयरपोर्ट पर आगवानी की थी. इसी दिन शुभांशु शुक्ला ने पत्नी कामना और बेटे किआंश के साथ सीएम योगी से भी मुलाकात की थी. भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं. पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे.

शुभांशु ने अपने परिजनों से भी मुलाकात की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से अभी तक वे अपने घर नहीं जा पाए थे. अब शुक्रवार को वे अपने घर पहुंचे. इस दौरान सुरक्षा व्य्वस्था बेहद चौकस थी. परिजनों ने शुभांशु का गर्मजोशी से स्वागत किया. पिता ने शुभांशु को माला पहनाकर गले लगा लिया.

गौरतलब है कि शुभांशु ने अपने अंतरिक्ष अभियान के दौरान बेमिशाल उपलब्धियां हासिल की हैं. शुभांशु ने 18 दिनों में 310 से अधिक कक्षाएं पूरी कीं और लगभग 1.3 करोड़ किमी की दूरी तय की. इसरो द्वारा सौंपे गए सातों सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा किया. इसमें मांसपेशी पुनर्जनन, टार्डिग्रेड परिक्षण, बीज अंकुरण, शैवाल संवर्धन, फसल सहनशीलता, विकिरण प्रभाव एवं मानव शरीर विज्ञान संबंधी अध्ययन शामिल थे. यह प्रयोग भारत के आगामी गगनयान कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं.

10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभाशुं शुक्ला सिटी मोंटेसरी स्कूल की अलीगंज ब्रांच से अपनी पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद वह भारतीय रक्षा अकादमी चले गए थे. 7 जून 2006 को भारतीय वायु सेवा में फाइटर विंग में कमीशन किया गया था. शुभांशु एक कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलेट हैं. इन्हें लगभग 2000 घंटे के उड़ान भरने का अनुभव है. भारत के सुखोई 30 एमकेआई, मिग-21, मिग 29, जैगुआर, हॉक और एन32 सहित कई लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए शुभांशु ने रूस और अमेरिका में लगभग 4 साल की ट्रेनिंग भी ली थी. इसरो के Axiom Mission 4 मिशन में चयनित होने से पहले शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए भी चुना जा चुका है. शुभांशु के साथ सहयात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक का भी चयन किया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे उम्रदराज है.

