जयपुर: इस साल पहली बार क्षेत्रीय सेना सैन्य-नागरिक समन्वय संगोष्ठी का आज शुक्रवार को जोधपुर में आयोजन हुआ. इसमें दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने मुख्य वक्तव्य दिया. यह संगोष्ठी अपने आप में एक अनूठी पहल है. जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों, शिक्षा, उद्योग जगत और प्रमुख विचारकों को एक साझा मंच पर लाकर सैन्य-नागरिक समन्वय को सशक्त बनाना और राष्ट्र को अधिक मजबूत, सुरक्षित एवं लचीला बनाने के प्रयासों को गति देना है.

सैन्य-नागरिक सहयोग पर दिया जोर : अपने मुख्य संबोधन में सेना कमांडर ने आधुनिक युद्ध और राष्ट्र निर्माण की जटिलताओं से निपटने में सैन्य–नागरिक सहयोग की बढ़ती श्रेष्ठता पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की सम्मिलित ताकत का उपयोग करना ही उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और नवाचार-आधारित समाधान विकसित करने की कुंजी है.

इसे भी पढ़ें: आर्मी कमांडर पहुंचे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, 'अभिव्यक्ति' का विमोचन, कैडेट्स के साथ किया संवाद

विचारों का आदान-प्रदान का अवसर : दिनभर चली इस संगोष्ठी में प्रतिष्ठित वक्ताओं ने बदलते युद्ध स्वरूप, प्रौद्योगिकी के एकीकरण तथा भविष्य की सुरक्षा अवधारणाओं को आकार देने में समाज की सामूहिक भूमिका पर विचार-विमर्श किया. सहभागी सत्रों, विचार कार्यशालाओं और क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से उपस्थित प्रतिनिधियों को विचारों के आदान-प्रदान और व्यावहारिक रणनीतियां विकसित करने का अवसर मिला.

सुरक्षा और विकास के लिए साझा उत्तरदायित्व : यह संगोष्ठी सहयोग और दूरदृष्टि की भावना के साथ आयोजित की गई. जिससे यह यह भाव साकार हुआ है कि सशस्त्र बलों, नागरिक समाज और उद्योग जगत के बीच तालमेल से राष्ट्र की शक्ति, सुगमता और प्रगति के लिए स्थायी ढांचे बनाए जा सकते हैं. कार्यक्रम का समापन भारतीय सेना की इस अटूट प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि वह सैन्य और नागरिक समाज के बीच सेतु का कार्य करती रहेगी और राष्ट्र की सुरक्षा एवं विकास के प्रति साझा उत्तरदायित्व को सुदृढ़ बनाएगी.