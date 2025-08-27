रायपुर: बस्तर में बारिश और बाढ़ ने भारी परेशानी पैदा कर दी है. संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में कई नदियां उफान पर है. बीजापुर में 100 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया है. दंतेवाड़ा शहर में कई इलाके पानी से लबालब है. लोगों को भारी परेशानी हो रही है. इस बीच बस्तर के इंद्रावती नदी के पास के इलाकों से इंडियन एयरफोर्स की टीम ने हेलीकॉप्टर से 6 लोगों को बचाया.

मंगलवार को पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन: भारतीय रक्षा मंत्रालय के विंग कमांडर और PRO देवार्थो धर ने बताया कि हमें मंगलवार को सूचना मिली की 6 लोग इंद्रावती नदी के पानी में फंसे हुए हैं. रिहायशी इलाके में पानी आने की वजह से ये लोग घर की छत पर मौजूद थे. उसके बाद MIG 17 और बी 5 हेलीकॉप्टर जगदलपुर से बस्तर के लिए रवाना हुआ. मौसम काफी कठिन था. आस पास बड़े बड़े पेड़ मौजूद होने से हमें दिक्कत आई. हमने सारी चुनौतियों को पार करते हुए कुल 6 लोगों का रेस्क्यू किया.

एयर फोर्स के विशेष गरुड़ कमांडो बाढ़ प्रभावित इलाकों में हेलीकॉप्टर से नीचे गए. जिसमें से पांच लोगों को उन्होंने ऊपर उठाकर हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू किया. छोटी बच्ची भी वहां मौजूद थी. वह खुद से नहीं आ पा रही थी. ऐसे में गरुड़ कमांडो नीचे गए और बच्ची को खुद से उपर लेकर आए. इस तरह 6 लोगों का रेस्क्य किया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया- देवार्थो धर, विंग कमांडर और PRO, रक्षा मंत्रालय

बाढ़ को देखते हुए एयरफोर्स तैयार: देवार्थो धर ने बताया कि बाढ़ को देखते हुए एयरफोर्स तैयार है. आगे भी इस तरह की कोई जरूरत होगी तो हम हमेशा मदद के लिए तैयार हैं. रक्षा मंत्रालय के विंग कमांडर और PRO देवार्थो धर की पोस्टिंग प्रयागराज में है. जनसंपर्क अधिकारी के अंडर में छत्तीसगढ़ सहित चार राज्य आते हैं, जिसमें झारखंड बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल है. इसलिए उन्होंने पूरी जानकारी मीडिया से साझा की.