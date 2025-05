ETV Bharat / state

विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में देश भक्ति का रंग, हाथों में तिरंगा लेकर पूजा, भक्तों का जोश हाई! - OPERATION SINDOOR

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 7, 2025 at 8:20 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 8:34 PM IST 3 Min Read

ऋषिकेश: पहलगाम में आतंकी हमले का बदला लेने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने मंगलवार आधी रात को पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया. इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है. इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया था. इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के इस अदम्य साहस की हर जगह तारीफ हो रही है. आज हर कोई देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है. ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होने वाली गंगा आरती में आज भारत की जय से नारे लगे. ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में होने वाली गंगा आरती आज देश के उन वीर सपूतों के नाम रही, जिन्होंने पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है. आरती से पहले भारत माता और भारतीय सेना की जय के नारे लगे. इसके बाद लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर गंगा आरती शुरू की. विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में देश भक्ति का रंग (ETV Bharat)

